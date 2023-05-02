Hikayeli oyunlardan hoşlananların mutlaka oynaması gereken bir oyun olan A Plague Tale: Requiem’i hemen indirin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hikaye odaklı, tek kişilik, çizgisel bir oyun mu arıyorsunuz? 2019 yılında piyasaya sürülen A Plague Tale: Innocence adlı oyunun devamı niteliğinde olan A Plague Tale: Requiem bizleri tekrardan 14. yüzyıl’ın Fransa’sına götürüyor.

Amicia ve kardeşi Hugo'nun hikayesini gördüğümüz bu oyun önceki oyuna çok büyük oranda benzemekte. Görsel olarak çok daha iyi olan bu oyun tıpkı önceki gibi gizlilik ve aksiyonu bir arada sunan bir yapım.

A Plague Tale: Requiem İndir

Eğer önceki oyunu oynadıysanız muhakkak A Plague Tale: Requiem’i de oynamalısınız. Serinin yabancısıysanız da bir göz atmanızı mutlaka öneriyoruz. Hem ilk oyun hem de ikinci oyun pek çok ödüle layık görüldü.

Orta Çağ ruhunu en iyi yansıtan oyunlardan biri olan A Plague Tale: Requiem son derece dokunaklı da bir hikayeye sahiptir. Ağlatan oyunlar kategorisine girebilecek kadar duygusal bir havası da vardır.

A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)/AMD FX-8300 (3.3 GHz)

: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)/AMD FX-8300 (3.3 GHz) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 590

: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan