Aktif Gürültü Engelleyici Nedir? Ne İşe Yarar?

Söz konusu şey ses teknolojileri olduğunda, kullanılan terminoloji gerçekten karmaşık ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu noktada son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız gürültü engelleme de kullanıcıların kafasını karıştıran bir özellik olarak öne çıkıyor. Peki ama aktif gürültü engelleyici nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Gürültü Engelleme Teknolojileri

Şu sıralar söz konusu şey gürültü engelleme teknolojileri olduğunda aktif gürültü engelleme, pasif gürültü azaltma ve ses yalıtımı başta olmak üzere çeşitli seçenekler görüyoruz. Peki ama bu teknolojilerin arasındaki farklar nelerdir ve hangisi sizin için daha iyi?

Aktif Gürültü Engelleyici Nedir?

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse aktif gürültü engelleyici, gürültü engelleme teknolojisinin geldiği en son seviyedir. Bu teknolojiye sahip olan kulaklıklarda mikrofondan ve yonga setinden yardım alınarak dışarıdan gelen gürültüye denk miktarda anti gürültü uygulanır.

Bu noktada aktif gürültü engelleme teknolojisinin, dışarıdaki her sesi kesen bir teknoloji olmadığını hatırlatalım. Yani amacı duyduğunuz her sesi engellemek değil, fan uğultusu ya da metroda duyduğunuz uğultular gibi sesleri, daha doğrusu, gürültüleri engellemektir.

Pasif Gürültü Engelleyici Nedir?

Kısa bir şekilde pasif gürültü engelleme ile ses yalıtımı aynı şeydir. Bu noktada gürültünün engellenmesi için herhangi bir teknolojiye değil, kulaklığın kulağınızı ne kadar sert bir şekilde kavradığına güvenmek zorundasınız. Yani gürültü bir teknoloji yardımı ile değil, gürültünün gireceği yerleri kapatarak engellenmeye çalışılır.

Aktif Gürültü Engelleme vs Pasif Gürültü Engelleme: Hangisi Daha İyi?

Eğer hangi yöntemin daha iyi olduğuna karar vermekte zorlanıyorsanız, cevabın ihtiyaçlarınızda yattığını belirtmemiz gerekiyor.

Hem aktif gürültü engellemede hem de pasif gürültü engellemede fiyat, kalitenin asıl belirleyici unsurudur. Yani 1.000 TL bandındaki bir kulaklıktaki aktif gürültü engelleme teknolojisi, 5.000 TL bandındaki bir kulaklıktaki kadar iyi çalışmayacaktır. Benzer bir durum, pasif gürültü engelleme için de geçerli.

Peki siz bu iki teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz hangisinden yana ve bunun altında yatan sebepler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.