Adobe Creative Cloud
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 1,266
- Üretici Adobe
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Adobe Creative Cloud masaüstü uygulaması ile mobil ve PC için Adobe programlarını indirebilir, güncelleyebilir, fontlar ve fazlasına erişebilirsiniz.
Adobe Creative Cloud, Adobe masaüstü programları, mobil uygulamaları ve hizmetlerinden oluşan bir koleksiyon. Fotoğrafçılık, tasarım, video, web ve daha fazlasına yönelik 20’den fazla Adobe ürününü yönetebilirsiniz.
Adobe Creative Cloud İndir
Creative Cloud, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi yönetmeyi kolaylaştıran bir uygulama. Adobe Photoshop, InDesign, Premiere Rush, Ligthroom, InDesign, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro ve diğer Adobe programlarının masaüstü, mobil ve web sürümlerini inceleyip indirebileceğiniz ve en yeni özellikleri deneyimlemek için güncelleyebileceğiniz uygulamaların tümü ve projelerinizde kullanacağınız fontlar elinizin altında. Uygulamalarınızı yönetmenin yanı sıra Keşfet bölümünden programlarla neler yapabileceğinize dair videolu öğreticilere de ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok araç da market bölümünde keşfedilmeyi bekliyor. Dosya paylaşımı ve birlikte çalışma için 100GB bulut depolama alanına sahipsiniz.
- Uygulamaları indirme ve yükleme (kurma)
- Adobe Stock’ta görüntü bulma
- Creative Cloud’daki tüm etkileşimlerinizi görüntülemek için Etkinlik Akışı
- Dosyalarınızı senkronize etme ve paylaşma
- Uygulamada tasarım varlıkları bulma
- Typekit’ten font ekleme
- Behance ile paylaşma ve keşfetme
Adobe Creative Cloud içeriğine dahil olanlar;
- 20’den fazla uygulama: Photoshop, InDesign, Premiere Rush gibi masaüstü ve mobil uygulamalarla yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.
- Adobe Fonts: Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızdan projeleriniz için binlerce fonta erişin.
- Behance: Yaratıcı çalışmalarınızı sergileyin.
- Creative Cloud Kitaplıkları: Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızın içindeki Kitaplıklar’dan varlıkları kaydedin, görüntüleyin ve paylaşın.
- Adobe Portfolio: Kendi portföy web sitenizi oluşturun ve özelleştirin.
- Depolama: Dosyalarınızı paylaşmak ve iş arkadaşlarınızla çalışmak için 100GB bulut depolama alanına sahip olun.
- İş birliği araçları: Paylaşma, inceleme ve yorum ekleme araçları ile birlikte daha verimli çalışın.
Adobe programlarını tek tek satın almak yerine Creative Cloud üyeliği alarak tüm Adobe programları ve uygulamalarına tek bir yerden erişebilirsiniz. Bireysel kullanıcılar, öğrenciler ve öğretmenler, ekipler için ayrı Creative Cloud planları mevcut. Adobe, ayrıca ücretsiz Creative Cloud üyeliği de sunuyor. Ücretsiz 2GB depolama alanı, ücretsiz mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaların deneme sürümlerin, Adobe fontları, dosya senkronizasyonu ve paylaşımı özelliklerine erişim gibi avantajlar ücretsiz Adobe Creative Cloud üyeliği ile sunuluyor.
Adobe Creative Cloud
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,194
- DOSYA BOYUTU 2.10 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Creative Cloud, Adobe CC yazılımları ile oluşturulmuş dosyalara mobil cihazlardan erişme kolaylığı sunan bir uygulamadır.
Adobe Creative Cloud, Adobe yazılımları ile gerçekleştirdiğini yaratıcı çalışmalarınıza bulut ortamdan ulaşmanızı sağlayan ücretsiz bir mobil uygulamadır. Ücretsiz Adobe Creative Cloud hesabı ve internet bağlantısı gerektiren uygulama, önizleme sürümünde olduğundan Creative Cloud’ın tüm özelliklerini desteklemiyor.
2GB ücretsiz depolama alanı sunan Adobe Creative Cloud hesabınıza giriş yaparak kullanabileceğiniz uygulama ile PSD (Adobe Photoshop) ve Adobe Illustrator (AI) ve diğer Adobe CC yazılımları ile oluşturulmuş dosyaların önizlemesini yapabiliyorsunuz. Ayrıca doğrudan uygulama üzerinden Creative Cloud hesabınıza dosya yükleyebiliyorsunuz.
Android telefon veya tabletiniz üzerinden çalışmalarınıza göz atmanıza imkan tanıyan Adobe Creative Cloud uygulaması, sadece dosyalarınıza erişme ve yönetme izni vermiyor; sık kullandığınız Adobe yazılımlarında yeni araçları kullanımınıza açıyor.
Adobe Creative Cloud uygulaması, iOS sürümünde olduğu gibi sade ve kolay kullanılabilir arayüz ile geliyor.
Adobe Creative Cloud
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 281
- DOSYA BOYUTU 13.60 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Creative Cloud, Adobe yazılımları ile gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalarınızı saklayan bulut depolama uygulamasıdır.
Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator ve diğer Adobe ürünlerini kullanarak gerçekleştirdiğiniz çalışmaları bulut ortamda saklayan ve dilediğiniz zaman proje dosyalarınıza erişim izni veren bir mobil uygulamadır.
Adobe’nin iPhone ve iPad kullanıcıları için sunduğu bulut depolama çözümü Creative Cloud uygulaması mobil cihazınızı Creative Cloud’a bağlamanın yanı sıra popüler uygulamalarda sadece Creative Cloud kullanıcılarının yararlanabildiği araçları da kullanıma açıyor. Bulut ortmda sakladığınız
PSD, AI ve diğer tasarım dosyalarını görüntüleme ve ön izlemelerini yapabilme izni de veren uygulama toplam 3 sekmeden oluşan oldukça basit tasarlanmış bir arayüz ile geliyor. Tek dokunuşla dosyalarınızı görüntülemeniz ve buluta yüklemeniz mümkün. Ayarlar menüsünden de abonelik modelinizi görebiliyor, ek depolama alanı satın alabiliyorsunuz.
Eğer ücretsiz 2 GB depolama alanı dosyalarınızı saklamak için yeterli değilse doğrudan uygulama içerisinden ek depolama almanız mümkün. Aylık 4,29 TL karşılığında ek 20GB depolama alanı satın almanız mümkün.
Adobe Creative Cloud
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,766
- Üretici Adobe
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Adobe CS6 masaüstü uygulamalarını, Apple Touch Apps mobil uygulamalarını ve çevrimiçi Adobe servislerini bir araya getiren Adobe Creative Cloud, sunduğu 2 GB'lık ücretsiz alanda tasarımlarınızı yedeklemenizi sağlıyor.
Adobe'un Photoshop, Dreamweaver, Illustrator gibi CS6 içerisinde barındırdığı tasarım araçlarına internetten ulaşmak ister misiniz? Adobe kullanıcılarını çevrimiçi ortamda bir araya getiren Adobe Creative Cloud'da onlarca masaüstü ve mobil uygulama sizi bekliyor.
2 GB'lık ücretsiz bir alandan yararlanabildiğiniz serviste ücretli üyelikle bu alan 20 GB'a yükseltilebiliyor. Adobe'un yeni nesil teknolojilerle geliştirdiği Adobe Muse, Edge gibi araçlarına da servisten ulaşılabiliyor. Aylık üyelik paketleri özelliklerine göre 29 dolarla 79 dolar arasında değişiyor. Aylık üye olarak Photoshop gibi programları istediğiniz sürelerle kullanabilir, web siteleri tasarlayarak yayına açabilirsiniz.
Adobe Creative Cloud kullanıcıları en yeni güncellemelerden yaralanabilecek, web fontlarına ve sosyal ağ araçlarına ulaşabileceksiniz. Adobe'un Android tabletler için geliştirdiği mobil uygulamalar da servisin sunduğu hizmetler arasında. Üyelik paketlerini inceleyerek kendinize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.