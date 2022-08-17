Adobe Creative Cloud masaüstü uygulaması ile mobil ve PC için Adobe programlarını indirebilir, güncelleyebilir, fontlar ve fazlasına erişebilirsiniz.

Erkan Calp - 1 Dakika ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Creative Cloud, Adobe masaüstü programları, mobil uygulamaları ve hizmetlerinden oluşan bir koleksiyon. Fotoğrafçılık, tasarım, video, web ve daha fazlasına yönelik 20’den fazla Adobe ürününü yönetebilirsiniz.

Adobe Creative Cloud İndir

Creative Cloud, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi yönetmeyi kolaylaştıran bir uygulama. Adobe Photoshop, InDesign, Premiere Rush, Ligthroom, InDesign, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro ve diğer Adobe programlarının masaüstü, mobil ve web sürümlerini inceleyip indirebileceğiniz ve en yeni özellikleri deneyimlemek için güncelleyebileceğiniz uygulamaların tümü ve projelerinizde kullanacağınız fontlar elinizin altında. Uygulamalarınızı yönetmenin yanı sıra Keşfet bölümünden programlarla neler yapabileceğinize dair videolu öğreticilere de ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok araç da market bölümünde keşfedilmeyi bekliyor. Dosya paylaşımı ve birlikte çalışma için 100GB bulut depolama alanına sahipsiniz.

Uygulamaları indirme ve yükleme (kurma)

Adobe Stock’ta görüntü bulma

Creative Cloud’daki tüm etkileşimlerinizi görüntülemek için Etkinlik Akışı

Dosyalarınızı senkronize etme ve paylaşma

Uygulamada tasarım varlıkları bulma

Typekit’ten font ekleme

Behance ile paylaşma ve keşfetme

Adobe Creative Cloud içeriğine dahil olanlar;

20’den fazla uygulama: Photoshop, InDesign, Premiere Rush gibi masaüstü ve mobil uygulamalarla yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

Adobe Fonts: Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızdan projeleriniz için binlerce fonta erişin.

Behance: Yaratıcı çalışmalarınızı sergileyin.

Creative Cloud Kitaplıkları: Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızın içindeki Kitaplıklar’dan varlıkları kaydedin, görüntüleyin ve paylaşın.

Adobe Portfolio: Kendi portföy web sitenizi oluşturun ve özelleştirin.

Depolama: Dosyalarınızı paylaşmak ve iş arkadaşlarınızla çalışmak için 100GB bulut depolama alanına sahip olun.

İş birliği araçları: Paylaşma, inceleme ve yorum ekleme araçları ile birlikte daha verimli çalışın.

Adobe programlarını tek tek satın almak yerine Creative Cloud üyeliği alarak tüm Adobe programları ve uygulamalarına tek bir yerden erişebilirsiniz. Bireysel kullanıcılar, öğrenciler ve öğretmenler, ekipler için ayrı Creative Cloud planları mevcut. Adobe, ayrıca ücretsiz Creative Cloud üyeliği de sunuyor. Ücretsiz 2GB depolama alanı, ücretsiz mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaların deneme sürümlerin, Adobe fontları, dosya senkronizasyonu ve paylaşımı özelliklerine erişim gibi avantajlar ücretsiz Adobe Creative Cloud üyeliği ile sunuluyor.