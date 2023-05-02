A Plague Tale: Requiem
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 56320.00 MB
- Üretici Asobo Studio
-
Hikayeli oyunlardan hoşlananların mutlaka oynaması gereken bir oyun olan A Plague Tale: Requiem’i hemen indirin.
Hikaye odaklı, tek kişilik, çizgisel bir oyun mu arıyorsunuz? 2019 yılında piyasaya sürülen A Plague Tale: Innocence adlı oyunun devamı niteliğinde olan A Plague Tale: Requiem bizleri tekrardan 14. yüzyıl’ın Fransa’sına götürüyor.
Amicia ve kardeşi Hugo'nun hikayesini gördüğümüz bu oyun önceki oyuna çok büyük oranda benzemekte. Görsel olarak çok daha iyi olan bu oyun tıpkı önceki gibi gizlilik ve aksiyonu bir arada sunan bir yapım.
A Plague Tale: Requiem İndir
Eğer önceki oyunu oynadıysanız muhakkak A Plague Tale: Requiem’i de oynamalısınız. Serinin yabancısıysanız da bir göz atmanızı mutlaka öneriyoruz. Hem ilk oyun hem de ikinci oyun pek çok ödüle layık görüldü.
Orta Çağ ruhunu en iyi yansıtan oyunlardan biri olan A Plague Tale: Requiem son derece dokunaklı da bir hikayeye sahiptir. Ağlatan oyunlar kategorisine girebilecek kadar duygusal bir havası da vardır.
A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)/AMD FX-8300 (3.3 GHz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Çok iyi bir hikaye
Oldukça iyi kurgulanmış bir senaryo
Akıcı oynanış
Keşfetmesi zevkli bir dünya
Atmosfer gerçekten etkileyici
Başarılı seslendirme
Güzel oyun müzikleri
Daha optimize olabilirdi
Sistem gereksinimleri biraz yüksek
Türkçe dil desteğinin bulunmayışı