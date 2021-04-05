Günümüzde akıllı telefon sektörü oldukça komplike bir hal aldı ve bu yarışa dahil olan markalar hem trendleri hem de tüketici beklentilerini doğru bir şekilde yorumlamak zorunda. Sizler için hazırladığımız bu listede, geçtiğimiz birkaç yıl içinde akıllı telefon sektöründe tutunamayan markalar ile karşınızdayız.

Akıllı Telefon Sektöründe Başarısız Olan Markalar

BlackBerry

HTC

Nokia

LG

Lenovo

1- BlackBerry

Fiziksel klavyeye sahip olan akıllı telefonlar, birkaç sene önce oldukça revaçtaydı. Teknolojinin hemen her alanında olduğu gibi, fiziksel klavye entegresinin de hem avantajları hem de dezavantajları bulunuyordu. Yani kullanıcı bazında değişiklik gösteren bir fayda / zarar denkleminden bahsedebiliriz.

Öncelikli olarak fiziksel klavyelerle birlikte mesaj yazmak, e-posta göndermek ya da internette takılmak çok daha kolay bir hale geliyordu. Öte taraftan bu klavyeyi ekranın altına konumlandırırsanız, büyük ekranlı bir akıllı telefonun nimetlerinden uzak kalırsınız. Eğer daha farklı bir tasarıma imza atmak isterseniz de, elinizde daha kalın ve ağır bir akıllı telefon olacaktır.

Zaman içerisinde kullanıcılar sanal klavyelere alıştı ve artık bu klavyeleri, tıpkı fiziksel klavye gibi kullanabiliyorlar. Tabii ki bu durum BlackBerry için önemli bir sorun teşkil ediyordu ancak tek sorun bu değildi.

Şirket 2008 ila 2016 yılları arasında trendlerin gerisinde kaldı ve bu süreçte kendi çizgisini koruyarak yola devam etmek istedi. Yazının başında da bahsettiğimiz gibi markalar hem trendleri hem de tüketici beklentilerini doğru bir şekilde karşılamalı. Buna ek olarak işletim sistemi tarafındaki eksiklikler, yeni ürünler arasındaki inovasyon sorunları ve kötü yapı kalitesi BlackBerry için bir son oldu.

2- HTC

HTC, hızla gelişen Android pazarının ilk zamanlarında, Apple'ın ana rakibi olarak görülüyordu. Yani bugünün Samsung'u ile kıyaslayabilirsiniz. Nitekim HTC o kadar hızlı bir yükseliş ivmesi elde etmişti ki, Google'ın ilk Nexus modeline can veren şirket olmuştu.

Bu denli dinamik bir sektörde başarılı olmak zor gibi gözüküyor olabilir ancak bu başarıyı devam ettirebilmek çok daha zordur. Kullanıcılar zaman içerisinde HTC'den daha fazlasını bekledi ancak istediklerini bulamadıklarında diğer markalara doğru yön almaya başladılar.

3- Nokia

1998 yılında dünyanın en çok cep telefonu satan markası olan Nokia, 2007 yılı itibarıyla cep telefonu pazarının yarısından fazlasına hakimdi. Şirketin genç ve enerjik yapısı bu konumlara ulaşmasına yardımcı olmuştu ancak geleneksel telefonların ardından ufak sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Üreticilerin iOS ve Android gibi yeni nesil işletim sistemleri ile devam ettiği dönemlerde adeta saplantılı bir şekilde Symbian'ı deneyen Nokia, sonrasında ise Windows Phone ile yola devam etmek istedi. Tüm bu tutumlar, 2013 yılındaki pazar payını yüzde beş seviyesine kadar düşürdü.

Şu sıralar şirketin Android çatısı altında ortaya koyduğu yeni modelleri görebiliyoruz ancak ne kadar başarılı oldukları ya da dahasını alıp alamayacakları büyük bir soru işaretinden ileriye gidemiyor. Yeni bir adım atılmadığı sürece Nokia'nın bu listede kalmayı hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

4- LG

Resmi açıklamalar doğrultusunda akıllı telefon sektöründen çekilen LG, özellikle 'G' serisi ile yakından tanınıyor. Hatta 2012 yılına dönersek, o dönemlerin en popüler akıllı telefonlarından birisi olan LG G2 ile karşılaşıyoruz. LG, tam bu sıralarda Samsung ve HTC ile sıkı bir rekabet içerisinde idi ve rekabet gücünü artırabilmek adına ürün farklılaştırmasına gitmeyi denedi.

Şirketin bugün geldiği noktaya ulaşmasındaki en büyük etkenlerden birisi de, yanlış farklılaştırma yöntemi olabilir. Örneğin LG G5 yarı modüler bir tasarımla, LG V50 havadan hareket kontrolüyle, LG V10 ikincil ekran katmanıyla ya da LG G4 kavisli ve isteğe bağlı ince deri arka yüzey ile (üstelik uygun fiyata) geliyordu.

Temel olarak baktığımızda tüm bu denemeler yetersiz kalmıştı. Üstelik bazıları hatalı ya da eksik bir kullanıma sahipti. Nitekim Apple'ın Touch ID üzerinde çalıştığı aynı dönemlerde deri arka kapak sunmak, kullanıcılar için büyük bir anlam ifade etmiyor olabilir.

5- Lenovo

Lenovo'nun birkaç milyar dolar harcayıp Motorola markasını eline almasının ardından Lenovo'nun kendi akıllı telefon serisinden vazgeçildi ve tüm emekler Moto serisi altında yoğunlaştı. Aslında Lenovo; P1, P2, K6 gibi modellerle oldukça başarılı bir yol izliyordu ve ülkemiz de dahil olmak üzere gelişen ülkelerde önemli bir pay edinmişti.

Diğer taraftan Lenovo, 'madem milyarlarca dolar verdik' diyerek Moto markası üzerinden devam etmek istedi ve tıpkı Google gibi, bunda başarısız oldu. Yani Motorola'ya para harcamayıp Lenovo markasından devam etselerdi, şu an çok daha iyi bir konumda olabilirlerdi.

Yani şirket Motorola markası altında cihaz üretmek için Lenovo'dan vazgeçti ve hem Motorola'da hem de Lenovo'da başarısız oldu. Sanırım tarihin en ironik adımlarından birisi olabilir.