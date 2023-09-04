Acer Aspire 3 Özellikleri ve Fiyatı

Acer Aspire 3; okul, iş ve günlük yaşamda rahat kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Her kullanıma uygun olan bu cihaz, kaliteli ekranı ve pil performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda hızlı depolama birimine sahip olması da cihazın kullanışlılığını artırmıştır.

Laptop, NVIDIA GeForce MX550 grafik kartı ve 12. Nesil Intel Core i5 işlemcilerden gücünü alıyor. Bu sebeple de uygulamaların sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Özellikle oyun oynarken ve çalışırken mükemmel performans sergiliyor.

Acer Aspire 3 Özellikleri

Ağırlık: 1.78 kg

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Ekran: Yüksek parlaklık Acer ComfyView LED arkadan aydınlatmalı TFT LCD, 15,6” FHD 1920 x 1080

Boyutlar: 1,89 cm x 36,2 cm x 23,7 cm

Bağlantı: Dual band Wi-Fi, Bluetooth v5.1

İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U

Batarya: 40 Wh; 3 pimli 45 W AC adaptörü

Ekran kartı: AMD Radeon Graphics

Bağlantı noktaları: HDMI, 2x USB 3.2 portu, DC girişli 1 x USB Type-C portu

Bellek ve depolama: PCle Gen4, 512 GB, 8 Gb/sn;8 GB LPDDR5

Şık ve sade tasarımdan oluşan Acer Aspire 3, gri ve mor renk seçeneğinden oluşuyor. 15,6 inçlik 1080p Full HD ekrana sahip olan cihazda kullanıcılar mükemmel film izleme, oyun oynama internette gezinme deneyimi yaşayabilir. Laptop ekranı, akıcı ve keskin görseller sunuyor.

Laptop, Acer BlueLightShield teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bu teknoloji sayesinde laptop ekranı tarafından yayılan mavi ışık seviyesi ayarlanabiliyor. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliğiyse Snap Layouts teknolojisine sahip olmasıdır.

Snap Layouts teknolojisi sayesinde laptopun ekranı birden fazla alana bölünüyor. Böylelikle cihaz üzerinden çoklu görev özelliği aktif hale getiriliyor. Çoklu görev özelliği, işlerin profesyonel şekilde organize edilmesini sağlıyor.

Laptop, çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Tüm bağlantı seçeneklerinden yararlanabilme ve hızlı bağlantı kurma özellikleriyle tasarlanmıştır.

3 tane USB 3.2 Nesil 1 Tip A bağlantı noktasından oluşmaktadır. Belirtilen bu bağlantı özelliğiyse sunum yapmak için başka bir cihazla bağlantı kurmayı sağlıyor.

Acer Aspire 3’ün HDMI bağlantı noktası üzerinden de harici bir ekrana direkt bağlanılabiliyor. 8 GB DDR4 RAM, 512 GB PC ve 32 GB’a kadar çıkabilen depolama kapasitesinden oluşuyor.

Cihaz, Acer’a ait Temporal Noise Reduction (TNR) teknolojisiyle tasarlanmıştır. TNR teknolojisi, 720p HD web kamerayla düşük ışıkta dahi yüksek kalitede görüntüler çekiyor.

Acer Aspire 3 Fiyatı

Acer Aspire 3, pratik kullanıma çok uygundur. İnceltilmiş sade tasarımı, cihazın kolay taşınmasını sağlıyor. Ergonomik menteşe tasarımıysa cihazın termal performansını artırıyor. Çünkü cihazda daha çok hava çıkışı sağlanıyor.

Uzun pil ömrü gibi birçok güçlü özelliklerden oluşan cihazın yukarıda bahsedilen BlueLightShield teknolojisiyse göz yorgunluğunu azaltıyor. Cihazın fiyatıysa 12.134 TL’dir.