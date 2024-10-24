Adobe Acrobat Reader DC, ücretsiz ve pro sürümü olan PDF görüntüleyici. PDF dosyalarını açma, düzenleme, imzalama ve fazlasını yapın.

Can Çevrim - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Reader, pro ve ücretsiz sürümü olan en iyi PDF görüntüleyicisi. PDF düzenleme, PDF birleştirme, PDF okuyucu, PDF yapma, PDF çevirme, PDF üzerine yazı yazma gibi PDF dosyaları üzerinde tüm düzenlemeleri yapmanızı sağlayan en iyi Windows programıdır.

Adobe Acrobat Reader DC ve Adobe Acrobat Pro DC olmak üzere iki sürümü indirilebilir. Windows PC'nize ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Adobe Acrobat Reader programı, PDF dosyalarını görüntülemek, imzalamak ve not eklemek için en iyi PDF görüntüleyicisidir. Deneme sürümü ile gelen Adobe Acrobat Pro DC ile Acrobat Reader'da yapabildiğiniz her şeye ek olarak PDF belgeleri oluşturma, PDF koruma koyma, PDF dönüştürme ve PDF düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz.

Adobe Acrobat Reader İndir

Günümüzde birçok farklı döküman PDF formatında hazırlanmakta ve PDF olarak arşivlenmektedir. Hal böyle olunca PDF dökümanlarını açmak oldukça önemlidir. PDF dosyalarını açmak ve görüntülemek için Adobe tarafından geliştirilen Adobe Acrobat Reader, ücretsiz ve Türkçe olarak kullanıcılara sunulması nedeniyle çok popülerdir.

PDF açma ve PDF görüntüleme özellikleri dışında PDF yazdırma özelliğine de sahip olan program ile dökümanlarınızı doğrudan yazıcınıza göndererek çıktı alabilirsiniz.

PDF dosyalarına ek olarak CAD dosyalarını da görüntüleyebileceğiniz Adobe Acrobat Reader, şifre korumalı PDF dosyası desteğine de sahiptir. Ayrıca PDF dosyaları içerisinde yer alan tüm multimedya dosyasını program yardımıyla görüntüleyebilir, isterseniz dökümanlar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerini de kullanabilirsiniz.

PDF dosyası açma ve görüntüleme konusunda bir programa ihtiyacınız varsa Adobe Acrobat Reader DC'yi mutlaka denemelisiniz.

PDF dosyalarını görüntüleyin, açıklama ekleyin ve ortak düzenlemeler yapın: PDF dosyalarını açıp görüntülemekten çok daha fazlasını yapın. Belgelere kolaylıkla açıklama ekleyin, belgeleri paylaşın ve online paylaşılan bir PDF'deki incelemeye katılan birden çok kullanıcının yorumlarını tek bir yerde toplayın.

PDF araçlarınızı yanınızdan ayırmayın: Acrobat Reader mobil uygulamasını kullanarak istediğiniz yerden belgeler üzerinde çalışın. PDF dosyalarını dönüştürmek, düzenlemek ve imzalamak için ihtiyacınız olacak tüm özellikler mevcuttur. Mobil cihazınızın kamerasını kullanarak bir belgeyi, beyaz tahtayı veya faturayı tarayıp PDF formatında kaydedebilirsiniz.

Kolay dosya erişimi: Acrobat Reader DC, istediğiniz her yerde PDF'lerle çalışabilmeniz için Adobe Document Cloud'a bağlantılıdı. Dosyalara erişebilir ve bu dosyaları Box, Dropbox, Google Drive veya Microsoft OneDrive'da saklayabilirsiniz.

PDF'leri Word dosyalarına dönüştürün: Reader'ın içinden abone olarak PDF dosyalarını oluşturmak ve bunları Word veya Excel'de görüntülemek üzere dışa aktarmak için ek özellikleri etkinleştirebilirsiniz.

PDF formlarını doldurun, imzalayın ve gönderin: Basılı formları veda! Yanıtınızı PDF formuna yazın. E-imzanızı ekleyin. Formu elektronik olarak paylaşın. Document Cloud üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

Adobe Acrobat Reader, en iyi PDF görüntüleyicidir. Ücretsiz Adobe Acrobat Reader ile PDF'leri görüntüleyebilir, imzalayabilir, PDF'lerde ortak çalışabilir ve PDF'lere açıklama ekleyebilirsiniz. PDF'leri oluşturmak, korumalı hale getirmek, dönüştürmek ve düzenlemek için Acrobat Pro'yu kullanmalısınız. PDF becerilerinizi tek tıklamayla ileriye taşıyın!