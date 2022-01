Hosting Nedir, En İyi Hosting Paketi Nasıl Seçilir?

İnternet teknolojilerindeki gelişmelerin hayatın birçok alanını olumlu yönde etkilediği göz ardı edilemez bir gerçektir. Günümüzde iletişimden alışverişe kadar hemen hemen her eylem için İnternet kullanımına başvurulur. Aradığımız her şeye veya ihtiyaç duyduğumuz her hizmete İnternet yoluyla kısa sürede erişmek ve sorunları çözümlemek kolay olduğu için İnternet kullanımı her geçen gün daha da cazip hale gelir.

İnternet ağı, arama motorları, ürün ve hizmet sunan web siteleri ve İnternet bağlantısı ile çalışan cihazlar, hayatı kolaylaştıran dijitalleşmenin görünen yüzüdür. Bütün bu araçları kullanarak dijital dünyada erişim sağlama ve etkileşimde bulunma imkanı sunan, dijitalleşmenin görünmeyen yüzü ise hostingdir. Hosting, en yalın tanımıyla barındırma hizmeti olarak ifade edilir. İnternet ortamında sadece 1 saniyede milyonlarca veri akışı gerçekleşir. Bu veri akışını ideal bir şekilde yönetilmesi ve kullanıcıların eylemlerini gerçekleştirebilmesi için hosting hizmetine ihtiyaç duyulur. Çünkü hosting, İnternet ortamında bir alan yaratılmasına olanak sağlar. Yaratılan bu alanda, yayınlanmak istenen ve kullanıcıların ulaşması gereken dosyalar barındırılır.

Domain ve hosting hizmetleri sağlama konusunda Türkiye’nin lider firmalarının başında yer alan Natro, sağladığı hizmetlerin yanı sıra, sunduğu uzman desteği ve yüksek güvenlikli altyapısı ile maksimum müşteri memnuniyetine sahiptir. Hosting hizmetine ihtiyacınız varsa Natro’nun hosting paketlerini inceleyebilirsiniz.

Hosting Çeşitleri Nelerdir?

Hosting hizmeti, donanımsal ve yazılımsal bakımdan güçlü web sunucularının bir araya gelmesinden oluşur. Genel olarak web hosting olarak adlandırılan hosting hizmeti sayesinde web sitelerine dünyanın her yerinden 7/24 ulaşılabilir. Erişimi mümkün kılan hosting hizmetinin birden fazla türü vardır. Natro’da farklı hizmet seçenekleri ve avantajlarla sunulan hosting çeşitleri şunlardır.

WordPress Hosting

WordPress ile oluşturulan web sitelerinin amacına uygun ve verimli şekilde çalışabilmesi için WordPress hosting hizmetinin kullanılması zorunludur. WordPress ile oluşturulan siteleri her hosting hizmeti yeterli derecede desteklemez. Bu durum sitelerin performansını olumsuz etkiler. Natro’nun sağladığı WordPress hosting paketlerinin kurulumu dakikalar içinde gerçekleşir. WordPress siteleri ile %100 uyum içinde çalışan WordPress hostingin özel optimizasyon ayarları mevcuttur. Natro’nun sağladığı WordPress hosting hizmetinde erişim hızı çok yüksektir. Çünkü depolama için SSD kullanılır.

Kurumsal Hosting

Kurumsal firmaların ihtiyaçları bireysel web sitesi kullananlardan daha farklıdır. Bu nedenle yüksek kapasiteli web sunucularının kullanılması gerekir. Yüksek kapasiteli SSD disk alanı ve e-posta gereksinimleri ancak kurumsal hosting hizmetleriyle karşılanabilir. Kurumsal firmalar, çok fazla sayıda veriye sahip olduğu için güvenlik büyük önem kazanır. Natro’nun sağladığı kurumsal hosting hizmeti firmalara gelişmiş güvenlik tanımlamaları sunar. Bu nedenle verilerini korumayı önemseyen firmalar, kurumsal hosting hizmeti için Natro ile çalışır.

E-Mail Hosting

Adından açık bir şekilde anlaşıldığı gibi e-mail hosting dijital posta gönderimleri için kullanılır. İşletmelerin mail adreslerini en verimli şekilde kullanmasını sağlayan e-mail hosting, yoğun mail trafiğini optimize etmek için idealdir. Natro’nun sağladığı e-mail hosting paketleri sayesinde 50 GB kapasiteli, mobil senkronizasyon uyumlu ve 10 GB dosya depolama alanı bulunan e-mail hosting hizmetine sahip olabilirsiniz.

Cloud (Bulut) Hosting

Cloud hosting hizmetinde büyük fiziksel sunucular bulut sunucuya bölünerek hizmet verir. Yüksek kaynak ihtiyaçları bulunan işletmelerin ve bireysel kullanıcıların cloud hosting kullanması tavsiye edilir. Cloud hosting hizmeti web sitelerinin yüksek hızlı performans ile çalışmasını sağlar.

Sistem kaynakları ile ilgili değişiklik yapmak için fiziksel sunucuda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duymayan cloud hosting kullanım kolaylığı sayesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan hosting türüdür. Natro’nun ekonomik fiyatlarla sunduğu cloud hosting planları sayesinde web sitenizin hızını ve performansını artırabilirsiniz.

Paylaşımlı Hosting

Paylaşımlı hosting, bir sunucuda birden fazla web sitesinin barındırılmasına imkân sunan bir hosting türüdür. Paylaşımlı hostingte RAM ve CPU kaynakları ortak kullanılır. Sunucu üzerinde bulunan diğer web sitelerinin aşırı miktarda kaynak tüketimi, web sitelerinin performansını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle paylaşımlı hosting, büyük işletmeler için değil daha çok küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için uygundur.

Yeni oluşturulan web sitelerinin başlangıç aşaması için ideal olan paylaşımlı hosting hizmetinden, kaynak ihtiyaçlarının artması nedeniyle başka bir hosting hizmetine geçmek mümkündür. Natro’nun sunduğu hosting paketlerini inceleyerek ihtiyacınız olan hosting hizmetini kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Sınırsız Hosting

Sınırsız hosting hizmetinde kaynaklar tamamen kullanıcıya aittir. Bu sayede diğer hosting planlarına göre kullanım kapasitesi daha yüksektir. Sınırsız hosting hizmetinde sanallaştırma yöntemleri kullanılabildiği için sunucuda birden fazla web sitesi barındırmak mümkündür. Yenilikçi teknolojilere yer veren ve alt yapı geliştirmelerine yatırım yapan Natro’nun uygun fiyatlı sınırsız hosting hizmeti ile web sitenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir veya sitelerinizi tek bir sunucuda barındırabilirsiniz.

VPS Hosting

Virtual Private Server’ın kısaltması olan VPS hosting hizmetinde sunucu diğer kullanıcılarla paylaşılır. Fakat host sağlayıcı tarafından her kullanıcı için özel bir alan oluşturulur. VPS hosting ile kullanıcıya özel bir sunucu alanının ayrılması sayesinde kaynak kullanımında sorunlar yaşanmaz.

VPS hosting hizmetinde hafıza ve işlemci gücü kullanıcının ihtiyaçlarına göre belirlenir. Linux ve Windows kullanım seçenekleri mevcut olan VPS hosting, kolay ölçeklenebilir. Kişiselleştirme seçenekleri, yüksek performans ve uygun maliyeti sayesinde yoğun olarak tercih edilen VPS hosting, orta ölçekli işletmelerin sürekli gelişen ve büyüme potansiyeline sahip web siteleri için ideal bir hosting türüdür.

Dedicated Hosting

Dedicated hosting fiziksel bir sunucudur. Tamamen kullanıcıya özel olan Dedicated hosting, esneklik sağlayan ve kullanımı son derece kolay olan hosting türüdür. Dedicated hostingi işletim sistemi ve yazılım yükleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak mümkündür. Trafiği yüksek online işletmeler için ideal olan Dedicated hosting hizmeti ile profesyonel destek hizmetlerine de sahip olabilirsiniz. Dedicated hosting planlarında kaynakların tamamı kullanıcıya aittir.

Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olan Dedicated hosting hizmeti ile sunucu üzerinde tam kontrol sağlanabilir. Natro’nun rakipsiz fiyatlarla sunduğu Dedicated hosting paketlerini incelemeden hosting paketi almamanız faydalı olur.

E-Ticaret Hosting

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla popüler olan ve günümüzde ihtiyaç haline gelen online alışveriş, e-ticaret yapan işletmeler için özel hosting geliştirilmesinde etkili olmuştur. Online olarak ürün satan veya hizmet sunan işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan e-ticaret hosting hizmetinde klasik hosting paketlerinden daha farklı fonksiyonlar mevcuttur.

Satış yapmak, veri toplamak ve toplanan verileri güvenli bir şekilde saklamak için uygun koşullarda yapılandırılan e-ticaret hosting, ticaret yapan işletmelere ödeme işleme yöntemi, SSL sertifikaları, alışveriş sepeti yazılımı, stok yönetimi ve takibi, online katalog ve sayfa tasarımı hizmetlerinin verilmesini sağlar.

Dijital pazarda güvenli bir şekilde yer almak ve e-ticaret hosting hizmetlerinden faydalanmak için Natro’nun hazır sanal pos entegrasyonu ile sunduğu e-ticaret hosting paketlerini inceleyerek ihtiyacınıza uygun olan planı kolay bir şekilde satın alabilirsiniz.

Bayi (Reseller) Hosting

Reseller hosting planı, kullanıcıya hem geniş bir alan sağlar hem de hosting hizmeti vermesini sağlar. Reseller hosting hizmetinde farklı ve çok sayıda web sitesini barındırmak mümkündür. Geniş bir depolama alanı olduğu için birden fazla kişiye kaynak oluşturmak kolaydır.

Reseller hosting, kullanıcısına yeni bir marka yaratma imkanı sunar. Bu sayede fazla teknik bilgiye gerek duymadan hosting satışı yapmak mümkün olur. Bayi hosting planlarında e-mail servislerinin yönetimi de kolaydır. Bu nedenle reseller hosting hizmeti günümüzde yoğun talep gören bir hosting hizmetidir.

Natro Hosting Tercih Sihirbazı

Gelişmiş hosting seçenekleri arasından web siteniz için en ideal olan hosting türünü bilmek veya hangisini kullanmanız gerektiğine karar vermek zor olabilir. Natro’nun hosting tercih sihirbazı sayesinde yaklaşık 2 dakikada web siteniz için hangi hosting türüne ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.

Hosting tercih sihirbazı ihtiyaçlarınız ile örtüşen hosting hizmetini bulmanıza yardımcı olur. Natro’nun bu hizmeti sayesinde fazla ve gereksiz maliyetler ödemeden en ideal hosting paketine sahip olmanız kolaylaşır.

Her zaman kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile hizmet veren Natro’nun alanında uzman ve profesyonel ekiplerinden her zaman destek alabilirsiniz. Web sitesinde yer alan telefon ya da mail adreslerinden iletişime geçebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun çözüm önerilerini kolayca öğrenebilirsiniz. Hosting konusunda en uygun fiyat ve yüksek kaliteli hizmet için tercih edebileceğiniz ilk adres Natro ile her zaman başarılı sonuçlar elde edersiniz.