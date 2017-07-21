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beIN CONNECT
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beIN CONNECT

(iOS)
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29 MB
Editör Puanı: 5/5
5
beIN CONNECT
beIN CONNECT
beIN CONNECT
beIN CONNECT
beIN CONNECT

iPhone ve iPad İçin Digiturk Dilediğin Yerde Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Game of Thrones dizisi Amerika ile aynı anda, 100'lerce Canlı TV kanalı, Lig TV maç, filmler...

beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması, mobilden 100’ün üzerinde Canlı TV kanalı, Lig TV maçları, Game of Thrones gibi popüler yabancı dizileri, en yeni filmleri Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle izleme imkanı sunuyor. Digiturk üyesi (abonesi) iseniz bu uygulama iPhone/iPad’inizde kesinlikle olmalı.

Digiturk abonelerinin kullanabildiği beIN CONNECT (Dilediğin Yerde) uygulamasının hem arayüzü hem de içeriği sürekli güncellemekte. Canlı TV kanalları arasına yeniler eklenmekte, Game of Thrones gibi popüler dizilerin son ve geriye dönük izlemek isteyenler için de tüm sezonları yayınlamakta, sinema filmleri çok geçmeden eklenmekte.

Film, dizi, belgesel severlere dopdolu içerik sunan Digiturk Dilediğin Yerde (beIN CONNECT) uygulamasında sanal kumanda özelliği de bulunmakta. Kumanda özelliğini destekleyen Digiturk kutulardan (DT61440UHD, HY6100, HY6101, DT5103, HM-9505HD, DT-9103) birine sahipseniz telefon / tabletinizi kumanda olarak kullanabiliyorsunuz; kumanda arama derdiniz olmuyor.

beIN CONNECT uygulamasının ekrana yansıtma (TV’ye gönder) özelliğini de seveceğinizi düşünüyorum. iOS cihazınızda arayıp bulduğunuz filmi televizyonunuzun ekranına yansıtabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Digiturk
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