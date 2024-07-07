10 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar

Enflasyonun üst düzeyde olduğu son dönemde telefon değiştirmek maalesef bütçeyi sarsabiliyor. Çeşitli sebeplerle telefon değiştirmek zorunda kalındığında en uygun fiyatlı bir cihazı satın almak bütçenin sarsılmaması açısından çok önemli.

Aynı zamanda cihazın kullanışlı olması da kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Biz de bu yazımızda 10 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar ile ilgili bir rehber hazırladık.

10 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi 5 Telefon

General Mobile GM 24 Pro

Samsung Galaxy A15

Xiaomi Redmi Note 12

Omix X700

vivo Y16

1. General Mobile GM 24 Pro

10 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar listemizde yer alan General Mobile GM 24 Pro, G99 işlemciden oluşuyor. 6,7 inç boyutundaki ekran, 1080 x 2412 çözünürlük sunuyor.

120 Hz yenileme hızlı ekranın türü AMOLED’tir. 5000 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkan cihaz, 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı sunuyor. Cihazda yapay zeka destekli kamera, 108 MP ana kamera ve 2 MP kamera yer alıyor. Telefonun fiyatı, 8.959,00 TL’dir.

2. Samsung Galaxy A15

10 bin TL altı en iyi telefonlar içerisindeki Samsung Galaxy A15, AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve 6,5 inç boyutunda bir ekrandan oluşuyor. G99 işlemciyle çalışan telefon, 25 W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lık bataryadan oluşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB alanıyla kutusundan çıkan telefonun kamera sistemi şu şekildedir;

13 MP özçekim kamera

50 MP ana kamera

5 MP ultra geniş kamera

13 MP özçekim kamera

2 MP ultra kamera

Samsung Galaxy A15’in fiyatı, 8.840,00 TL’dir.

3. Xiaomi Redmi Note 12

10 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar listemizdeki Xiaomi Redmi Note 12, 8 GB + 128 GB depolama alanı sunuyor. Snapdragon 685 işlemcisinden gücünü alan Xiaomi Redmi Note 12, 33 W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lık bataryaya sahip. Dolby Atmos, Dolby Vision özellikleriyle öne çıkan bu telefon, 6,67 inç boyutlu 120 Hz AMOLED ekrandan oluşuyor. Xiaomi Redmi Note 12 fiyatıysa 8.990,00 TL

4. Omix X700

Omix X700, 6,43 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlükte AMOLED ekrandan oluşuyor. Ekranın yenileme hızı, 60 Hz’dir. MediaTek Helio G95 ile kutusundan çıkan cihaz, 30 W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonun depolama alanı, 8 GB RAM ve 128 GB’tır. Aynı zamanda 64 MP ana kamera, 5 MP ve 8 MP şeklinde 2 adet ultra geniş kamerayla 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun fiyatı, 8.100,00 TL olarak belirlenmiştir.

5. vivo Y16

10 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar listemizin son sırasındaki vivo Y16, 6,64 inç FHD+ 90 Hz IPS panelle piyasaya sunuldu. Snapdragon 680’den güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanından oluşuyor. 44 W hızlı şarj destekli güçlü 5000 mAh’lık bataryaya sahip. vivo Y16 fiyatı, 5.900,00 TL