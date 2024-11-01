6G Türkiye’ye Ne Zaman Geliyor? 6G Teknolojisi ve Özellikleri

5G’nin sunduğu olanakları henüz tam olarak deneyimleyememişken kablosuz ağ teknolojilerinin şu ana kadarki en gelişmiş versiyonu olan 6G teknolojisi büyük bir heyecanla bekleniyor. 6G teknolojisinin sunacağı avantajlar, özellikleri, bir önceki versiyonlardan farklı olarak sunacağı yenilikler, bağlantı hızı gibi konular 6G’ye dair merak edilen başlıca detaylar arasında sıralanıyor.

Bu içerikte 6G teknolojisinin vadettiği yenilikleri, sahip olduğu özellikleri, ne zaman yaygınlaşacağını ve Türkiye’ye ne zaman geleceğini anlattık. İşte, 6G ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

6G Teknolojisi Nedir? Özellikleri Neler?

4. nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak bilinen 4G’nin ardından 5G çıkmıştı. 5G teknolojisinin kullanılabilir olduğu teknolojik ürünlere daha yeni yeni alıştığımız bu süreçte şimdi de 6. Nesil teknoloji 6G geliyor.

6G’nin sunduğu en büyük yeniliklerden birisi kablosuz bağlantı hızının terabit birimine ulaşması olarak belirtiliyor. Bu sayede internette video oynatma, dosya indirme ve internet aracılığıyla çeşitli platformlara dosya yükleme hızı hayallerin ötesinde bir seviyeye ulaşacak. Benzer şekilde oyun sırasında da çok daha hızlı ve akıcı bir deneyim yaşama imkânımız olacak gibi gözüküyor.

Gelişen hız seviyesi sayesinde artırılmış gerçeklik uygulamaları, holografik ögelerin aktarımı ve sanal gerçeklikle ilişkili uygulamalar kolaylıkla çalıştırılabilecek.

Gecikme süresi 1 milisaniyenin altına düşecek böylece robotik cerrahiden görüntülü konuşmaya, mikro ve makro ölçekte birçok farklı işlemde anlık eylemler gerçekleştirilebilecek.

Nesnelerin İnterneti adı verilen IoT teknolojisi açısından güçlü bir potansiyel vadeden 6G’nin büyük ölçekli projelerde veri akışını kolaylaştırması çok muhtemel. Özellikle akıllı binalar, giyilebilir cihazlar, akıllı şehirler gibi yenilikçi atılımlarda bu teknolojinin sunduğu olanaklar büyük bir kolaylık sağlayacak.

Hücresel veri ile yapılan internet bağlantıları kapalı alanlarda düşük sinyal seviyesi nedeniyle aktif ve verimli olarak kullanılamıyor. 6G’nin bu sorunu çözmesi ve metro, tünel gibi kapalı alanlarda bile kesintisiz internet bağlantısı olanağı sunması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik açısından da gelişmiş olanaklara sahip olan bu teknolojide kullanılan ağ ekipmanları daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanıyor.

Yapay zekâ desteğiyle gerek siber güvenlik gerekse ağ ayarlarında başarılı sonuçlar elde edilmesine de ön ayak oluyor.

6G Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

6G teknolojisinin yakın bir gelecekte dünya çapında kullanıma açılması bekleniyor. Hedef gösterilen tarih global ölçekte 2030 olarak belirtiliyor. 2030 sonrasında farklı coğrafyalarda bu teknoloji ile internete bağlanmak mümkün olacak. Bu tarihten önce büyük bir olasılıkla 6G teknolojisinin test edildiği uygulamaları göreceğiz.

6G Türkiye ne zaman gelecek sorusuna yanıt vermek gerekirse, dünya çapında bu teknolojinin 2030 – 2035 yılları arasında yaygın hale gelmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. 2035 itibariyle Türkiye’de de 6G’nin aktif bir biçimde kullanılabilir hale gelmesi muhtemel.

Siz bu teknolojiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 5G teknolojisi beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.