Akbank Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerini evden çıkmadan kolayca yapın.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android telefonunuza kolaylıkla indirebileceğiniz Akbank Mobil uygulaması ile para transferinden yatırım işlemlerine, döviz işlemlerinden fatura ödemelerine, kredi işlemlerinden kredi kartı borcu ödemeye birçok bankacılık işlemini yapabilirsiniz.

Akbank Mobil İndir

Modern tasarımı ve sadeleştirilmiş işlem akışları ile dikkat çeken Akbank Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada finansal hayatınızı kolaylaştıracak size özel akıllı ipuçları ve kampanyalar sunan mobil bankacılık uygulamasına T.C. kimlik numaranız, müşteri numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Müşteri numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yaptığınızda gerçekleştirebileceğiniz işlemleri İşlemler sekmesinden görebilirsiniz. Kolay Giriş ile Akbank Mobil’e dilediğiniz dönem aralığında ister şifresiz ister parmak iziyle (Touch ID) ister yüz tanıma (Face ID) özelliğiyle hızlı ve güvenli giriş yapabilirsiniz.

Akbank İnternet’le bankacılık işlemleri elinizin altında! Müşteri numaranızla girdiğinizde yapabileceğiniz işlemler;

Hesap İşlemleri:

Mevduat Hesaplarım - Hesap listeleme, Hesap özeti görüntüleme, Hesap ekstresi görüntüleme, Varlıklar

Vadeli ve Vadesi Hesap İşlemleri - Yeni hesap açma

Kredi Kartı İşlemleri - Kredi kartı yurt dışı alışverişe açma/kapama, Kredi kartını internet alışverişine açma/kapama, Akbank Direkt kart şifre işlemleri

Para Transferleri - Akbank Direk Karta, iBeacon ile para çekme, SWIFT, Kredi kartından para transferi

Kredi İşlemleri - Kredi taksidi ödeme

Diğer Ödemeler - MTV ödeme

Başvurular ve Nakit İhtiyaçlarım - Vadeli ve vadesiz hesap açma, Kredi kartından taksitli ve nakit avans, Sanalkart başvuru, Hızlı kredi, Akbank Direkt Kart, KKB Risk Raporu başvurusu

Güvenlik Ayarları - IP kısıtlama, Şifre değiştirme, Günlük işlem limiti belirleme, Hesap ve kart güvenlik ayarları, Widget ayarları

Kampanyalar - Size özel kampanyalar, Aktif kampanyalar, Geçmiş kampanyalar

Diğer İşlemler - SMS ve E-posta ile IBAN gönderme, Şifre alma/Şifre unuttum, Twitter ile görüş bildirme, Canlı destek, Çağrı merkezini arama, Akıllı ajanda, Kayıp-Çalıntı kart bildiriminde şube seçimi, Nakit akışı, Görüntülü görüşme

Kart İşlemleri:

Kredi kartları listeleme

Dönem İçi hareketler

Ekstre

Kendiniz/Başkasına ait kredi kartı borcu ödeme

Kredi kartı bilgi görüntüleme

Bekleyen provizyonlar

Sanalkart limit güncelleme

Para Transferleri:

EFT, IBAN’lı EFT

Havale, IBAN’lı Havale

Son 10 EFT ve Havale

Virman

Rumuzlu EFT ve Havale

ATM’ye ve Cebe ve Akbank Direk Karta para gönderme

iBeacon ile para çekme

SWIFT

Kredi kartından para transferi

Ödemeler:

Fatura ödemeleri

Şans oyunu ödemeleri

Diğer ödemeler

Yatırım İşlemleri:

Hisse Senedi

Döviz işlemleri

Euromoney tarafından Dünyanın en iyi dijital bankası seçilen Akbank’ın uygulamasının özellikleri;