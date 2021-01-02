Adobe Uyarıyor: Flash Player'ı Bilgisayarınızdan Hemen Kaldırmalısınız

Adobe Flash Player nasıl kaldırılır? Geçtiğimiz 1 Ocak itibarıyla resmen iptal edilen ve güncellenmeyecek olan Flash Player'ı bilgisayarınızdan neden kaldırmalısınız? İşte Adobe'den gelen uyarı mesajı ve adım adım Flash Player kaldırma.

Adobe, kullanıcıların Flash Player'ı bilgisayarlarından hemen kaldırmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Adobe Flash'ı Mac ve Windows'tan tamamen nasıl kaldıracağınızı öğrenmek için aşağıdaki rehberimize göz atın.

Adobe'nin üç yıllı uyarısından sonra, Flash Player'ın sonu resmi olarak geldi. Geçtiğimiz gün itibarıyla fişi çekilen ve kullanımı resmen iptal edilen Flash Player'ı bilgisayarınızda tutmak önemli bir güvenlik açığına yol açabilir.

Adobe bugün 1 Ocak 2021 itibarıyla Flash desteğini resmi olarak sonlandırdı. Ayrıca şirketten gelen açıklamaya göre iki haftadan kısa süre içinde Adobe, tüm Flash içeriğinin Flash Player'da çalışmasını engelleyecek.

"Adobe, sistemlerini korumaya yardımcı olmak için tüm kullanıcıların hemen Flash Player'ı kaldırmasını şiddetle tavsiye ediyor. Bazı kullanıcılar, Flash Player'ı sistemlerinden kaldırmak için Adobe'den hatırlatıcı uyarılar görmeye devam edebilir."

Adobe, Flash Player güncellemelerini veya güvenlik yamalarını artık yayınlamayı düşünmediğinden dolayı Flash Player'ı kaldırmak, bilgisayarınızın güvenliğini korumanıza yardımcı olacak.

Flash Player'ı kaldırmak ayrıca insanların dolandırıcılar tarafından yayınlanan sahte bir Flash güncellemesini yüklemesini ve bilgisayarını tehlikeye atmasınnı önüne geçecek. Peki ya Flash Player'ı bilgisayarınızdan nasıl kaldırabilirsiniz?

Adobe Flash Player Nasıl Kaldırılır?

Adobe Flash Player Kurulum Yöneticisi'ni açın ve ekrana gelen "Kaldır'a" tıklayın.

Başarıyla kaldırıldığında bir onay alacaksınız

Mac için; Herhangi bir gereksiz Flash dosyasını aramak ve kaldırmak için "Mac'imi Temizle" gibi bir uygulama kullanabilirsiniz, ancak resmi Adobe Flash kaldırıcı tüm hizmetleri bilgisayarınızdan kaldırdı.

İşlemin sonunda Adobe ayrıca bir teşekkür mesajı göstererek kullandığınız tarayıcıda Adobe sayfasını açacak.

Tüm bunların haricinde Windows 10'un son güncellemesiyle birlikte Flash Player'ın otomatik olarak kaldırıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Microsoft daha önce, "Güncelleme yalnızca Windows sürümünüz tarafından yüklenen Adobe Flash Player'ı kaldırır. Adobe Flash Player'ı başka bir kaynaktan manuel olarak kurduysanız, kaldırılmayacaktır" uyarısını yapmıştı.