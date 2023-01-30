Amazon Market Place Nedir? Avantajları Nelerdir?

Amazon Market Place; Amazon’un işletmiş olduğu bir e-ticaret platformudur. Bu platform üzerinden üçüncü taraf satıcılar kullanılmış veya yeni ürünlerin satışını gerçekleştirir. Burada satışı yapılan ürünlerin fiyatları sabit olabiliyor. Ayrıca şirket, düzenli tekliflerle de bir fiyat belirliyor.

Üçüncü taraf satıcılar, platformu kullanarak şirketin müşteri tabanına erişim sağlıyor. Şirkette ek envantere yatırım gibi durumlara maruz kalmadan site üzerindeki teklifleri genişletmeye başlıyor.

Amazon Market Place Avantajları Nelerdir?

Amazon’un e-ticaret platformu olan Amazon Market Place kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Amazon Market Place avantajları şöyle sıralanabilir;

Bing, Google gibi fonksiyonel arama algoritmasından oluşur.

Kullanıcılar platformun arama çubuğuna gelerek aramalarla ilgili sorguları kolayca analiz edebilir.

Kullanıcılara en iyi geçmişe sahip ürünler sunulur.

Amazon satıcısı eğer ürün ve marka ya da ambalajları aktif tescilli ticari markadan oluşuyorsa Amazon Marka Tescili için başvuru yapabilir. Yalnız bunun için ticari markanın mutlaka yetkili temsilcisi ya da hak sahibi olduğunu ispat etmesi gerekiyor.

Üçüncü taraf satıcılar Amazon üzerinden; perakende arbitrajı, toptan ve özel markaya dair satışlar gerçekleştirebilir.

Amazon Market Place’nin 2021 yılı itibariyle faaliyet gösterdiği ülkeleri şöyle sıralayabiliriz;

Türkiye

Almanya

Polonya

Amerika Birleşik Devletleri

Singapur

Birleşik Krallık

İsveç

İspanya

Kanada

Fransa

Birleşik Arap Emirlikleri

Hollanda

Meksika

Brezilya

Hindistan

Suudi Arabistan

İtalya

Japonya

Avustralya

Amazon Market Place Nasıl Çalışır?

Amazon Market Place üzerinden üçüncü taraf satıcı olup kazanç sağlayabilirsiniz. Platformdaki üçüncü taraf satıcılardan para karşılığı alınan ürünlerin iki türlü gönderilme şekli vardır. Bunlar; Amazon FBA ya da satıcı FBM olarak ifade edilir. Ürünler platformun lojistik merkezlerinde depolanır. Müşteri hizmetleri ve nakliye işlemlerinin tümü Amazon Market Place üzerinden gerçekleşir.

Amazon Market Place üzerinde satış gerçekleştiren üçüncü taraf satıcılar, her satışta platforma belirli miktar öder. Satış fiyatının yüzdesi olarak platforma yönlendirme ücreti ödenir. Amazon Lojistik’i kullanan satıcılar; ağırlık, toplama ve paketleme ücretlerini kapsayan ek ücret de öder.

Amazon Market Place hakkında bilgi verdiğimiz bu yazımızla birlikte Amazon'da Satış Yapmak İçin Gereken Her Şey başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.