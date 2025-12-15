12 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıtıldı! 10.200 mAh Bataryası Var

Lenovo Idea Tab Plus tanıtıldı. Çok amaçlı kullanım imkânı sunan bu yeni tablet, özellikle ders çalışmak ve verimliliği arttırmak açısından oldukça önemli özelliklerle birlikte geliyor. Son derece işlevsel ek özelliklerle birlikte gelen cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde de uzun bir kullanım süresi elde etmenize olanak tanıyor.

Lenovo Idea Tab Plus Özellikleri

Ekran : 12.1 inç LCD

: 12.1 inç LCD Ekran Özellikleri : 2.5K Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı, 800 nit Parlaklık

: 2.5K Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı, 800 nit Parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 6400

: MediaTek Dimensity 6400 RAM : 12 GB'a kadar

: 12 GB'a kadar Depolama : 256 GB (microSD kart desteği mevcut)

: 256 GB (microSD kart desteği mevcut) Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 10.200 mAh

: 10.200 mAh Şarj Hızı : 45W Hızlı Şarj

: 45W Hızlı Şarj Bağlantı: 5G

12.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Idea Tab Plus, LCD ekran üzerinde 2.5K çözünürlük sunarak kullanıcılara ekranda yer alan içeriklere ayrıntılı bir şekilde göz atma imkânı sunuyor. Ayrıca animasyonların daha akıcı hâle gelmesi için 90Hz yenileme hızı sunuyor ve gün ışığının yoğun olduğu zamanlarda dahi ekranı rahat görebilmeniz için 800 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lenovo Lecoo'da MediaTek Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti.

Tablet, kullanıcıların birden fazla görevi rahat bir şekilde yürütmesine imkân tanımak adına 12 GB'a kadar RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise büyük boyuta sahip dosya ve uygulamaları sorunsuz saklamanıza imkân tanıyan 256 GB seçeneği mevcut. microSD desteği sayesinde bu depolama alanını arttırmanın mümkün olduğunu da belirtelim.

Yeni cihaz, 10.200 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor. Buna ek olarak cihaz, 45W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. 5G destekli bu cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Lenovo Idea Tab Plus Fiyatı

Sadece gri renk seçeneği ile satışa sunulan tabletin temel versiyonu için 27.999 rupi (13 bin 174 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 30.999 rupi (14 bin 586 TL) fiyat etiketi belirlendi. Lenovo Idea Tab Plus, sadece donanımı ile değil, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çeken Circle to Search, Lenovo NotePad, Google Gemini gibi birçok araç da sunuyor. Buna ek olarak cihaz, hızlı bir şekilde not almanız için Stylus (özel kalem) ile birlikte geliyor.