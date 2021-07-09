Akbank Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 58.00 MB
- Üretici AKBANK
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Akbank Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerini evden çıkmadan kolayca yapın.
Android telefonunuza kolaylıkla indirebileceğiniz Akbank Mobil uygulaması ile para transferinden yatırım işlemlerine, döviz işlemlerinden fatura ödemelerine, kredi işlemlerinden kredi kartı borcu ödemeye birçok bankacılık işlemini yapabilirsiniz.
Akbank Mobil İndir
Modern tasarımı ve sadeleştirilmiş işlem akışları ile dikkat çeken Akbank Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada finansal hayatınızı kolaylaştıracak size özel akıllı ipuçları ve kampanyalar sunan mobil bankacılık uygulamasına T.C. kimlik numaranız, müşteri numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Müşteri numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yaptığınızda gerçekleştirebileceğiniz işlemleri İşlemler sekmesinden görebilirsiniz. Kolay Giriş ile Akbank Mobil’e dilediğiniz dönem aralığında ister şifresiz ister parmak iziyle (Touch ID) ister yüz tanıma (Face ID) özelliğiyle hızlı ve güvenli giriş yapabilirsiniz.
Akbank İnternet’le bankacılık işlemleri elinizin altında! Müşteri numaranızla girdiğinizde yapabileceğiniz işlemler;
Hesap İşlemleri:
- Mevduat Hesaplarım - Hesap listeleme, Hesap özeti görüntüleme, Hesap ekstresi görüntüleme, Varlıklar
- Vadeli ve Vadesi Hesap İşlemleri - Yeni hesap açma
- Kredi Kartı İşlemleri - Kredi kartı yurt dışı alışverişe açma/kapama, Kredi kartını internet alışverişine açma/kapama, Akbank Direkt kart şifre işlemleri
- Para Transferleri - Akbank Direk Karta, iBeacon ile para çekme, SWIFT, Kredi kartından para transferi
- Kredi İşlemleri - Kredi taksidi ödeme
- Diğer Ödemeler - MTV ödeme
- Başvurular ve Nakit İhtiyaçlarım - Vadeli ve vadesiz hesap açma, Kredi kartından taksitli ve nakit avans, Sanalkart başvuru, Hızlı kredi, Akbank Direkt Kart, KKB Risk Raporu başvurusu
- Güvenlik Ayarları - IP kısıtlama, Şifre değiştirme, Günlük işlem limiti belirleme, Hesap ve kart güvenlik ayarları, Widget ayarları
- Kampanyalar - Size özel kampanyalar, Aktif kampanyalar, Geçmiş kampanyalar
- Diğer İşlemler - SMS ve E-posta ile IBAN gönderme, Şifre alma/Şifre unuttum, Twitter ile görüş bildirme, Canlı destek, Çağrı merkezini arama, Akıllı ajanda, Kayıp-Çalıntı kart bildiriminde şube seçimi, Nakit akışı, Görüntülü görüşme
Kart İşlemleri:
- Kredi kartları listeleme
- Dönem İçi hareketler
- Ekstre
- Kendiniz/Başkasına ait kredi kartı borcu ödeme
- Kredi kartı bilgi görüntüleme
- Bekleyen provizyonlar
- Sanalkart limit güncelleme
Para Transferleri:
- EFT, IBAN’lı EFT
- Havale, IBAN’lı Havale
- Son 10 EFT ve Havale
- Virman
- Rumuzlu EFT ve Havale
- ATM’ye ve Cebe ve Akbank Direk Karta para gönderme
- iBeacon ile para çekme
- SWIFT
- Kredi kartından para transferi
Ödemeler:
- Fatura ödemeleri
- Şans oyunu ödemeleri
- Diğer ödemeler
Yatırım İşlemleri:
- Hisse Senedi
- Döviz işlemleri
Euromoney tarafından Dünyanın en iyi dijital bankası seçilen Akbank’ın uygulamasının özellikleri;
- Tek şifreyle giriş seçeneği
- Kredi kartı bilgileri ile giriş seçeneği
- Kolay Giriş yöntemleri ile şifresiz giriş seçeneği
- Yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş akıllı ipuçları
- Yatırım araçlarınızın değer artış ve azalışının, maliyetlerinin kolay takibi
- Kolay ve pratik yöntemler ile sadece faturayı telefon kamerasına okutarak ödeme imkanı