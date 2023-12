2024'te Vizyona Girmesi Heyecanla Beklenen Filmler

2023 sinema sezonu farklı kategorilerdeki birbirinden başarılı filmlerle kapandı. Şimdi sırada 2024’te vizyona girmesi heyecanla beklenen yapımlar var.

İzleyiciler bu yıl hangi filmlerin beyazperdeye taşınacağını merak ediyor. Biz de bu yazımızda yeni yılda sinemada izleyebileceğimiz başlıca filmleri sıraladık.

İşte, 2024’te beyazperdede görücüye çıkacak olan, kaçırmamanız gereken 9 önemli film!

2024'te Vizyona Girmesi Beklenen Başlıca Filmler

Kung Fu Panda 4

Garfield

Madame Web

Joker: Folie a Deux

Challengers

Bob Marler: One Love

Elio

Godzilla x Kong: The New Empire

Mickey 17

1. Kung Fu Panda 4

Oyuncuları: Jack Black, Viola Davis, Awkwafina, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane, Ke Huy Quan

Çıkış Tarihi: 5 Nisan 2024

Sekiz yıl önce çıkan Kung Fu Panda 3 filminin devamı geliyor. Sevimli panda Po, bu filmde bayrağı yeni savaşçılara devretmeye hazırlanıyor. Kendisi ise ruhani liderliğe yükseliyor.

‘Ejderha Savaşçısı’ olmak üzere yeni kahramanları eğitmesi gereken bu serüvende aynı zamanda ‘Bukalemun’ adlı kötü karakterle de mücadele ediyor.

2. Garfield (The Garfield Movie)

Oyuncuları: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Brett Goldstein

Çıkış Tarihi: 24 Mayıs 2024

2004 yılında yayınlanan Garfield The Movie ve 2006 yılında yayınlanan Garfield: A Tail of Two Kitties filmlerinin ardından serinin yeni filmi ‘The Garfield Movie’ vizyona giriyor.

Yıllardır görmediği babası bir sokak kedisi olarak karşımıza çıkıyor. Beklenmedik bir anda Garfield ile karşılaşınca işler karışmaya başlıyor.

Garfield ve Oddie’nin şımarık hayat düzenine adeta bir darbe vuran bu karşılaşma, miskin kedi ve köpek dostunu Vic’in de dahil olduğu bir soygun planına dahil olmaya sürüklüyor.

3. Madame Web

Oyuncuları: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott

Çıkış Tarihi: 14 Şubat 2024

Spider Man sçizgi romanlarını sevenlerin adını duyduğu (Cassandra Webb) ancak esas hikâyesini bilmediği Madame Web bu filmin ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor.

Grinin Elli Tonu serisinde yıldızı parlayan Dakota Johnson bu karakteri canlandıran ünlü isim. Ayrıca Sydney Sweeney, Isabela Merced ve Celeste O’Connor da bu filmde başrollerde görev alıyor.

Bir mutant olarak tanımlayabileceğimiz Madame Web geleceği görme, telepati kurabilme ve zihin okuma gibi becerilere sahip. Ayrıca psişik olarak başkalarının zihninde çeşitli operasyonlar da gerçekleştirebiliyor. Kendisini daha yakından tanımak için sanırım bu filmi izlememiz gerekecek.

4. Joker: Folie a Deux (Joker 2)

Oyuncuları: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland

Çıkış Tarihi: 4 Ekim 2024

Arthur Fleck yıllar içinde kendi kimliğinden uzaklaşmış, artık tamamen Joker’in kimliğine bürünmüştür. 2019 yılında çıkan Joker filminin ikincisi olan bu filmde Joker’in hikayesi devam etmektedir. Serinin ilk filminde olduğu gibi bu yapımda da Joaquin Phoenix, Joker karakterine hayat verir.

Tıpkı kendisi gibi dengesiz bir karakter olan Harley Quinn ise, Lady Gaga tarafından canlandırılır. Filmde dikkat çekilen konu ise iki ve daha fazla kişiyi etkisi altına alabilen ve genellikle aile içinde görülen bir zihin bozukluğu.

5. Challengers

Oyuncular: Zendaya Coleman, Josh O’Connor, Mike Faist, A.J. Lister, Heidi Garza

Çıkış tarihi: 26 Nisan 2024

Dram ve romantik komedi türünde sıralanan filmde tenis koçu Tashi’nin hikayesi anlatılıyor. Eşi Art’ı sıradan bir tenisçi olmaktan kurtarıp Grand Slam dünya şampiyonu haline getiriyor.

Eşinin motivasyonunu artırmak için ‘Challenger’ isimli bir etkinliğe katılmasını sağlayan Tashi burada büyük bir sürprizle karşılaşıyor.

Art’ın karşısına rakip olarak çıkan, yıldızı sönmüş bir tenisçi olan Patrick aslında Tashi’nin eski sevgilisi. Üstüne üstlük Art’ın geçmişteki en yakın arkadaşı.

6. Bob Marley: One Love

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Michael Gandolfini

Çıkış tarihi: 16 Şubat 2024

Reggae müziğin unutulmaz ismi Bob Marley’in hayatını konu alan filmde ünlü ikonun yaşadığı zorluklara değiniliyor. Adeta bir devrim imajına sahip olan müzikleri, topluma verdiği birlik mesajları, sevginin önemine dikkat çektiği ezgiler bu filmi izleyenleri sarıyor. Biyografik filmler arasında sıralanan Bob Marley: One Love biraz dram, bolca müzik içeriyor.

7. Elio

Oyuncular: America Ferrera, Yonas Kibreab, Jameela Jamil

Çıkış tarihi: 1 Mart 2024

Arkadaşlarına uyum sağlayamamış, dışarıda oynamaktan pek haz etmeyen 11 yaşındaki bir çocuk filmin ana karakteri oluyor. Elio isimli bu çocuk son derece hayalperest.

Annesi Olga’nın öncülük ettiği bir uzay projesi Elio’nun da ilgisini çekiyor. Olga, oldukça gizli bir askeri projede görev alıyor.

Bu proje kapsamında uzaydan gelen ve ilk etapta ne olduğuna anlam veremedikleri bir sinyalin çözülmesi için çalışıyor. Elio ise bu sayede uzaylılarda ilk defa temas kurma fırsatı yakalıyor ve Dünya’nın galaktik elçisi haline geliyor.

8. Godzilla x Kong: The New Empire

Oyuncular: Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Rebecca Hall

Çıkış tarihi: 12 Nisan 2024

Serinin bir önceki filmi 2021 yılında vizyona girmişti. Bu yapımda Godzilla ve Kong isimli iki devasa canavar birbiriyle kıyasıya savaşmış, insanlığa korku salan iki karakter olarak tanınmıştı.

Şimdi ise serinin 5. Filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu filmde iki canavar güçlerini birleştirip yeni rakipler karşısında savaş veriyor.

9. Mickey 17

Oyuncular: Robbert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette, Naomi Ackie, Steven Yeun, Daniel Henshall, Chelsea Li, Stuart

Çıkış tarihi: 29 Mart 2024

Güney Kore yapımı olan filmde Harry Potter efsanesi, Twilight, The Lighthouse, The Batman ve Tenet filmlerinde rol alan Robbert Pattinson başrol oynuyor. Edward Ashton’ın kaleme aldığı Mickey7 adlı bilim kurgu romanından esinlenilmiş.

Mickey’nin klonlarının birbirini takip ettiği ve her bir Mickey öldüğünde yenisinin ortaya çıktığı bir kurguyu benimseyeceği düşünülüyor. Henüz konuyla ilgili detaylı ve net bir açıklama yok ancak Warner Bros tarafından ilk fragmanı yayınlandı.

Özellikle Pattinson sevenler bu film için gün sayıyor.