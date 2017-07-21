beIN CONNECT(Android)
Android İçin Digiturk Dilediğin Yerde Uygulaması
Game of Thrones'u Amerika ile aynı anda izleyin.
beIN CONNECT (Dilediğin Yerde) uygulaması ile Digiturk üyesi olarak paketiniz kapsamında film, dizi, belgesel ve programları Android telefon ve tabletinizden izleyebiliyorsunuz. 7 Sezon Game of Thrones dizisi Amerika ile aynı anda Türkiye’de izleme, yeni sinema filmlerini Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle çok geçmeden izleme, kaçırdığınız yerli ve yabancı dizileri dilediğiniz zaman izleme şansına sahipsiniz.
beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması, Türkiye’de ve yurt dışında en çok izlenen film, dizi, programları bünyesinde barındırıyor. İster bilgisayarınızdan ister telefonunuzdan isterseniz de tabletinizden Digiturk’ün üyelerine açtığı zengin içeriği izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde – sürekli güncellenen – Canlı TV kanalı, yerli ve yabancı diziler (bazı kanallar için kayıt emri vermeniz gerekiyor), Lig TV üyeliğiniz varsa maçları, vizyon filmlerini aradan aylar geçmeden izleyebiliyorsunuz.
beIN CONNECT uygulamasında Kumanda özelliği de bulunmakta. DT61440UHD, HY6100, HY6101, DT5103, HM-9505HD, DT-9103 Digiturk kutularından birine sahipseniz eşleştirme işleminin ardından telefonunuzu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Digiturk kumandasında olan tüm tuşlar sanal kumandada da bulunmakta. Unutmadan, uygulamanın ekran yansıtma işlevini kullanarak mobilde açtığınız film, dizi, programı televizyonunuza tek dokunuşla yansıtabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Digiturk
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