Valorant Hata Kodları ve Çözümleri

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant tıpkı League of Legends gibi oynaması ücretsiz ve çok oyunculu bir video oyunudur. Oyun çoğu oyuncudan artı puan alsa da oyuncuların büyük bir kısmının önüne Valorant hata kodları çıkınca kullanıcılar bu ve buna benzer sorular sordu: Valorant hata veriyor, nasıl düzeltirim? Valorant oyun hatasını nasıl düzeltildiğini öğrenmek için okumaya devam etmenizi tavsiye ederiz.

Valorant Hata Kodları ve Düzeltmek İçin Yöntemler

Valorant hata kodlarını derlediğimiz bu listede, kullanıcıların oyunla ilgili bağlantı hatası, açılmama hatası, ağ hatası gibi sorunların çözümünü vereceğiz. Oyuna sorunsuz bir şekilde girmek için bu Valorant hata çözümlerinin tamamını gözden geçirmeli, oyuna girmek istediğinizde önünüze çıkan hatanın kodunu bulmalı ve nasıl düzeltilebileceğini öğrenmelisiniz. İşte Valorant hatalarının çözümleri!

Hata kodu 4: Bu hata, hesabınızın isminin geçersiz olduğunu belirtir. Bu oyun hatasını çözmek için Riot hesabınıza girmeli ve hesabınızı güncellemelisiniz.

Hata kodu 5: Valorant hata kodları arasında oyuncuların sıkça karşılaştığı bir oyun hatasıdır. Bu hata kodu, hesabınızın başka bir cihazdan zaten oturum açtığını belirtir. Bu oyun hatasını düzeltmek için tüm cihazlardaki oturumu kapatmalısınız.

arasında oyuncuların sıkça karşılaştığı bir oyun hatasıdır. Bu hata kodu, hesabınızın başka bir cihazdan zaten oturum açtığını belirtir. Bu oyun hatasını düzeltmek için tüm cihazlardaki oturumu kapatmalısınız. Hata kodu 7: Bu hata kodu, oturumun belirsiz bir sebepten ötürü açılamadığının anlamına gelir. Hesabınız için tanımladığınız e-posta hesabına girin ve hesabınızla ilgili herhangi bir nedenden ötürü yasaklamanın söz konusu olup olmadığını öğrenin. Öte yandan, bu sorun oyunun kendisinden de kaynaklabilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Valorant destek sitesini kontrol edebilirsiniz.

Hata kodu 8-21: Bu hata, Riot istemcisi ile ilgili birtakım sorunların olduğunu gösterir. Riot istemcisini yeniden başlatarak bu sorunu düzeltebilirsiniz.

Hata kodu 31: Bu, oyuncunun ismine ulaşılamadığı durumlarda karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunun çözümü de hata kodu 8-21 ile aynıdır, Riot istemcisini yeniden başlatarak sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Hata kodu 33: Bu hata kodu, Riot istemci işlemi kapatıldığını gösterir. Bu sorunu çözmek için Riot istemcisini yeniden başlatmak yeterli olacaktır.

Hata kodu 43: Oyuncular, sistem zaman aşımına uğradığında bu hata kodu ile karşılaşabilir. Bu hata kodu ile karşılaştığınızda Riot istemcisini yeniden başlatın.

Hata kodu 44: Vanguard çalıştırılamadığında önünüze bu hata kodu gelebilir. Bu sorunu çözmek için Riot istemcisini yeniden başlatın. Sorunun devam ettiğini görürseniz Vanguard'ı kaldırın ve Valorant'ı yeniden başlatın.

Hata kodu 45: Bu hata kodu, Vanguard'ın yeniden başlatılmasının gerektiğini ifade eder. Hata kodu 44'ün çözümünde olduğu gibi Riot istemcisini yeniden başlatın, sorunun devam ettiğini görüyorsanız Vanguard'ı kaldırın ve Valorant'ı yeniden başlatın.

Hata kodu 46: Bu hata kodu, oyunun geliştirici ekibinin oyunla ilgili çalışmalarının sürdüğünü gösterir. Bu süreçte oyuna girmeniz mümkün değildir. Bir süre bekledikten sonra tekrardan kontrol etmeniz önerilir.

Hata kodu 49: Bu hata, sohbetle ilgili bir hatadır. Riot istemcisini yeniden başlatarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Hata kodu 50: Bu hata, sesli sohbet doğru bir şekilde çalıştırılmadığında meydana gelen bir hatadır. Riot istemcisini kapatıp açarak sorunu düzeltebilirsiniz.

Hata kodu 51: Bu hataya grup oluştururken rastlanabilir. Riot istemcisini kapatıp açarak sorunu çözebilirsiniz.

Hata kodu 52: Beceri bilgileri ile ilgili bir sorun olduğunda bu hata kodu meydana gelebilir. Bu sorunla karşılaştığınız zaman Riot istemcisini yeniden başlatmanız gerekir.

Hata kodu 54: Bu hata Valorant içeriklerinin yüklendiği sıralarda meydana gelebilir. Riot istemcisini yeniden başlatarak sorunu düzeltebilirsiniz.

Valorant İndirme

Riot Games'in ücretsiz olarak sunduğu fps (first person shooter) oyunu olan Valorant, kapalı beta sürümünün sona ermesinin üzerine ülkemizde de oynanılabilir hâle geldi. Valorant'ı bedava indirmek istiyorsanız hemen alt bölümde yer verdiğimiz bağlantı size yardımcı olabilir.

Peki, Valorant konsola gelecek mi? Oyunculardan sık sık Valorant konsola çıkacak mı yoksa sadece bilgisayardan mı oynanacak gibi sorular gelmektedir. Ücretsiz bir first person shooter oyunu olan ve şu anda sadece PC'de oynanabilen Valorant'ın konsola çıkıp çıkmayacağını yapımcının açıklamasından öğrenebilirsiniz.