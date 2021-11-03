60 Seconds APK veya 60 Seconds Atomic Adventure APK Android oyunda nükleer atık sığınağında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

60 Seconds APK, temizleme ve hayatta kalma temelli kara mizah atomik macera oyunu. Nükleer bombalar düşmeden önce materyalleri toplayın ve ailenizi kurtarın. Nükleer atık sığınağınızda hayatta kalmaya çalışın. Zor kararlar verin, yiyecekleri karneyle verin, değişime uğramış böcekleri avlayın. Belki hayatta kalırsınız, belki de kalamazsınız…

60 Seconds APK İndir

60 Seconds Atomic Adventure APK Android oyunda sorumlu bir vatandaş ve aile babası olan Ted’in yerine geçiyorsunuz. Mutlu, banliyö yaşam tarzınızı sürdürürken nükleer kıyametle karşı karşıya geliyorsunuz. Kıyametin gerçekleşmesine 60 saniye kala ailenizi ve faydalı materyalleri bulmak için evinizde çılgın, yoğun ve aksiyon dolu bir koşuşturmaca başlıyor. Her şey aleyhinize! Her oynadığınızda farklı odalarla karşılaşacağınız evde neyi götürecek, kimi geride bırakacaksınız?

Nükleer atık sığınağına zamanında ve canlı ulaşmak sadece başlangıç. Topladıklarınız, kurtardıklarınız hayatta kalmanızda hayati bir rol oynayacak. Her hayatta kalma hikayesi farklı olacak, her gün beklenmedik olaylarla sizi şaşırtacak. Bütün hikayelerin sonu iyi mi bitecek? O size kalmış. Yiyecek ve suyu karneyle verin, kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın, zor seçimlerle karşı karşıya kalın, hatta çorak arazide tehlikeye atılın.

1950’lerde geçen bu atomik, kara komedide mahallenize düşen nükleer bombanın kabusunu deneyimleyin.

Herhangi bir materyal, hayatta kalmanız gerekiyor ve aile üyeleri 60 saniye içerisinde prosedüre göre oluşturulmuş evinize koşuyor.

En kötüsü için hazırlanın. Rastgele eşyaları alıp hayatta kalmayı planlayın ve acil durum yayınlarından faydalı ipuçlarını takip edin.

Yanınızda getirdiğiniz her şeyle birlikte nükleer atık sığınağında hayatta kalın. Kaç gün dayanacaksınız? Herkes hayatta kalacak mı?

Kıyamet sonrası dünya sizi köşeye sıkıştırdığında ne yapacaksınız? Dışarı çıkma riskini alacak mısınız? Neredeyse hiç yiyecek kalmadığında kim yemek yemeyecek? Mutant hamamböceği istilasıyla nasıl başa çıkacaksınız?

Not: 60 Seconds APK Türkçe yama bulunmamaktadır. 60 Seconds Türkçe yama PC sürümü için geçerlidir.