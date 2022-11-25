En Sık Karşılaşılan Google Chrome Hataları ve Çözümleri

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından bir tanesi olan Google Chrome'da bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Peki, bu sorunları çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Bu yazıda Google Chrome hataları ve çözümleri rehberi hazırladık.

Hem masaüstünde hem de mobil platformda en çok aktif kullanıcısı bulunan internet tarayıcısı Google Chrome, genel olarak sorunsuz bir deneyim sunan tarayıcı ancak bazen sekmelerin donması, web sayfalarının yüklenememesi veya çökmesi gibi sorunlarla bizi baş başa bırakabiliyor.

Chrome Çökme Sorunu Nasıl Çözülür?

Kullanılmayan sekmeleri kapatın.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Chrome'u güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Uzantıları devre dışı bırakın.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından bir tanesi olan Google Chrome'da çökme sorunu ile karşılaştıysanız uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. İlk olarak kullanılmayan sekmeleri kapatabilir, arka planda gereksiz programları kapatabilir, Chrome'u güncelleyebilir veya uzantıları devre dışı bırakabilirsiniz.

Popüler internet tarayıcısını güncellemek için hangi adımların uygulanması gerektiğini öğrenmek için Google Chrome nasıl güncellenir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Sisteminize bulaşan bir kötü amaçlı yazılım da söz konusu probleme yol açabilir. Bu sebepten ötürü virüs taraması yapın. Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı bulunmuyorsa en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz.

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR Hatasının Çözümü

Farklı web sitelerini ziyaret etmeyi deneyin.

Güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın.

Proxy ayarlarına göz atın.

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR hatasının olası nedenleri arasında sunucu tarafında yapılan yanlış yapılandırmadır. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için farklı web sitelerini ziyaret etmeyi deneyebilirsiniz.

Sorunun kaynağı bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı da olabilir. Bu sebepten ötürü güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca proxy ayralarını da kontrol edebilirsiniz.

ERR_NAME_NOT_RESOLVED Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Web sitesinin IP adresi ile giriş yapmayı deneyin.

DNS adresini değiştirin.

İnternet servis sağlayıcısının müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Her web sitesi, bir IP adresine bağlıdır. Chrome, ziyaret edilmek istenen web sitesini bir IP adresi ile eşleyemediğinde ERR_NAME_NOT_RESOLVED hatası ile karşılaşabilirsiniz. Yalnızca belirli bir site açılmıyorsa o sitenin IP adresini tarayıcının adres çubuğuna yazarak giriş yapmayı deneyin.

Ayrıca DNS adresinizi değiştirebilir ya da internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

ERR_INTERNET_DISCONNECTED Hatası Nasıl Düzeltilir?

ERR_INTERNET_DISCONNECTED hatası, internet bağlantısında sorun olduğunu gösterir. Sorunun en yaygın nedeni ise zayıf Wi-Fi bağlantısıdır. Dolayısıyla internet bağlantısını kontrol edin. Modemi kapatabilir, yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra tekrar açabilirsiniz.

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Sorununun Çözümü

Farklı web sitelerini ziyaret etmeyi deneyin.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Modemi kapatıp açın.

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT, web sayfası ile kurulan bağlantının uzun sürmesi nedeniyle ortaya çıkan bir hatadır. Bu sorunun gerçekleşmesinde yavaş internet bağlantısı ve yavaş sunucu olmak üzere iki farklı neden vardır.

Söz konusu problemi çözebilmek için ilk olarak farklı web sitelerini ziyaret etmeyi deneyebilirsiniz. Diğer sitelerde de aynı hata ile karşılaştıysanız internet bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Eğer internette sorun varsa modemi kapatın. 10 saniye civarında bekleyin ve ardından modemi tekrar açın.

Bu yazıda en sık karşılaşılan Google Chrome hataları ve çözümleri rehberi hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, karşılaştığınız sorunların çözülmesine yardım edebilir. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca popüler tarayıcı yanıt vermiyorsa Google Chrome yanıt vermiyor hatası nasıl çözülür sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.