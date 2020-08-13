1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Ağustos 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (Ağustos 2020)

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

Elephone A7H 64 GB

6.41 inç ekrana sahip olan Elephone A7H, MediaTek MT6763 (Helio P23) yonga setinden güç almakta. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 3.900 mAh bataryadan besleniyor Elephone A7H 64 GB, 1.619 TL'den satın alınabilmekte.

Tecno Camon 12 Air 64 GB

6.55 inç ekrana sahip olan cihazda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın arka tarafında üç adet arka kamera sensörü yer almakta. Telefon şu anda 1750 TL civarlarından satılmakta.

General Mobile GM9 Plus 32 GB

6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus, MediaTek Helio P60 çip setine sahip. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan cihazın batarya kapasitesi ise 3.450 mAh. Arka tarafında 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP.

Elephone PX 64 GB

Gücünü MediaTek MT6763 (Helio P23) işlemciden alan Elephone PX, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz 3.300 mAh bataryadan beslenmekte. Akıllı telefonun artka kısmında 2 adet kamera sensörü bulunuyor.

Casper Via P3

5.86'' HD+ Çentikli IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekrana sahip olan Casper VIA P3, MediaTek Helio P60 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Vestel Venus Z30

Vestel Venus Z30, 6.18 inç ekrana sahip. Cihazda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefon 3.300 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın arka tarafında 2 adet arka kamera sensörü yer almakta.

Casper Via S

6.22 inç ekran ile gelen Casper Via S, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahp. Akıllı telefonda MediaTek MT6762 (Helio P22) işlemci bulunmakta. Casper Via S şu anda 1.950 TL civarlarında satılmakta.

Huawei Y7 2019

6.2 inç ekrana sahip olan Y7 2019, Snapdragon 450 yonga setinden güç almakta. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan güç almakta.

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 3 GB RAM’e ve 32 GB Dahili depolama alanına sahip. Cihaz 6.4” HD+ Sonsuz-O ekran sayesinde kullanıcılarına uçtan uca görüntü sağlıyor. Akıllı telefonda 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemci bulunuyor.