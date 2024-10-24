Adobe Acrobat Reader DC
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,864,396
- DOSYA BOYUTU 1.2 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Acrobat Reader DC, ücretsiz ve pro sürümü olan PDF görüntüleyici. PDF dosyalarını açma, düzenleme, imzalama ve fazlasını yapın.
Adobe Reader, pro ve ücretsiz sürümü olan en iyi PDF görüntüleyicisi. PDF düzenleme, PDF birleştirme, PDF okuyucu, PDF yapma, PDF çevirme, PDF üzerine yazı yazma gibi PDF dosyaları üzerinde tüm düzenlemeleri yapmanızı sağlayan en iyi Windows programıdır.
Adobe Acrobat Reader DC ve Adobe Acrobat Pro DC olmak üzere iki sürümü indirilebilir. Windows PC'nize ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Adobe Acrobat Reader programı, PDF dosyalarını görüntülemek, imzalamak ve not eklemek için en iyi PDF görüntüleyicisidir. Deneme sürümü ile gelen Adobe Acrobat Pro DC ile Acrobat Reader'da yapabildiğiniz her şeye ek olarak PDF belgeleri oluşturma, PDF koruma koyma, PDF dönüştürme ve PDF düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz.
Adobe Acrobat Reader İndir
Günümüzde birçok farklı döküman PDF formatında hazırlanmakta ve PDF olarak arşivlenmektedir. Hal böyle olunca PDF dökümanlarını açmak oldukça önemlidir. PDF dosyalarını açmak ve görüntülemek için Adobe tarafından geliştirilen Adobe Acrobat Reader, ücretsiz ve Türkçe olarak kullanıcılara sunulması nedeniyle çok popülerdir.
PDF açma ve PDF görüntüleme özellikleri dışında PDF yazdırma özelliğine de sahip olan program ile dökümanlarınızı doğrudan yazıcınıza göndererek çıktı alabilirsiniz.
PDF dosyalarına ek olarak CAD dosyalarını da görüntüleyebileceğiniz Adobe Acrobat Reader, şifre korumalı PDF dosyası desteğine de sahiptir. Ayrıca PDF dosyaları içerisinde yer alan tüm multimedya dosyasını program yardımıyla görüntüleyebilir, isterseniz dökümanlar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerini de kullanabilirsiniz.
PDF dosyası açma ve görüntüleme konusunda bir programa ihtiyacınız varsa Adobe Acrobat Reader DC'yi mutlaka denemelisiniz.
- PDF dosyalarını görüntüleyin, açıklama ekleyin ve ortak düzenlemeler yapın: PDF dosyalarını açıp görüntülemekten çok daha fazlasını yapın. Belgelere kolaylıkla açıklama ekleyin, belgeleri paylaşın ve online paylaşılan bir PDF'deki incelemeye katılan birden çok kullanıcının yorumlarını tek bir yerde toplayın.
- PDF araçlarınızı yanınızdan ayırmayın: Acrobat Reader mobil uygulamasını kullanarak istediğiniz yerden belgeler üzerinde çalışın. PDF dosyalarını dönüştürmek, düzenlemek ve imzalamak için ihtiyacınız olacak tüm özellikler mevcuttur. Mobil cihazınızın kamerasını kullanarak bir belgeyi, beyaz tahtayı veya faturayı tarayıp PDF formatında kaydedebilirsiniz.
- Kolay dosya erişimi: Acrobat Reader DC, istediğiniz her yerde PDF'lerle çalışabilmeniz için Adobe Document Cloud'a bağlantılıdı. Dosyalara erişebilir ve bu dosyaları Box, Dropbox, Google Drive veya Microsoft OneDrive'da saklayabilirsiniz.
- PDF'leri Word dosyalarına dönüştürün: Reader'ın içinden abone olarak PDF dosyalarını oluşturmak ve bunları Word veya Excel'de görüntülemek üzere dışa aktarmak için ek özellikleri etkinleştirebilirsiniz.
- PDF formlarını doldurun, imzalayın ve gönderin: Basılı formları veda! Yanıtınızı PDF formuna yazın. E-imzanızı ekleyin. Formu elektronik olarak paylaşın. Document Cloud üzerinden kolayca erişebilirsiniz.
Adobe Acrobat Reader, en iyi PDF görüntüleyicidir. Ücretsiz Adobe Acrobat Reader ile PDF'leri görüntüleyebilir, imzalayabilir, PDF'lerde ortak çalışabilir ve PDF'lere açıklama ekleyebilirsiniz. PDF'leri oluşturmak, korumalı hale getirmek, dönüştürmek ve düzenlemek için Acrobat Pro'yu kullanmalısınız. PDF becerilerinizi tek tıklamayla ileriye taşıyın!
Adobe Acrobat Reader
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 89,933
- DOSYA BOYUTU 226 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Acrobat Reader, Popüler PDF görüntüleme aracının Android için geliştirilmiş versiyonudur.
Adobe Acrobat Reader, dünyanın en çok kullanılan ve en popüler PDF görüntüleme programının Android kullanan cihazları için hazırlanmış sürümüdür. Adobe Acrobat Reader ile birlikte başta e-posta üzerinden gelen PDF dokümanlar olmak üzere tüm PDF dokümanları kolayca ve hızlıca açarak görüntülemek mümkün oluyor. Diğer yandan var olan PDF dokümanlarını şifreleyerek onları güvenlik altına alabilirsiniz. Metin/görüntü düzenlemek için PDF düzenleyici, dosyaları PDF'e çevirmek ve PDF olarak içe/dışa aktarmak için PDF dönüştürücü, PDF oluşturma, PDF birleştirme ve organize etme, tüm bu işler için Adobe Acrobat'ı kullanabilirsiniz.
Adobe Acrobat Reader İndir APK
Adobe Acrobat Reader PDF düzenleme ve oluşturma uygulaması, ofisi cebinize sığdırır. Ücretsiz Adobe PDF okuyucu ve PDF görüntüleyici ile PDF indirmek, görüntülemek, doldurmak, imzalamak, paylaşmak ve bunlara açıklama eklemek çok kolay. PDF dönüştürücü özelliğiyle JPG dosyalarını PDF’e çevirmek, doldurulabilir PDF’ler oluşturup imzalamak, paylaşılan dokümanlara e-imza eklemek de mümkün.
- PDF Görüntüleme ve Yazdırma
Bu ücretsiz PDF görüntüleyici ile PDF indirmek ve görüntülemek kolay. Tek Sayfa/Sürekli kaydırma modunu seçin. Koyu modda belgeleri gözlerinizi yormadan inceleyin. Doğrudan cihazınızdan belgeleri yazdırın.
- PDF Paylaşma ve Ortak Çalışma
Yorum ekleme veya görüntüleme için PDF dosyalarını paylaşın. Birden fazla yorumu çevrimiçi tek bir dosyada toplayın. Yorumlara yanıt alıp vererek incelemelere hız verin. Paylaşılan dosyalar için etkinlik bildirimi alın.
- PDF Açıklama Ekleme
Yapışkan notları ve vurgulamaları içeren PDF notları ve yorumlar ekleyin. PDF dönüştürücü ile metin/çizim ekleyerek PDF’lerin üzerine yazın. Tüm yorumları tek bir yerde toplamak için dosyaları kişilerinizle paylaşın.
- PDF Düzenleme
Doğrudan PDF belgesinde yazı/görüntü düzenlemek için abone olun. Ücretli PDF düzenleme özelliğiyle yazım hatalarını düzeltin. Yükseltilmiş Adobe PDF uygulamanızda görüntü ekleyin, silin, döndürün.
- Form Doldurma, İmzalama
Form doldurma özelliğiyle kolayca PDF belgelerini doldurun. Belgeleri parmağınız/dijital kalemle elektronik imzalayın.
- Bulut Depolama
Aygıtlarınız arasında PDF belgelerini depolayıp erişmek için ücretsiz hesabınıza giriş yapın. Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive gibi çevrimiçi depolama hesaplarını bağlayarak tüm dosyalarınıza erişin. Önemli veya favori belgelerinizi hızla açmak için dosyaları yıldızlayın.
- Google Drive Entegrasyonu
PDF'lere ve diğer dosyalara erişmek için Google Drive hesabınızı bağlayın. Google Drive dosyalarını doğrudan Acrobat Reader'da görüntüleyin, paylaşın, yıldızlayın. Abone olarak Google Drive dosyalarını oluşturun, düzenleyin, birleştirin, sıkıştırın, dışa aktarın.
- Taranmış Dokümanlarla Çalışma
Ücretsiz Adobe Scan ile çektiğiniz taranmış PDF'lere erişin. Taranan PDF’leri doldurmak ve paylaşmak, PDF’lere yorum ve e-imza eklemek için Adobe Acrobat Reader'da açın.
Adobe Acrobat Reader
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,496
- DOSYA BOYUTU 15.9 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Acrobat Reader, en popüler PDF görüntüleme programının mobil sürümüdür.
Adobe Acrobat Reader, dünyanın en çok kullanılan ve en popüler PDF görüntüleme programının Apple iOS işletim sistemini kullanan cihazları için hazırlanmış sürümüdür.
Adobe Acrobat Reader ile birlikte başta e-posta üzerinden gelen PDF dokümanlar olmak üzere tüm PDF dokümanları kolayca ve hızlıca açarak görüntülemek mümkün oluyor. Diğer yandan var olan PDF dokümanlarını şifreleyerek onları güvenlik altına alabilirsiniz.
Akıcı ve kolay bir okuma arayüzünü bulunduran uygulama üzerinde kelime ya da ifade araması yapabilirsiniz. Bu sayede bulmak istediğiniz metne kolayca ulaşmak mümkün. Okuduğunuz PDF dokümanında belli bir kelime, cümle ya da paragrafı seçerek paylaşmak veya kaybetmek mümkün. Tüm bunların yanı sıra uygulamanın Türkçe olması hemen her şeyin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.