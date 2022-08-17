AirDrop isim değiştirme işlemi; aynı ortamdaki iPhone cihazlarını birbirinden ayırarak ortaya çıkabilecek karışıklığı engeller. AirDrop, Apple’in geliştirdiği bir özelliktir. Apple cihazları arasında hızlı şekilde dosya paylaşımının yapılmasını sağlar. AirDrop özelliğiyle belgeler, resimler kolayca karşı tarafa gönderilir. Bluetooth LE teknolojisiyle; bağlantılarla görüşme, verilerin aktarımı için yayın yapma ve bir noktadan başka noktaya Wi-Fi işlemi görür. Ayrıca AirDrop özelliğiyle tüm videolar, kişiler, fotoğraflar güvenli ve hızlı şekilde bağlantı yoluyla başka depolama alanlarına gönderilebilir.

AirDrop İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

AirDrop, Apple kullanıcılarının en sevdiği özellikler arasında yer alır. Apple cihazlarında AirDrop özelliği etkinleştirilerek dosya paylaşımı kolay hale getirilebilir. Bu özellik ortamdaki Apple cihazlarını bulmak için Bluetooth teknolojisinden yararlanır. AirDrop özelliğiyle bulunan cihazların görüntülendiği yer; iPhone Bluethooth Ayarları bölümündeki “Diğer Cihazlar”, “Cihazlarım” kısımlarıdır. Dosya aktarımı esnasında cihazların birbiriyle karışmasını engellemek adına kullanıcılar cihazlarını özelleştirmeyi isteyebilir.

iPhone'da AirDrop İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne gidilmelidir,

“Hakkında” ve “Genel” kısmına tıklanır,

Ekrandaki geçerli isim silinir ve yerine yeni isim yazılır,

Ekrandaki sağ alt köşesinde yer alan “Bitti” butonuna basılır,

Mac'de AirDrop İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekranın sol üst köşesinde yer alan Apple simgesine tıklanmalıdır,

“Sistem Tercihleri” seçeneğine tıklanarak diğer adıma geçilir,

“Paylaşma” seçeneğinden “Bilgisayar Adı” yanındaki Mac cihazının yeni AirDrop ismi belirlenir,

Yukarıdaki adımdan sonra AirDrop ismi otomatik olarak değiştirilmiş olur. Ekrandan çıktıktan sonra cihaz yeni AirDrop ismiyle kullanılabilir. AirDrop isim değiştirme işlemi sonrasında dosyalar yeni isimle gönderilebilir. İsim değiştirme işlemiyle kullanıcı Apple cihazını kişiselleştirmiş olur. Böylelikle cihaz hem kendisi hem de başka kişilerce daha kolay tanınır hale gelir.

AirDrop Nasıl Kullanılır?

AirDrop ismi değiştirme ile bu özelliğin nasıl kullanılacağı çok merak ediliyor. AirDrop özelliği; iPad, iPhone ve iPod cihazlarda çok basit işlemlerle aktifleştirilip kullanılmaya başlanır. AirDrop nasıl kullanılır için öncelikle “Denetim Masası” üzerinde yer alan “Hücresel, Wi-Fi, Uçak Modu ve Bluetooth” resimlerinin olduğu butona uzun süreli tıklanmalıdır. Daha sonra ekrana AirDrop resmi gelecek. Ekrana gelen resme tıklanıp “Herkes” ya da “Sadece Kişiler” seçeneği aktifleştirilmelidir. Bu işlemin arkasından cihaz dosya transferine açılmış olur.

“Herkes” seçeneği; Apple cihazının çevresindeki tüm aynı markaya ait cihazlara dosya gönderimi sağlar. “Herkes” seçeneği aktifleştirildiğinde başkaları tarafından gönderilen dosya istekleri ekranda görünmeye başlar.

“Sadece Kişiler” seçeneği; rehberde kayıtlı olan kişilerle yapılan dosya alışverişidir. Bu seçeneğe tıklayan kişi rehberinde olmayan kişilerle dosya alışverişi yapamaz.

AirDrop Hakkında Genel Bilgiler

AirDrop özelliği yalnız Apple cihazları için geliştirilmiştir.

Dosya paylaşımı öncesinde bluetooth ile Wi-Fi özelliklerinin mutlaka aktif hale getirilmesi gerekir.

Dosya gönderilecek cihazın; bluetooth ve wireless ağ alanınızda olması gerekir. Bu durumda dosya paylaşımı öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.

Apple cihazlarında hem wireless hem de bluetooth aracılığıyla kablosuz veri gönderimi AirDrop sayesinde yapılır. Apple’a özel geliştirilen özellikle her türlü dosyalar güvenli ve hızlıca karşı tarafa teslim edilir. AirDrop isim değiştirme işlemiyle birlikte cihazlar kişiselleştirildiği için dosyaların yanlış yere gitme ihtimalide ortadan kalkar. Dosya gönderimi yapacak kişi karşıdaki kişinin ismini hemen bulup işlemi tamamlayabilir. Apple kullanıcılarına AirDrop özelliği büyük kolaylık sağlıyor. Çok yüksek boyutlu dosyalarda saniyeler içerisinde karşı tarafa gider.