Akbank Uygulaması Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Akbank uygulaması açılmıyor mu? Hizmetin kullanılamamasına neden olan sorunun çözülmesini sağlayabilecek bazı yöntemler bulunuyor. Bu yazıda açılmama sorunuyla karşılaşıldığında hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık.

Akbank uygulaması açılmama sorunu ile karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Yöntemleri uygulamadan önce bankanın resmî sosyal medya hesaplarını kontrol edin çünkü uygulamanın kullanılamamasına yol açan genel bir problem olabilir.

Akbank Uygulaması Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Telefonu kapatıp açın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Telefonu güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Akbank'ın Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Akbank uygulaması çalışmıyor sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Akbank uygulaması çalışmama problemi meydana geldiyse öncelikle mobil cihazı kapatıp açmayı deneyin çünkü yeniden başlatma işlemi cihazda ortaya çıkan bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir.

Telefonun yan tarafında yer alan güç butonuna bir süre boyunca basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirin. Cihaz kapandıktan sonra güç butonuna yeniden basılı tutarak açın.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Listeden Akbank uygulamasını seçin.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği Sil" butonuna dokunun.

Uygulamayı Güncelleyin

Mobil cihazınızda yüklü olan uygulamanın önbelleğini temizlediğiniz hâlde sorun devam ediyorsa uygulamayı güncellemeyi deneyin. Bu işlem için Play Store ya da App Store üzerinden Akbank uygulamasının sayfasını ziyaret edin ve ardından "Güncelle" butonuna basın.

Telefonu Güncelleyin

Ayarlar menüsüne girin.

"Yazılım Güncellemesi" bölümünü açın.

Yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Virüs Taraması Yapın

Bazı zararlı yazılımlar, mobil cihazda yüklü olan oyunların ve uygulamaların çalışmamasına neden olabilir. Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için antivirüs ile virüs taraması yapın. Antivirüs uygulamaları, mobil cihazın sistemini tarar ve tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Mobil cihazınızda yüklü olan uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için cihazın ayarlar sayfasını ziyaret edin ve ardından "Uygulamalar" kategorisine girin. Listeden Akbank uygulamasını seçip "Sil" butonuna basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden indirip yükleyin.

Akbank'ın Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa Akbank'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu rehberde Akbank uygulamasına giremiyorum, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.