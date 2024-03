Age of Mythology geri dönüyor! Hem de Türkçe! Age of Mythology: Retold indirin ve bu efsanevi oyunu tekrar oynayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge, Virtuos Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Age of Mythology: Retold 2024 yılı içerisinde bizlerle olacak. ilk kez 2002 yılında çıkan Age of Mythology, çıkışından 22 yıl sonra yeniden yapımına kavuşacak.

Age of Empires oyunları içerisindeki en özel oyun olan Age of Mythology, en i̇yi Yunan Mitolojisi temalı oyunlardan bir tanesiydi. Dönemine göre harika bir oynanışı ve hikayesi vardı. Şimdi tekrardan Age of Mythology: Retold ile o güzel günlere geri dönebileceğiniz. Bir remaster değil, bir remake olan Age of Mythology: Retold oldukça iyi gözüken bir RTS olacak gibi.

Neredeyse her Age of Empires oyununun güncel bir sürümüne kavuştuğu şu günlerde Age of Mythology’nin güncel bir sürümünün olmayışı bizleri epey üzüyordu. Yapımcı ve yayıncı firma da bu durumun farkında olacak ki Age of Mythology: Retold için düğmeye bastılar. 2024 yılı içerisinde yayınlanacak olan Age of Mythology: Retold’un resmi Türkçe dil desteğine sahip olması da çok büyük bir avantaj.

Age of Mythology: Retold İndir

Age of Mythology: Retold indirilmeye henüz açılmadı ancak oyunu Steam’de istek listenize ekleyebilirsiniz.

Age of Mythology: Retold Sistem Gereksinimleri

Henüz Age of Mythology: Retold sistem gereksinimleri paylaşılmadı.