Dünyanın İlk 6G Uydusu Fırlatıldı: 6G Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz gün Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından desteklenen dünyanın ilk 6G uydusu yörüngeye fırlatıldı. Aralarında 6G uydusu da olmak üzere 13 farklı uyduyu uzaya gönderen Çin'in geliştirdiği 6G uydusu neler yapabiliyor?

Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden tek bir roket kullanarak 13 uyduyu yörüngeye gönderdi. Arjantin şirketi Satellogic tarafından geliştirilen 10 ticari uzaktan algılama uydusu da dahil olmak üzere bu uydular, Long March-6 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Misyon kapsamında Tianyan-05 olarak da bilinen ilk 6G deney uydusu uzaya gönderildi.

Long March roket serisinin 351. fırlatması olarak tarihe geçen dünyanın ilk 6G test uydusu, pek çok bağlantı özelliği sayesinde dikkat çekiyor. Örneğin; doğal afet, tarım ve hayvancılık çalışmaları Tianyan-05 uydusuyla hız kazanacak.

Çin devletine bağlı Global Times raporuna göre 6G uydusu, Arjantinli Satellogic şirketi tarafından geliştirilen 10 ticari uzaktan algılama uydusuyla birlikte yörüngeye fırlatıldı. Roket içerisinde iki araştırma uydusu ve bir adet 6G deney uydusu yer alıyordu.

Dünyanın ilk 6G uydusu doğal afetleri önleyebilir

Dünyada ilk defa yörüngeye fırlatılan bu 6G uydusunun 70 kilogram ağırlığında olduğu ve bir terahertz uydu haberleşme aracı taşıdığı belirtildi. Bu sayede alıcı-verici bağlantısı kurulacak ve uydu platformunda terahertz yük testleri gerçekleştirilecek. Bu aynı zamanda uzay senaryolarında terahertz iletişimi için küresel bir çalışma olacak.

Terahertz iletişiminin, gelecekteki uzay iletişiminde ve 6G ile sağlanacak iletişimde anahtar teknolojilerden biri olması bekleniyor. Tianyan 05, gelişmiş iletişimin yanı sıra akıllı şehirlerin inşasında, arazi kullanım planlamasında, çevre korumasında ve doğal afetlerin önlenmesinde kullanılacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında Çin, üçüncü deniz uydusunu uzaya fırlatmış ve ayrıca şehir haritalama çalışmalarına yardımcı olması için Gaofen 11-02 adlı bir gözlem uydusunu yörüngeye göndermişti. Çin'in yeni gözlemevi bir dizi teknik ve performans değerlendirmeyi geçtikten sonra, Ocak 2021'de tam olarak çalışmaya başlayacak.

Özellikle son yıllarda uzay araştırmalarına bir hayli yatırım yapan ve dünyada ses getirmeyi başaran Çin, geçtiğimiz haftalarda ABD tarafından düzenlenen Artemis Uzay Barışı anlaşmasına katılmayarak dikkat çekmişti.