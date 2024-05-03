Beats Solo Buds Özellikleri ve Fiyatı

Apple’ın yeni kulak içi kulaklık modeli Beats Solo Buds tanıtıldı. Bu kulaklığın teknik özellikleri ile ilgili detaylar, Apple ve Beats kulaklık sevenler tarafından merak ediliyor.

Farklı renk seçenekleri ve kullanışlı batarya ömrü ile dikkat çeken kulaklık ile ilgili detayları bu yazımızda sizin için kaleme aldık. İşte, Beats Solo Buds’ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Beats Solo Buds Özellikleri

Mor, gri, siyah ve canlı bir kırmızı tonunu içeren 4 farklı renk seçeneği ile gelen kulaklık hem iOS hem de Android ile uyum sağlayabiliyor.

USB-C girişli şarj kutusu 18 saat batarya ömrü sunuyor.

Ses kalitesini artırmak için bu cihazda çift katmanlı sürücüler kullanılıyor.

Mikrofonlarda çevre gürültüsünü algılama ve engelleme özellikleri bulunuyor.

Kutu içeriğine baktığımızda XS, S, M ve L olmak üzere farklı boyutlardaki kulak uçlarının yer aldığını görüyoruz.

Firma tarafından yapılan açıklamada bu cihaz ‘bugüne kadarki en küçük kasada en yüksek Beats kalitesi’ şeklinde ifade ediliyor.

Ortam gürültüsünü azaltma amacıyla yüksek düzeyde ses yalıtımı içeren cihazın yüksek kalitede müzik dinleme deneyimi sunması bekleniyor.

Beats Solo Buds Fiyatı

Beats Solo Buds’ın satış fiyatı yurt dışı için 79.99 dolar olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 2.593 TL’ye denk geliyor. Vergisiz fiyatı yaklaşık 80 dolar olan kulaklığın ne zaman piyasaya sürüleceği merak edilen önemli detaylar arasında yer alıyor.

Beats Solo Buds Çıkış Tarihi

Markanın yaptığı tanıtımda aslında ‘Pro’ özelliklerine sahip bir kablosuz kulaklık olarak lanse edilen Beats Solo Buds’ın çıkış tarihi için kesin bir tarih verilmedi. Haziran ayını işaret eden marka, bu ürünle birlikte bir kulaklık modelini daha tanıttı. Beats Solo 4 isimli kafa üstü kulaklık için de aynı tarihler hedef gösteriliyor.

2024 yılının yaz aylarında raflarda göreceğimiz bu kablosuz kulaklık modeli ile arka plan gürültülerinden uzak, kesintisiz, akıcı ve net bir ses performansı elde etmek mümkün olacak gibi gözüküyor.

Sizin bu ürün hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce özellikleri ve sunduğu performans fiyatını karşılıyor mu? Yorumlarda buluşalım!