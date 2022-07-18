En iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan AirPods, 2016 yılında hayatımıza girmiş ve Apple'ın ürettiği kablolu kulaklıkların Apple EarPods'ların yerini almıştır. Günümüzün vazgeçilmezi olan bluetooth'lu kulaklıklar her geçen gün kablolu kullaklıkların yerini almaya devam etmektedir. Kulaklıklar bir başka cihaza bağlanırken veya bazen bağlantı sorunları yaratmaktadır. Bu içeriğimizde AirPods sıfırlama ve AirPods Pro sıfırlama işlemi nasıl yapılır? Göstermiş olacağız.

AirPods Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle kulaklığınızı cihazınıza koyun ve kapağını kapatın.

30 Saniye bekleyin.

AirPods şarj kutusunun kapağını açın.

Cihazınızdan ayarlar bölümüne gelin.

Bluetooth bölümüne girin.

AirPods'unuzun yanında daha fazla yani "i" seçeneği olacaktır.

"i" butonuna basın.

Bağlı olan AirPods'u unut demeniz gerekecek.

Son olarak AirPods'unuzun kapağı açık iken arka bölümde bulunan ayar düğmesine sarı ışıktan beyaz ışığa geçene kadar 15 saniye basılı tutun.

ışıktan ışığa geçene kadar 15 saniye basılı tutun. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla takip ederek AirPods kulaklıklarınızı sıfırlayabilirsiniz.

AirPods Pro Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle kulaklığınızı cihazınıza koyun.

Daha sonra kapağını kapatın.

30 Saniye kadar bekleyin.

AirPods Pro şarj kutusunun kapağını açın.

Cihazınızdan ayarlar bölümüne gelin.

Bluetooth bölümüne girin.

AirPods'unuzun yanında daha fazla yani "i" seçeneği olacaktır.

"i" butonuna basın.

Bağlı olan AirPods'u unut demeniz gerekecek.

Son olarak AirPods Pro'nuzun kapağı açık iken arka bölümde bulunan ayar düğmesine sarı ışıktan beyaz ışığa geçene kadar 15 saniye basılı tutun.

basılı tutun. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla takip ederek AirPods Pro kulaklıklarınızı sıfırlayabilirsiniz.

Birçok kablosuz kulaklıkta sıfırlama işlemi yapılmasının en büyük nedeni kulaklıkların zaman zaman çeşitli hatalar vermesinden kaynaklanır. Örneğin: bir kulaklıktan ses gelirken diğerinden gelmemesi veya bir kulaklık cihazınıza bağlanırken diğerininin bağlanmaması gibi. Bu tür durumlarda kulaklıklarınızı resetlemeniz gerekecektir. Bu sayede kulaklıklarınız ilk aldığı günkü gibi olacaktır. Ancak hatalar yazılımsal değilde donanımsal ise kulaklık sıfırlama işlemi malesef bir işe yaramayacaktır.

Burada anlattığımız AirPods ve AirPods Pro resetleme işlemini diğer bluetooth'lu kulaklıklarda da benzer işlemler ile gerçekleştirebileceğinizi söylemekte yarar var.

Bu içeriğimizde Apple AirPods ve AirPods Pro kulaklıklar nasıl sıfırlanır? Öğrenmiş olduk. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.