iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

iPhone vergisiz fiyatları, iOS iletim sistemine sahip akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazıda iOS telefonların hem vergili hem de vergisiz fiyatlarını sıralayacağız.

Akıllı telefonlardaki vergi oranı nedeniyle mobil cihazlar daha yüksek fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone vergisiz fiyatları ne kadar? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?

iPhone Modeli Vergisiz Fiyatı (Yaklaşık) Vergili Satış Fiyatı Vergi Miktarı (Yaklaşık) iPhone 14 Pro Max (128 GB) 30.098 TL 58.999 TL 28.901 TL iPhone 14 Pro Max (256 GB) 32.786 TL 62.499 TL 29.713 TL iPhone 14 Pro Max (512 GB) 38.144 TL 69.499 TL 31.355 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 43.133 TL 76.499 TL 33.366 TL iPhone 14 Pro (128 GB) 28.986 TL 54.999 TL 26.013 TL iPhone 14 Pro (256 GB) 31.699 TL 58.499 TL 26.800 TL iPhone 14 Pro (512 GB) 37.107 TL 65.499 TL 28.392 TL iPhone 14 Pro (1 TB) 42.180 TL 72.499 TL 30.319 TL iPhone 14 (128 GB) 22.175 TL 42.499 TL 20.324 TL iPhone 14 (256 GB) 24.881 TL 45.999 TL 21.118 TL iPhone 14 (512 GB) 30.278 TL 52.999 TL 22.721 TL iPhone 14 Plus (128 GB) 24.734 TL 46.999 TL 22.265 TL iPhone 14 Plus (256 GB) 27.432 TL 50.499 TL 23.067 TL iPhone 14 Plus (512 GB) 32.811 TL 57.499 TL 24.688 TL iPhone 13 (128 GB) 20.024 TL 35.999 TL 15.975 TL iPhone 13 (256 GB) 22.790 TL 39.499 TL 16.709 TL iPhone 13 (512 GB) 28.277 TL 46.499 TL 18.222 TL iPhone 13 mini (128 GB) 18.197 TL 31.999 TL 13.802 TL iPhone 13 mini (256 GB) 20.993 TL 35.499 TL 14.506 TL iPhone 13 mini (512 GB) 26.545 TL 42.499 TL 15.954 TL iPhone 12 (64 GB) 17.847 TL 31.999 TL 14.152 TL iPhone 12 (128 GB) 19.172 TL 33.699 TL 14.527 TL iPhone 12 (256 GB) 21.947 TL 37.199 TL 15.252 TL iPhone SE (64 GB) 12.576 TL 21.999 TL 9.423 TL iPhone SE (128 GB) 13.920 TL 23.699 TL 9.779 TL iPhone SE (256 GB) 16.720 TL 27.199 TL 10.479 TL

iPhone 14 Pro Max'in 128 GB depolama alanına sahip sürümünden 28.901 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonundan 29.713 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünden 31.355 TL, 1 TB depolama alanına sahip versiyonundan ise 33.366 TL vergi alınıyor. Bu miktarların yaklaşık değer olduğunu belirtelim.

Not: Tabloda yer alan fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Bu yazıda iPhone modellerinden alınan vergi miktarı ne kadar sorusunu yanıtladık ve iOS telefonlarının vergisiz fiyatlarını sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.