Yüksek Boyutlu Videolar Nasıl Gönderilir?

Yüksek boyutlu videoları başkalarına göndermek, sanıldığı gibi basit değildir; video göndermek için kullanılan mesajlaşma platformları, bu konuda aşırı kısıtlayıcı olabiliyor. Bir videonun boyutu, çoğu e-posta sağlayıcısının kullanıcılarına sunduğu 25 MB dosya boyutu kısıtlamasını, çözünürlüğü ve süresinin uzunluğu nedeniyle aşabilir.

Bu, yüksek boyutlu videoların hiçbir şekilde paylaşılamayacağı anlamına gelmiyor. Bir yerden indirdiğiniz, kendinizin çektiği veya montajını yaptığınız videoları arkadaşlarınıza göndermek için başvurabileceğiniz envaitürlü yöntem vardır. Bu yazıda, yüksek boyutlu videoları arkadaşlarınız ile nasıl paylaşabileceğinizi öğreneceksiniz.

E-posta Yoluyla Video Gönderme

Başlangıçta da söylediğimiz gibi neredeyse tüm e-posta servisleri, e-postanıza eklemek istediğiniz herhangi bir dosyanın 25 MB ve altında olmasını zorunlu kılar. Hatta bu, bazı e-posta servislerinde 10 MB ile sınırlandırılmaktadır.

Akıllı telefon vasıtası ile çekilen, birkaç dakikadan oluşan bir video bile bu sınırı rahatlıkla aşacaktır. Videonun boyutundan yana endişeli misiniz? Hiçbir şekilde endişelenmemelisiniz, bunu aşmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler vardır.

Video boyutu 25 MB’tan büyük ve videoyu arkadaşınıza e-posta aracılığıyla göndermek istiyorsanız kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Bunlardan biri, videonuz için bir ZIP dosyası oluşturmaktır. Diğeri ise e-posta sağlayıcınızın bulut depolama hizmetini kullanmaktır.

ZIP Dosyası Oluşturma ve Gönderme

ZIP dosyasının ne olduğunu bilmeyenler için kısa bir açıklama: ZIP dosyası, bir dosyanın sıkıştırılmış sürümüdür. Yüksek boyutlu videonuzu bir ZIP dosyasına ekleyerek boyutunu düşürebilir ve hemen ardından ZIP dosyasını arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Windows’ta bir ZIP dosyası oluşturmak için sıkıştırmak istediğiniz videoyu bulun. Daha sonra videoya sağ tıklayarak “Gönder > Sıkıştırılmış klasör” işlemini gerçekleştirin.

MacOS işletim sisteminde ise bir ZIP dosyası oluşturmak için söz konusu videoyu bulun. Daha sonra sağ tıklayarak içerik menüsünden “Öğeleri sıkıştır” yazısını seçin.

Elbette yeni oluşturduğunuz ZIP dosyanızın boyutu hala 25 MB’dan fazlaysa, videoyu e-posta vasıtasıyla gönderemezsiniz. Ancak üzülmenize gerek yok; hala kullanabileceğiniz bir yöntem var.

Bulut Depolama Hizmetlerini Kullanabilirsiniz

Çoğu büyük e-posta hizmeti ücretsiz bulut depolama alanı sağlıyor. 25 MB sınırını aşan büyük boyutlu videoları göndermek için bulut depolama hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Hem Gmail hem de Outlook, dosya boyutunun çok yüksek olduğu durumlarda, videonuzu ilgili bulut depolama servislerine otomatik olarak yükleme seçeneği sunar. Bulut depolama hizmetini kullanırsanız, alıcıdan videoyu e-posta sunucusundan ziyade bulut depolama hizmetinden indirmesi istenir. Videoyu ulaştırdığınız kişi isterse buluttaki videoyu cihazına indirmeden de izleyebilir.

Bulut depolama hizmetlerinin de belirli bir sınırı bulunuyor. Google size 15 GB ücretsiz alan veriyor. OneDrive ve iCloud ise sadece 5 GB ücretsiz alan sunuyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyduğunuz takdirde belli bir miktar karşılığında bulut depolama hizmetine abone olmanız gerekiyor.

iPhone'dan Büyük Video Dosyaları Nasıl Gönderilir

İPhone'unuzdan büyük boyutlu bir video göndermek istiyorsanız, bu işlem için WhatsApp'ı kullanamazsınız. Sohbet uygulaması üzerindeki ekler 16MB ile sınırlıdır. iMessage bu konuda biraz daha insaflıdır; 100 MB’a kadar yüksek boyutlu videoların gönderilmesine izin verir.

Peki, başka hangi seçenekleriniz bulunuyor?

Videoyu yakındaki başka bir Apple cihazına göndermek istiyorsanız, en basit yöntem AirDrop kullanmaktır. Dosya boyutu sınırı yoktur ve üçüncü taraf uygulamalar yüklemenize gerek yoktur; bu özellik işletim sisteminin yerel bir parçasıdır. Bilgisayarlar arasında dosya aktarmanın en iyi yollarından biridir.

iOS işletim sisteminde AirDrop'u açmak için, Ayarlar> Genel> AirDrop'a gidin ve Yalnızca Kişiler'i veya Herkes'i seçin. Ardından, Fotoğraflar uygulamasını açın ve göndermek istediğiniz videoyu bulun. Aktarıma başlamak için Paylaş simgesine basın ve AirDrop'u seçin.

Büyük video dosyanızı Apple'a ait olmayan bir cihaza veya yakındaki olmayan bir cihaza göndermeniz gerekirse, en iyi çözüm bir bulut depolama sağlayıcısı kullanmaktır. App Store'da Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi popüler bulut servis hizmetleri bulunmaktadır.

Android'de Yüksek Boyutlu Videolar Nasıl Gönderilir?

Ne yazık ki Android işletim sisteminde yerel bir AirDrop alternatifi yok. Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan yüksek boyutlu video göndermek istiyorsanız, bulut depolama hizmetlerinden ya da ücretsiz uygulamalardan birini kullanabilirsiniz.

Ücretsiz, yüksek boyutlu dosya aktarımı için sizlere birkaç öneride bulunduk. Sizler için derlediğimiz ücretsiz uygulamalar şu şekildedir:

WeTransfer

Boyutu 2 GB’nin altında olan videoları ücretsiz bir şekilde göndermek için WeTransfer isimli bu uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

Pushbullet

25 MB’a kadar dosya göndermek için Pushbullet’in ücretsiz sürümünü, 1 GB’a kadar dosya göndermek için ise 40$ karşılığında Pro sürümü satın alabilirsiniz.

Send Anywhere

Send Anywhere, Android işletim sisteminde bulabileceğiniz AirDrop’a belki de en yakın yöntemlerden biridir. Send Anywhere kullanarak istediğiniz kişiye 50 GB boyuta kadar video gönderebilirsiniz ve gönderilen tüm dosyalar şifrelenir.