Taksitle Akıllı Telefon Nasıl Alınır? İşte Akıllı Telefonda Taksit Yöntemleri!

Mevcut durumda akıllı telefon fiyatları oldukça yüksek seviyelerde geziniyor ve hem giriş segment hem de premium segment cihazlar tüketiciler için daha ulaşılmaz bir noktaya ulaştı. Bu noktada pek çok kişi taksitle akıllı telefon alma yöntemleri hakkında bazı araştırmalarda bulunuyor. Peki taksitle akıllı telefon nasıl alınır ve akıllı telefonda taksit yöntemleri nelerdir? Merak ettiğiniz tüm bu detayları sizler için bir araya getirdik.

Taksitle Akıllı Telefon Alma Yöntemleri Nelerdir?

Geçtiğimiz senelerde uygulamaya konulan düzenlemelerle birlikte kredi kartları ile taksitli akıllı telefon almanın önüne geçildi. Öte taraftan bu durum, parçalı ödeme sistemi ile alışveriş yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Bu yazımızda sizler için taksitle akıllı telefon alma yöntemlerini bir araya getirdik!

Not: Hemen aşağıda yer alan yöntemler dönemlere ve kanunlara bağlı olarak zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak mağazaların, satıcıların ve bankaların uyguladığı değişikliklerin de yöntemler üzerinde bazı farklılıklara yol açabileceğini hatırlatalım. En kesin bilgiye sahip olmak için satın alma işleminden önce kurumla iletişime geçmenizi öneririz.

Ticari Kredi Kartı ile Taksitli Akıllı Telefon Alma (0 - 12 Ay)

Bireysel kullanıcıların sahip olduğu kredi kartlarında taksit imkanı kaldırılmış olsa da ticari kredi kartları ile taksitli olarak akıllı telefon almanız halen mümkün. Tabii bunun için bir şirketiniz olması gerektiğini hatırlatalım. Eğer sizin ya da bir tanıdığınızın şirketi ve ticari kredi kartı bulunuyorsa 12 ay vade ile taksitli olarak akıllı telefon almanız mümkün.

Gereksinimler

(+) Kullanılabilir durumda olan ticari kredi kartı.

(+) Akıllı telefonun fiyatı tutarında kullanılabilir limit.

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Akıllı Telefon Alma (0 - 12 Ay)

Eğer bir ticari kredi kartınız bulunmuyorsa çevrim içi alışveriş sitelerinden ya da fiziki mağazalardan alışveriş kredisi ile taksitli akıllı telefon almayı düşünebilirsiniz. Şu an için pek çok internet sitesi ve teknoloji mağazası zinciri tüketicilere alışveriş kredisi ile sıfır faizli ya da düşük faizli alışveriş imkanı sunuyor.

Tabii bu noktada da birtakım kısıtlamaların olduğunu belirtelim. Yasal düzenlemeler gereği fiyatı 0 ila 3,500 TL arasında olan akıllı telefonlarda 12 ay vade ve 3,500 TL üstü fiyata sahip akıllı telefonlarda 3ay vade ile taksitli olarak akıllı telefon satın alabilirsiniz.

Gereksinimler

(+) Yeterli kredi skoru.

(+) Belgelenebilir gelir.

(+) Diğer tüm finansal işlemlerde düzenli ve tam ödeme geçmişi.

Faturaya Ek Taksitli Akıllı Telefon Alma (0 - 12 Ay)

Üstteki ödeme yöntemlerine ek olarak kullanmakta olduğunuz faturalı hattan, faturaya ek taksitli telefon alabilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılara yine yasal limitler dahilinde faturaya yansıyan ödeme seçenekleri ile alışveriş imkanı sunuyor.

Yine alışveriş kredisinde de olduğu gibi burada da fiyatı 0 ila 3,500 TL arasında olan akıllı telefonlarda 12 ay vade ve 3,500 TL üstü fiyata sahip akıllı telefonlarda 3 ay vade ile taksitli olarak akıllı telefon satın alabilirsiniz.

Gereksinimler

(+) En az altı aydır kullanılmakta olan faturalı hat.

(+) Fatura ödemelerinde ve diğer tüm finansal işlemlerde düzenli ve tam ödeme geçmişi.

(+) Bazı durumlarda yeterli kredi skoru.

Mağazadan Senetle Taksitli Akıllı Telefon Alma (0 - 12 Ay)

Eğer yukarıdaki yöntemleri kullanmıyorsanız mağazadan senetle taksitli telefon almayı düşünebilirsiniz. Bu yöntemde, bu ödeme yöntemini sunan şirketlerden yine yasal kısıtlamalar doğrultusunda fiziki mağazadan ya da çevrim içi olarak taksitli telefon alabilirsiniz.

Yine alışveriş kredisinde de olduğu gibi burada da fiyatı 0 ila 3,500 TL arasında olan akıllı telefonlarda 12 ay vade ve 3,500 TL üstü fiyata sahip akıllı telefonlarda 3 ay vade ile taksitli olarak akıllı telefon satın alabilirsiniz.

Gereksinimler

(+) Belgelenebilir gelir.

(+) Finansal işlemlerde düzenli ve tam ödeme geçmişi.

(+) Bazı durumlarda ödemeye kefil olacak birisi.

İhtiyaç Kredisi ile Taksitli Akıllı Telefon Alma (0 - 60 Ay)

Eğer yukarıdaki ödeme yöntemlerinden ziyade daha uzun vadeli ödeme tablolarına ihtiyaç duyuyorsanız çalışmakta olduğunuz bankalardan kısa ya da uzun vadeli ihtiyaç kredisi çekebilir ve bu para ile akıllı telefon alabilirsiniz. Bu yöntemde çekeceğiniz parayı azami 60 ay vade ile geniş bir döneme yaymanız mümkün olacaktır.

Gereksinimler

(+) Belgelenebilir gelir.

(+) Finansal işlemlerde düzenli ve tam ödeme geçmişi.

(+) Yeterli kredi skoru.

Peki siz taksitle akıllı telefon alma yöntemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi yöntemi tercih ediyorsunuz ve sizce bireysel kredi kartı ile taksitli akıllı telefon alma tekrar yasal olmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.