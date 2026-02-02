Bu Cihaz Sizi Haklıyken Haksız Duruma Düşmekten Kurtarıyor

Araç içi kamera, güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. Yüksek çözünürlüklü video sayesinde tüm sürüş boyunca kayıt alabilir ve böylece herhangi bir trafik kazası durumunda objektik bir kanıta sahip olabilirsiniz. Kamera kayıtları, kazanın nasıl gerçekleştiğini, kimin hatalı olduğunu ve trafik kurallarının ihlal edilip edilmediğini açıkça gösterir.

Araç içi kameralar denildiğinde 70mai markasının Dash Cam 4K A800SE, Dash Cam 4K A810S ve Dash Cam 4K M800 öne çıkıyor. Bu modellerin en büyük avantajı ise gerçek 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi. 1080p kameralara kıyasla 4 kat daha fazla piksel sunan bu kameralar, özellikle kaza anında detayların yakalanması konusunda belirleyici bir fark yaratıyor.

70mai'nin bu kameraları sayesinde hareket hâlindeki veya daha uzaktaki araçların plakaları net bir şekilde görünüyor. Özellikle arabanıza vurup kaçan araçları tespit etmede bu detay oldukça önemlidir. 4K çözünürlük sayesinde ayrıca kalite bozulmadan çok daha fazla yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu, uzaktaki detayları kanıt olarak kullanabilmenize imkân tanıyor. 70mai Dash Cam 4K A800SE, 4K A810S ve 4K M800 incelemesi ile bu kameralara yakından göz atacağız ve tüm bu avantajlar da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeye değineceğiz.

70mai Dash Cam 4K A800SE İncelemesi

İster şehir içinde ister otoyolda seyahat ediyor olun, 70 mai Dash Cam 4K A800SE, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapar. Herhangi bir yapay yükseltme olmadan, gerçek 4K video kaydı sayesinde yol levhaları, araç silüetleri ve plakalar gerçeğe son derece yakın bir netlikle görüntülenir. Keskin ve canlı görüntüler, herhangi bir kaza ve benzeri durumda objektif bir kanıt sağlar.

HDR teknolojisi hem çok aydınlık hem de çok karanlık yerlerin net bir şekilde görülebilmesini sağlar. Böylece karanlık tünelden güneşli yola çıkarken görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma olmaz. Görüntüleri sensör seviyesinde doğrudan işleyen donanım tabanlı HDR teknolojisine sahip olan 4K A800SE, bu sayede hızlı, doğru ve minimum bozulma ile harika sonuçlar sunar.

Bu kamera, HDR desteği olmayan kameralara kıyasla daha net ve daha doğal görüntüler kaydeder. Bu da 4K A800SE modelini tüneller, arkadan ışık alan yollar ve gece sürüşleri için ideal bir seçenek hâline getirir. Düşük ışık koşulları için özel olarak geliştirilen tescilli bir görüntü ayarlama algoritmasına sahip olan 4K A800SE, bu sayede gürültüyü azaltıp pozlamayı dengeler ve parlamayı kontrol altına alarak her koşulda daha doğru renkler ve net gece görüntüleri sunar.

Standart F2.0 lenslerle karşılaştırıldığında, ultra geniş F1.55 diyafram yüzde 78'e kadar daha fazla ışık yakalıyor. Böylelikle daha parlak ve daha keskin gece kayıtları elde ediliyor. 70mai 4K A800SE'de geliştirilmiş Buffered Emergency Recording (Ön Bellekli Acil Kayıt) sistemi bulunuyor.

Ön Bellekli Acil Kayıt sistemi, kazadan önceki 3 dakikaya kadar olan görüntüleri ve kazadan sonraki 30 saniyeyi otomatik olarak kaydeder. Böylece yalnızca kazanın kendisini değil, kazaya giden sürecin tamamını ve sonrasında yaşananları da net şekilde kayıt altına alır. Söz konusu sistem ile kaydedilen görüntüler, özel bir "Emergency video" (Acil video) klasörüne kaydedilir. Böylece normal kayıtların üzerine yazılması önlenir.

Süperkapasitör, -30 ile 70 derece arasında geniş bir sıcaklık aralığında sorunsuz bir şekilde çalışır. Performanstan ödün vermeden 500 bin şarj döngüsünü kalıdrabilen süperkapasitör, çok uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Yüksek kapasiteli süperkapasitör, güç kesintisi yaşandığında bile videolarınızın otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.

4K A800SE'de Wi-Fi 6 (2.4GHz) desteği mevcut. Bu teknoloji, daha hızlı ve daha stabil bir bağlantı sunuyor. Akıllı telefonunuzu 70mai uygulamasından araç kamerasının hotspot'una bağlayarak görüntüleri anında ön izleyebilir, indirebilir ve hatta ayarları gerçek zamanlı olarak değiştirebilirsiniz.

70mai Dash Cam 4K A810S İncelemesi

70mai 4K A810S'te 70mai'nin tescilli MaiColor Vivid+ Solution teknolojisini ve geliştirilmiş plaka tanıma özelliği bulunuyor. Araç içi kamerası, bu özellikler sayesinde her senaryoda net görüntüler ve kritik kanıtlar sağlar. 70mai Lumi Vision teknolojisi ise gece park etme gibi durumlar için gündüze yakın bir netlik sunuyor. Böylece her detay kaydediliyor.

Bu kamerada çift kanallı kayıt desteği mevcut. Bu sayede araç içi arka kamera ya da araç dışına monte edilen geri dönüş kamerası seçenekleriyle kullanılabilir. Ayrıca koyu renkli camların yol açtığı görüntü bozulmalarını etkili şekilde ortadan kaldırarak kaliteli bir görüntü sunar.

Çift kanallı kayıt, aracın hem önnüde hem de arkasında meydana gelen olayların yakalanmasını sağlıyor. 4K A810S, araç içi arka kamera veya araç dışına monte edilen geri görüş kamerası seçenekleri sunar. Dolayısıyla ihtiyaçlarınıza en uygun kurulumu seçebilmeniz mümkün. Bunların yanı sıra yeni Picture in Picture (Resim İçinde Resim) Modu ile ön ve arka görüntüleri aynı anda izleyebilirsiniz.

Yeni Acil Kayıt Özelliği, bir çarpışmadan önceki 3 dakikaya kadar olan görüntüyü kaydeder. Kamerada yer alan geliştirilmiş 5 seviyeli hassasiyetli G-sensörü ise yüksek riskli alanlarda en küçük darbelerin bile algılanmasını sağlar. Hassasiyet seviyeleri Çok Yüksek'ten Çok Düşük'e kadar seçenekler sunar. Çok Yüksek seviye, en hafif temasın bile önemli önemli olduğu durumlar için idealken Çok Düşük seviye ise yanlış tetiklemelerden kaynaklanan gereksiz kayıtları önler.

Döngüsel süresi varsayılan olarak bir dakika olarak ayarlı fakat iki ya da üç dakika seçeneği seçilebiliyor. 70mai 4K A810S'te tescilli MaiColor Vivid+ Solution teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, ışık ve renk değişimlerinde bile kalitede bozulma olmasını önlüyor. Böylece tünel geçişlerinde veya sert hava koşullarında bile net detaylar elde edilir.

Gelişmiş Plaka ROI (Region of Interest) algoritması ise plakalar gibi kritik ayrıntılara öncelik vererek netliği artırırken enerji tüketimini minimum düzeye indirir. Böylelikle sistemi aşırı yüklemeden, en önemli kanıtların verimli şekilde kaydedilmesini mümkün hâle getirir.

Sony STARVIS 2 ve 70mai Night Owl Vision teknolojileri, gece kayıt kalitesini üst seviyeye çıkarıyor. Bu özellikler, pozlamayı iyileştirip gürültüyü azaltıyor. Ayrıca parlamayı kontrol altına alarak düşük ışık koşullarında bile net ve dengeli görüntüler elde edilir. 70mai Lumi Vision, profesyonel film yapım kameralarında kullanılan tekniklerden yararlanarak pozlama süresini önemli ölçüde uzatıp ISO değerini arttırır. Bu da gece bile gündüz seviyesine yakın bir görünürlük sağlar.

4K A810S, geleneksel bataryar yerine süperkapasitör kullanıyor. Bu süperkapasitör, geniş bir derece aralığında sorunsuz bir şekilde çalışır. Ayrıca daha uzun kullanım imkânı sağlar. Kamerada Wi-Fi 6 da desteği de bulunuyor. Böylece daha hızlı ve daha stabil bir bağlantı elde ediliyor.

70mai Dash Cam 4K M800 İncelemesi

Şık ve kompakt bir tasarıma sahip olan 70mai Dash Cam 4K M800, sinematik 4K görüntü kalitesi sunuyor. Küçük boyutuna rağmen yeteneklerinden asla ödün vermeyen bu kamera, iki lensinde de Sony'nin üst düzey STARVIS 2 teknolojisini kullanır. Önde bulunan IMX678, arkada bulunan IMX662 sensörleri hem gün içinde hem de düşük ışıkta çok başarılı bir performans sunar.

Çok detaylı görüntüler sunan kamera, GPS takibi, Acil Durum Kaydı, 24 Saat Park Gözetimi ve ADAS akıllı sürüş desteği dahil olmak üzere birbirinden önemli pek çok özelliğe sahip. Bu kamera, Acil Durum Kaydı özelliği sayesinde kaza öncesini ve kaza sonrasını da kaydeder.

Avucunuzun içine sığacak kadar küçük olan 4K M800, çok pratik bir kuruluma sahip. Ayrıca ön camınızda görüşü kaplamaz. Ekransız ve kompakt tasarımına rağmen 4K kalitede kayıt yapan araç içi kamerası, ihtiyaç duyulan tüm temel özellikleri içerir. Bunlar arasında acil durum kilitleme ve park gözetimi dahil pek çok işlev yer alıyor.

1080p'ye kıyasla dört kat daha fazla netlik sunan kamerada HDR desteği de mevcut. Böylece sinematik derinlik, zengin kontrast ve canlı renk doğruluğu elde ediliyor. Plakalar net bir şekilde görülebiliyor, uzakta yer alan trafik işaretleri algılanabiliyor ve zorlu ışık koşullarında bile tutarlı renkler elde edilebiliyor.

4K M800, ön kamerada 4K çözünürlükte 30 FPS kayıt desteği sunar. Arka kamera ile birlikte kullanıldığında arkada 1080P çözünürlükte 30 FPS kayıt yaparak her iki açıdan da tutarlı ve etkileyici netlik sağlar. Ön ve arka kamerada HDR kayıt desteği sunan 4K M800, parlak alanlar ile gölgelerdeki detayları dengeli şekilde yakalar. Ayrıca geniş bir dinamik aralık sağlar. Böylece yoğun güneş ışığında sehayat ederken, hatta tünel ve alt geçişlerden geçerken bile canlı ve net görüntüler elde edilir.

Otomobiliniz park hâlindeyken veya hareket hâlindeyken gerçek zamanlı olarak uzaktan kameraya bakabilirsiniz. Uygulama üzerinden canlı izlemenin yanı sıra kaza veya şüpheli hareketler için anında bildirim de gelir. Bunların yanı sıra canlı rota takibi ve aracımı bul özellikleri de mevcut.

Bu içerik 70mai iş birliği ile hazırlanmıştır.