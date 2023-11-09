İlk oyunun devamı niteliğinde piyasaya sürülen Alan Wake 2'de, karanlık olayları çözün ve eşsiz hikayeyi bitirin.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma korku oyunu olarak 2010 yılında piyasaya sürülen Alan Wake, ikinci oyunu olan Alan Wake 2 ile oyuncularla buluşuyor. İlk oyunun devamı niteliğinde piyasaya sürülen bu oyun, hikayesi, grafikleri ve diğer tüm özellikleriyle harika aksiyon-korku birleşimi bir oyun olmuş.

Oyunda iç içe geçmiş hikayeler çok fazla ve yeni başlayanlar için de bu pek sorun yaratmıyor. Serinin önceki oyunu ve hikayeyle bağlantısı olan Control'ü oynamaya gerek kalmadan maceraya atılabilirsiniz. Yalnız, oyunu oynamadan önce ilk oyunu seyredip girmenizde çok büyük fayda olacaktır. Hem hikayeleri birbirine bağlayacak hem de oyundan daha çok zevk alacaksınız.

Alan Wake 2 İndir

Alan Wake 2'de, baş karakter ve yazar olan Alan Wake'in haricinde FBI ajanı Saga Anderson'ı da canlandırıyoruz. Bulunduğunuz karanlık bölgedeki düşmanları yenmek için bulmacaları çözün ve elinizdeki silahı kullanın. Düşmanların sizi gölge formunda aldattığını unutmayın. Gölgeler çoğu zaman gerçek olmasa da, her daim dikkatli olun ve gölgelerden kaçının.

Oyun, bazı Resident Evil oyunları gibi üçüncü şahıs modunda oynanıyor ve sizi korkuturken aksiyonun içinde tutuyor. İlk oyuna kıyasla daha az aksiyona rastlayacaksınız. Oyun neredeyse ilk bir saatinde yavaş ve hikayeyi size anlatarak ilerleyecektir. Yaklaşık 10-12 saatlik oynanışa sahip olan Alan Wake 2'yi indirerek, siz de bu mükemmel oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri