Yeni asgari ücret dün gece açıklandı. Buna göre 2024'te 17.002 TL olan asgari ücret, 2025'te yüzde 30 zamlanarak 22.104 TL oldu. Pek çok kişi bu artışın yıllık yüzde 45'e yaklaşan enflasyonun altında kalmasını eleştirirken, alım gücündeki düşüşe değindi.

Elbette ki önceliği teknoloji olan bir haber sitesi olarak biz de yeni asgari ücreti kendi ölçeğimizde değerlendirdik. Günümüzde pek çok kişinin ideal telefonu bir iPhone olduğu için "asgari ücretle kaç gün çalışarak iPhone alınır? sorusuna cevap aradık. Ayrıca bunu geçtiğimiz yılın iPhone'ları ile yarıştırarak alım gücündeki değişikliğe baktık.

Asgari Ücretle Çalışarak Kaç Günde iPhone Alınır? 2024 vs 2025

Asgari ücretle çalışarak kaç günde iPhone alınır araştırmamızda 2024 asgari ücreti 17.002 TL ve 2025 asgari ücreti 22.104 TL'yi karşılaştırdık. Sadece 2024 için geçtiğimiz yılın iPhone 15 serisinin aralık ayı fiyatlarını baz aldık. iPhone'lar dolar bazında her sene aynı fiyattan çıktığı için en doğru karşılaştırmanın bu olduğunu düşündük.

Ancak hatırlatmakta fayda var ki ülkemizde satılan telefonların vergi oranları oldukça yüksek. Bu nedenle kurdaki küçük değişimler bile fiyatları etkiliyor. Yani alım gücünde bir değişim olduysa bunun tek sorumlusu enflasyon değil. Ayrıca fiyatlar 30 Aralık 2023 internetteki çeşitli platformlardaki satış fiyatları ve olarak baz alınmıştır

iPhone 16 (64.999 TL)

Aylık ücretle kaç ayda: 64.999 / 22.104 ≈ 2,94 ay

Kaç günde: 2,94 × 30 ≈ 88 gün

iPhone 15 (40.999 TL)

Ay : 40.999 / 17.002 ≈ 2,41 ay

: 40.999 / 17.002 ≈ 2,41 ay Gün: 2,41 × 30 ≈ 85 gün

İlk olarak giriş seviyesi iPhone'a baktığımızda yeni asgari ücretle 88 günde iPhone 16 alındığını görüyoruz. Bir önceki asgari ücret açıklandığında ise bu süre 85 gün olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki bu sene en yeni iPhone'un giriş seviyesi modelini almak için asgari ücetlininn 3 gün daha fazla çalışması gerekiyor.

iPhone 16 Plus (73.999 TL)

Aylık ücretle kaç ayda: 73.999 / 22.104 ≈ 3,35 ay

Kaç günde: 3,35 × 30 ≈ 100 gün

iPhone 15 Plus (55.499 TL)

Ay : 55.499 / 17.002 ≈ 3,26 ay

: 55.499 / 17.002 ≈ 3,26 ay Gün: 3,26 × 30 ≈ 98 gün

Plus modeline baktığımızda ise 2 günlük bir fark görüyoruz. 2025 asgari ücretli iPhone 16 Plus için 100 gün çalışırken, 2024 asgari ücretli 98 gün çalışarak alabiliyormuş.

iPhone 16 Pro (82.999 TL)

Aylık ücretle kaç ayda: 82.999 / 22.104 ≈ 3,76 ay

Kaç günde: 3,76 × 30 ≈ 113 gün

iPhone 15 Pro (66.999 TL)

Ay : 66.999 / 17.002 ≈ 3,94 ay

: 66.999 / 17.002 ≈ 3,94 ay Gün: 3,94 × 30 ≈ 118 gün

iPhone 15 Pro'ya baktığımızda ise ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor. 2025'te iPhone 16 Pro Max almak isteyen asgari ücretli 113 gün çalışmak durumunda. 2024'te ise bu tablo 118 gün yani 5 gün daha fazla.

iPhone 16 Pro Max (99.999 TL)

Aylık ücretle kaç ayda: 99.999 / 22.104 ≈ 4,52 ay

Kaç günde: 4,52 × 30 ≈ 136 gün

iPhone 15 Pro Max (99.999 TL)

Aylık ücretle kaç ayda: 71.499 / 17.002 ≈ 4,21 ay

Kaç günde: 4,21 × 30 ≈ 126 gün

Pro Max'leri kıyaslayacak olursak, 2024'te asgari ücreli en güncel Pro Max modeli için 126 gün çalışırken, 2025'te 136 gün daha fazla çalışmak zorunda. Bu da 10 günlük bir fark yaratıyor. Ne yazık ki vergiler bu kadar yüksek olmasaydı bu süreler ortalama yarı yarıya düşecekti.