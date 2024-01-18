Samsung’a Yeni Rakip: Amazfit Helio Ring Akıllı Yüzük Özellikleri ve Fiyatı

Spor ve teknoloji alanlarını bir araya getiren Amazfit Helio Ring akıllı yüzük, özellikleriyle Samsung’un yeni rakibi oldu. Son teknolojiyle tasarlanan akıllı yüzük, kullanıcılarına sağlık değerlerini takip etme imkanı tanıyor.

3,8 gram ağırlığında ve 2,66 mm kalınlıkta olmasına rağmen uyku, stres takibi gibi birçok önemli teknolojilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Biz de bu yazımızda akıllı teknolojilerle ilgili çalışmalar yapan Amazfit’in “elit sporcular” için geliştirdiği yeni akıllı yüzüğün özelliklerini sizler için derledik.

Amazfit Helio Ring Akıllı Yüzük Özellikleri

Amazfit Helio Ring akıllı yüzük, kullanıcısının sağlık değerlerini takip ediyor. Akıllı yüzük, dahili elektrodermal sensörüyle el üzerine toplanan teri analiz edip sonucunda yüksek stres değerlerine ulaşıyor.

Elektrodermal sensör ile günlük stres düzeyleri anlık takip edilerek kullanıcıların yaşam kalitesini artırıyor.

10 ve 12 numara boyutlarında tasarlanan yüzük, titanyum alaşımla tasarlanmıştır. Amazfit’in yeni akıllı yüzüğü 100 metreye kadar su geçirmiyor. Dolayısıyla bu yüzük, yüzerken de kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Ring rakibi akıllı yüzük, uyku ve stres takibinin yanı sıra kandaki oksijenle nabız değerlerini de takip ediyor. Fiziksel efor ve uyku kalitesi analizleri yaparak vücudun sınırlarının zorlanacağı zamanlar hakkında kullanıcılarını bilgilendiriyor.

Amazfit’in yeni akıllı yüzüğü, PeakBeat algoritmasına sahiptir. PeakBeat algoritması;

Antrenman etkisi,

Tüketilen oksijen miktarı,

Antrenman yükü gibi parametrelerin analizini yapıyor.

Bahsettiğimiz akıllı yüzük, Amazfit’in akıllı saatleriyle de entegreli çalışıyor. Yüzük, yapay zeka destekli Zepp Aura Al isimli ücretli abonelik hizmetiyle tasarlandı. Bu ücretli abonelik hizmeti, sağlık analizlerini detaylı şekilde gerçekleştiriyor.

Amazfit Helio Ring Akıllı Yüzük Fiyatı

Sağlık odaklı fonksiyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Amazfit’in yeni yüzüğü yalnızca spor yaparken değil günlük kullanıma da çok uygundur. Amazfit’in yenilikçi yaklaşımı olan bu yüzük, kullanım kolaylığıyla kullanıcılarından tam not alacak.

Zepp uygulamasıyla senkronize şekilde çalışacak olan Amazfit Helio Ring isimli akıllı yüzüğün fiyatı ve çıkış tarihine dair henüz detaylar belli olmadı. Fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar belli olduğunda sizlere buradan bilgi vereceğiz.