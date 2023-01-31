Evrenimiz hiç şüphesiz oldukça büyük ve keşfedilmeye açık bir konu. Şimdiye kadar dünya dışında birçok araştırma yapan bilim insanı veya felsefeci diyebileceğimiz düşünürler birçok öngörüde bulunmuştur. Bunun sonucunda doğan uzay bilimi fizik, matematik, kimya gibi birçok bilimi de beraberinde taşıyarak büyük sonuçlar elde etmemize olanak tanıdı. Öyle ki insanlık dünyanın uydusuna kadar gitmiş durumda. Peki kısa bir bilgilendirmenin ardından James Webb Uzay Teleskobu hakkında neler biliyoruz?

James Webb Uzay Teleskobu Nedir?

James Webb Uzay Teleskobu adından anlaşılacağı üzere bir teleskoptur. Fakat mercekli bir yapıya sahip değil kızıl ötesi bir yapıya sahiptir. Evreni keşfetmemizde çok yardımcı olan Hubble Uzay Teleskobu'nun bir abisi olarak da nitelendirilebilir.

Öyle ki altı buçuk metre çapında aynası ve 705 kilogram kütle sahibi bulunan bu teleskop evreni keşfettiğimizde bize büyük bir yardımı olacaktır.

Bilinenine göre en pahalı teleskoplardan biri de James Webb Uzay Teleskobu'dur. Birçok bilim insanının görev aldığı ve ve sanılanın aksine kolay bir yoldan geçmeyen bu yolculukta milyarlarca dolar harcanmıştır.

James Webb Uzay Teleskobu'nun amacı uzayı evreni keşfetmemizde yardımcı olmasıdır. Öte gezegenleri keşfetmek dünya dışında yaşamın var olup olmadığını öğrenmek galaksilerin oluşumunda nasıl bir yol izlediğini bilmemize olanak tanımaktadır.

James Webb Uzay Teleskobu altın kaplama ile oluşturulmuş ve bu sayede daha yararlı bilgiler edinmemize olanak sağlayacaktır. Dünyanın ve uzayın en güçlü teleskoplarından biri de ames Webb Uzay Teleskobu'dur. 20 yıllık bir çalışma süresi gözlemlenmektedir. 2021'in sonunda uzaya fırlatılan teleskop Kanada, Avrupa ve NASA tarafından ortak çalışma ile yürütülmüştür.

Hubble Uzay Teleskobu'na kıyasla oldukça kaliteli fotoğraflar elde edilebilmektedir. Öyle ki aşağıdaki fotoğrafta Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu arasındaki farkı görebiliyorsunuz.

Hubble Uzay Teleskobu Karina Bulutsusu:

James Webb Uzay Teleskobu Karina Bulutsusu:

Bu içeriğimizde James Webb Uzay Teleskobu hakkında kısa ve net bir şekilde bilgilendirmeler yaptık. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce öte gezegenlerde yaşam var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.