403 Forbidden Hatası Nedir, Nasıl Çözülür?

Birçok web geliştiricinin karşılaştığı problemlerden birisi internet sayfasına erişememektir. Böyle durumlarda ise ekrana 403 Forbidden hatası yansır.

HTTP durum kodundan kaynaklı olan 403 Forbidden hatası, web sitesine giriş yapmaya engel olur. Ulaşılmaya çalışılan siteye sayfa ve kaynağa bazı sebeplerden dolayı girilemediğini ifade eden bir uyarıdır. Peki, 403 Forbidden hatası nasıl çözülür?

403 Forbidden Hatası Sebepleri Nelerdir?

403 Forbidden hatası, web site geliştiricileri için rahatsız edici bir durumdur. Bu hatanın sebebi, izin olmayan bir etkene ulaşılmasıdır. Hosting hesabındaki FTP alanında web sunucusu tarafından açılabilecek index. (html, php vb.) dosya bulunmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan hatadır.

403 Forbidden hatası, dosyaların yanlış dizin veya klasöre aktarılmasından kaynaklanabilir. Aynı zamanda dosyaların eksik aktarılmasıyla da ilgili bir durumdur.

403 Forbidden Hatası Çözümü

Hatalı dosya ve klasör izinleri, hatalı .Htaccess dosya ayarları gibi durumlardan ortaya çıkan 403 Forbidden hatası çözümü şu şekildedir:

1. .htaccess Dosyasını Kontrol Etme

.htaccess dosyası, suncu yapılandırma dosyasıdır. Apache Web Sunucusu ayarları üzerindeki yapılandırmanın değiştirilmesiyle çalışıyor. C panel kullanıcıları, kolayca .htaccess dosyasının barındırıldığı Denetim Masası’na Dosya Yöneticisi üzerinden ulaşabilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Hosting Control Panel’ine gidilip File Manager bulunur.

public_html dizini ve sonrasında .htaccess dosyası aranır.

Yukarıdaki adımların ardından dosyaya ulaşılamıyorsa ayarlar alanına tıklanıp “Show Hidden Files-Gizli Dosyaları Göster (dolfiles) seçeneği etkinleştirilir.

Eğer web sitesinde .htaccess dosyası bulunmuyorsa manuel şekilde de oluşturulabilir. Manuel olarak .htaccess dosyası oluşturulduktan sonra izlenecek adımlar şunlardır;

Yedeklemek için .htaccess dosyası bilgisayara indirilir.

İndirme işleminin ardından dosya silinip siteye erişim sağlanmaya çalışılmalıdır.

Eğer sitenin çalışmasında sorun yoksa .htaccess dosyası zarar görmüş anlamına gelir.

Düzgün çalışan .htaccess dosyasının oluşturulması için “WordPress yönetici paneli” üzerine giriş yapılır. Akabinde “Ayarlar > Kalıcı Bağlantılar’a” tuşlanır.

Hiçbir değişiklik yapılmadan ayarlar kaydedilerek yeni bir .htaccess dosyası oluşturulur.

Yukarıdaki adımlarda problem çözülmediği takdirde diğer yönteme geçilebilir.

2. Dosya ve Dosya İzinlerini Düzenleme

403 Forbidden hatası, dosya ve klasörlerin kötü izinlerine ayarlanmasından da kaynaklanabilir. Bir dosya oluşturulduğu zaman dosya üzerine varsayılan izinler atanır. Dosyaya atanan izinler dosyanın nasıl çalıştırılıp okunacağı ve yazılacağı hakkında bilgi verir.

Dosyaya atanan izinlerin düzenlenmesi gerekebilir. Bunun içinde FTP istemcisi ve Dosya Yöneticisinden yararlanılır. Klasör ve dosya izinleri değişiminde daha çok seçenek için FileZilla FTP istemcisinden yararlanılabilir.

FileZilla FTP istemcisi ile 403 Forbidden hatası şu şekilde çözülebilir;

FTP istemcisinden web sitedeki dosyalara erişim sağlanmalıdır.

Hosting hesabı üzerinden root dizinine girilir.

Web sitedeki dosyaların olduğu klasör seçilip sonrasında üzerine sağ tıklanarak “Dosya İzinleri” alanına giriş yapılır.

Sayısal değerlerin olduğu alana 755 izni girilip “Yalnız klasörlere uygulansın” işaretlenir. Bu işlemin ardından “Tamam” butonuna basılır.

FileZilla klasör izinlerinin değiştirilmesinin ardından bir önceki adım tekrarlanmalıdır. Yalnız bu noktada sadece dosyalara uygulama seçilmelidir. Akabinde sayısal değerin olduğu alana 644 sayısal değer girilir.

Yukarıdaki adımlar eksiksiz şekilde yerine getirildikten sonra web siteye erişilmeye çalışılmalıdır. Hatanın giderilip giderilmediğine bakılıp ona göre aşağıda belirttiğimiz adıma geçilmelidir.

3. WordPress Eklentilerini Devre Dışı Bırakma

Yukarıda belirttiğimiz iki yöntem işe yaramadıysa ve bu aşamaya gelindeyse demek ki 403 Forbidden hatasının sebebi, bozuk eklentidir. Hatanın düzeltilip düzeltilemeyeceğini bu aşamada eklentileri devre dışı bırakarak net görebiliriz.

Aynı anda bütün eklentiler devre dışı bırakılarak hata çözülmeye çalışılabilir. Bunun içinde şu adımlar takip edilmelidir;