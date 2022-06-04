Alacakaranlık Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Alacakaranlık serisi izleme sırası nasıl olmalı? Dünyanın en popüler film serilerinden bir tanesi olan Twilight serisinde çok sayıda yapım bulunuyor. Dolayısıyla serinin hangi sırayla izlenmesi gerektiği merak ediliyor. Bu yazıda popüler film serisini hangi sırayla izlemeniz gerektiğini açıkladık.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Twilight (Alacakaranlık), Stephenie Meyer tarafından yazılan romanlardan uyarlanarak çekildi. Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen Twilight, seriyi henüz izlemeyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Twilight serisinde yer alan filmleri izlemek isteyen kişilerin kafasında filmlerin hangi sırayla izleneceğine ilişkin bir soru işareti oluşuyor. Hazırladığımız yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Alacakaranlık Serisi İzleme Sırası Nedir?

Twilight

The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: Eclipse

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

Yukarıda dünya genelinde hemen hemen herkes tarafından bilinen serinin sıralaması yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Twilight

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke ve dahası

Bella Swan, babasının yanına taşınır ve okula başlar. Swan, okulda Edward isimli 108 yaşındaki bir vampir ile tanışır. 2008 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Catherine Hardwicke üstlendi.

37 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 393 milyon dolardan fazla hasılat etmeyi başardı. 2 saat 1 dakika uzunluğundaki Twilight (Alacakaranlık) isimli filmi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

2. The Twilight Saga: New Moon

IMDb Puanı: 4,7

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ve dahası

Edward'ın ayrılmasından ötürü hâlâ kalbi kırık olan Bella Swan, Jacop ile samimi olur fakat bu kişinin de oldukça önemli bir sırrı vardır. Macera, dram ve fantastik ögelerini içeren The Twilight Saga: New Moon (Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay) 2009 yılında vizyona girdi.

50 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 709 milyon doları aşkın gelir elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yönetmenliğini Chris Weitz'in üstlendiği yapım 2 saat 10 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Twilight Saga: Eclipse

IMDb Puanı: 5,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ve dahası

2010 yılında vizyona giren The Twilight Saga: Eclipse (Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) isimli yapımda lise mezuniyeti hızla yaklaşan Bella'nın Edward isimli vampire olan aşkı ile Jacob isimli kurt adama duyduğu hisleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Dram, macera ve aksiyon ögelerini içeren Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma isimli filmin yönetmenliğini David Slade üstlendi. 68 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 698 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 3 dakika uzunluğunda.

4. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

IMDb Puanı: 4,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ve dahası

Gerçekleşen düğünden sonra meydana gelen bir gelişme, Bella ile Edward'ı şoke eder. Bu gelişme, yeni bir kabusu beraberinde getirir. 2011 yılında vizyona giren film fantastik, macera ve dram ögelerini içeriyor.

1 saat 57 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Bill Condon üstlendi. 110 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 712 milyon doları aşkın gelir elde etmeyi başardı. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

IMDb Puanı: 5,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ve dahası

Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen serinin son filmi olan The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2'de (Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2) Bella ve Edward'ın yeni yeni macerasına tanık oluyoruz.

Yönetmenliğini Bill Condon'ın üstlendiği film 120 milyon dolar bütçe ile çekildi. 829 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza atan yapım 1 saat 55 dakika uzunluğunda. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2'yi de tıpkı diğer yapımlar gibi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan serideki filmleri hangi sırayla izlemeniz gerektiğini açıkladık. Hazırladığımız yazıda ayrıca listedeki yapımlara dair çeşitli detaylara yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıday eralan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.