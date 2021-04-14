6G Ne Zaman Çıkacak? Huawei'den İddialı Açıklama

6G ne zaman çıkacak? Henüz 5G'ye geçmemiş iken 6G konuşulmaya başlandı. Huawei'nin başkanı Xu Zhijun, Küresel Analist Zirvesi'nde iddialı bir açıklama yaptı. 6G çıkış tarihi ile ilgili yapılan açıklamayı derledik.

6G Ne Zaman Çıkacak?

Xu Zhijun yaptığı açıklamada 6G bağlantı teknolojisinin 2030'dan daha kısa bir sürede geleceğine işaret etti. 10 yıl içerisinde 6G'nin çıkması bekleniyor. Xu Zhijun açıklamasında "6G'yi dört gözle bekliyorum, illa 6G olmayabilir, ancak 6G'nin olası gelişine hazırlanacağız" cümlelerine de yer verdi.

6G'nin veri iletmekten farklı olarak gerçek ve dijital dünyaları birleştirebilen dağıtılmış akıllı bir varlık haline gelmesi bekleniyor. Sizler Huawei'nin 6G açıklamasını nasıl buldunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

5G bazı ülkelerde kullanıma sunuldu. Çin'de 5G kullanım oranları şu şekilde:

China Mobile'ın 942 milyon kullanıcısı bulunuyor ve 165 milyon kullanıcı 5G paketini kullanıyor.

China Telecom'un 351 milyon kullanıcısı bulunuyor ve 86,5 milyon kullanıcı 5G paketini kullanıyor.

China Unicom'da 70.83 milyon kullanıcının 5G paketini kullandığı 306 milyon kullanıcının olduğu açıklandı.

Rakamlara bakıldığında, Çin'deki üç büyük operatörün 5G bağlantı teknolojisi paketini kullananların sayısı yalnızca 300 milyon. Bu demek oluyor ki kullanıcıların çoğu hala 4G bağlantı teknolojisini kullanıyor.

Türkiye'de 5G Çalışmalarında Son Durum

5G'nin ülkemizdeki çalışmaları sürerken dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan bazı ülkeler ilk geniş çaplı kullanımları başlattı. 5G'nin Türkiye'de kullanıma sunulmasının ise 2021 - 2022 yıllarını bulabileceğini söyleyebiliriz. 4G teorik olarak 100 Mbps hızlarına çıkabilirken, 5G teorik olarak 10 Gbps hızlara ulaşabilecek.

Bu, teorik hızlarda yüz kat daha hızlı bir teknoloji olduğu anlamına geliyor. İki saatlik bir filmi indirmek 3G'de yirmi altı saat, 4G'de altı dakika ve 5G'de ise yalnızca üç saniye sürecek. 4.5 veya 4G kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen cihazlar 5G'yi desteklememekte. Bu yüzden 5G teknolojisi kullanıma açıldığında 4G'yi destekleyen bir cihazınız var ise ve 5G'yi kullanmak istiyorsanız akıllı telefonunuzu değiştirmeniz gerekecek.