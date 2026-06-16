15 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Tabletler!

Tabletlerin ana kullanım amacı genellikle oyun oynamak veya dizi/film izlemek olsa da biraz daha yüksek meblağlar ödediğinizde iPad'ler gibi bilgisayarlara denk performans sunan modelleri de satın alabiliyorsunuz. Peki tabletlere çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar hangi modelleri tercih etmeli? Bu içeriğimizde 15 bin TL altına alabileceğiniz en iyi tabletleri inceleyeceğiz.

15 bin TL Altına Alınabilecek En İyi Tablet Modelleri Hangileri?

Galaxy Tab A9+

Lenovo Tab M11

Xiaomi Pad 7

Lenovo Idea Tab Plus

Listemizdeki tabletlerin fiyatlarını üreticilerin resmi web sitelerinden değil, Türkiye’deki çeşitli e-ticaret platformlarından aldık.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,2 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 8.850 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ağırlık: 500 gram

Listemizin ilk sırasında Xiaomi Pad 7 bulunuyor. Tablette 11,2 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı ve 2136 x 3200 piksel çözünürlük sunan LCD bir panel kullanılıyor. Kullanıcılar ürünün yüksek yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişi, web sayfası kaydırmaları ve birçok senaryoda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor.

Modelde Qualcomm'un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti, 5 nm tabanlı veya daha eski diğer yongalardan güç verimliliği gibi konularda daha yetenekli diyebiliriz. Bu da batarya ömrü gibi konularda önemli bir avantaj sunuyor. Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'i 55-60 FPS arasında çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani fazlasıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

13 megapiksel ana ve 8 megapiksel selfie kamerasıyla karşımıza çıkan Xiaomi Pad 7, 8.850 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu pilin 45W hızların şarj olabildiğini belirtelim.

Xiaomi Pad 7 Fiyatı Kaç TL?

Xiaomi Pad 7'nin ülkemizdeki çeşitli e-ticaret sitelerindeki başlangıç fiyat etiketi 14.630 TL. Bu fiyatın 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için geçerli. Tabii depolama ve RAM miktarı değiştikçe fiyatta da artışların yaşanacağını belirtelim.

Lenovo Tab M11 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4/8 GB

Depolama: 128GB, 64GB, 256GB

Arka kamera: 13MP f/2.2

Ön kamera: 8MP

Batarya: 7.040mAh

Şarj Hızı: 15W

Boyutlar: 166.3 x 225.3 x 7.2 mm

Lenovo Tab M11'de 11 inç büyüklüğünde, FHD çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızlarını destekleyen LCD bir panel mevcut. Tabletin işlemcisi ise MediaTek Helio G88. Bu donanım 12 nm fabrikasyon süreciyle üretildi.. Yani giriş segmente hitap eden bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Oyunlarda ise çok bir büyük beklenti içerisinde olmamak daha mantıklı olacaktır. Zira donanım Genshin Impact'i 20-30 FPS arasında çalıştırabiliyor. Bu değerler akıcı bir oyun için tam olarak yeterli değil. Yani cihazda yüksek grafikli mobil oyunların aksine Subway Surfers gibi basit oyunları oynayabileceksiniz.

İşlemcilerde kullanılan nm yani nanometre değeri söz konusu donanımın üretim teknolojisini gösteriyor. Örneğin 7 nm mimariye sahip bir yonga seti 8 nm veya daha eski üretim süreçlerine kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Kısacası nm değeri küçüldükçe işlemci genellikle daha yetenekli hale geliyor.

Üründe 13 megapiksel ana ve 8 megapiksel selfie kamerası bizleri karşılıyor. Ayrıca 7.040 mAh kapasiteli bir pilden besleniyor. Bu bataryanın 15W hızlarında şarj olabildiğini de ekleyelim. Lenovo Tab M11'in genel teknik özelliklerine baktığımızda daha çok internette gezinme ve video izleme gibi işlemlerde kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Lenovo Tab M11 Fiyatı Kaç TL?

Ürün listemizdeki en uygun fiyatlı modellerden birisi. Zira an itibariyla Lenovo Tab M11'in 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonunu 11.749 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Daha yüksek depolamalı versiyonunu satın almak isterseniz daha yüksek meblağlar ödemeniz gerekiyor.

Galaxy Tab A9+ Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç

Ekran Teknolojisi: TFT LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel (FHD)

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm)

RAM: 4/6/8 GB

Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 7.040 mAh

Şarj Hızı: 15W

Boyutlar: 257.1 x 168.7 x 6.9 mm

Samsung'un Galaxy Tab A9+ isimli tableti bu fiyat aralığında tercih edilebilecek modellerden birisi. Üründe 11 inç büyüklüğünde 1200 x 1920 piksel çözünürlüklü ve 90Hz yenileme hızlarını destekleyen LCD bir panel karşımıza çıkıyor. Cihazda kullanılan işlemci ise Qualcomm Snapdragon 695 5G. Oyunlardaki performansı fazla üzmüyor. Zira Genshin Impact'i 30-40 FPS arasında çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Bu da yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde oynatabildiği anlamına geliyor.

Cihazın arka kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Yani listedeki diğer tabletlerdeki gibi kamera tarafında aşırı güçlü özellikler bulunmuyor. Sadece basit fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor. Bunun dışında 15W hızlarında şarj olabilen 7.040 mAh'lik bir bataryaya kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Galaxy Tab A9+ Fiyatı Kaç TL?

Galaxy Tab A9+'ı ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 11.200 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bu fiyatların 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyonu için geçerli olduğunu da belirtelim. Ürünün diğer versiyonlarında bu fiyat doğal olarak arttığını da hatırlatalım.

Lenovo Idea Tab Plus Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

RAM: 12 GB'a kadar

Depolama: 256GB

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 10.200 mAh

Şarj Hızı: 45W hızlı şarj

Bağlantı: 5G

Lenovo Idea Tab Plus’ta 12,1 inç büyüklüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Bu panel 2.5K çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. İşlemci tarafında ise MediaTek’in Dimensity 6400 yonga seti yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu donanım Genshin Impact’i 30–35 FPS'Te çalıştırabiliyor. Yani yüksek grafikli oyunları tam sınırda kalsa da genel olarak akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Tablet pil performansında listedeki tüm modellerin önünde. Zira cihazda 45W hızlarında şarj olabilen 10.200 mAh'lik bir pil yer alıyor. Bu da kullanıcıların gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorununun olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan 13 megapiksel arka ve 8 megapiksellik bir selfie sensörüne sahip.

Lenovo Idea Tab Plus Kaç TL?

Lenovo Idea Tab Plus'ın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonunu 14.499 TL seviyesinde bir fiyattan satın alabiliyorsunuz. Hatta bazı e-ticaret platformlarında bu fiyata kalem ve kılıf gibi aksesuarlar da dahil.

15.000 TL altına Galaxy Tab S10 Lite, Redmi Pad SE ve Redmi Pad 2 gibi modelleri de satın alabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Listemizde düşük fiyatlarla ortalam üzeri performans alabileceğiniz tablet modellerini listeledik. Bunu yaparken fiyatları üreticilerden değil, çeşitli e-ticaret platformlarından aldık. Bilindiği üzere bu gibi teknolojik ürünlerin fiyatları genellikle üreticisinin web sitesinde daha pahalı oluyor. Bunun dışında listeden bir model seçecek olsaydım muhtemelen oyun performansının daha iyi olduğunu düşündüğüm Xiaomi Pad 7'yi tercih ederdim.