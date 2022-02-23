Amazon'da Satış Yapmak İçin Gereken Her Şey!

Amazon'da satış yapmak için nelere ihtiyacınız var? Amazon'da satıcı profili nasıl oluşturulur? Bu soruları yanıtlamadan önce bilmeniz gerekir ki dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon'un çevrim içi alışveriş platformunda kendi ürününüzü satmak için öncelikle bir satıcı profili oluşturmalısınız.

Satıcı profilini oluşturmadan önce elbette ki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Satış yapmak isteyenler için belirlenen kriterleri eğer karşılamıyorsanız ne yazık ki Amazon'da satış yapmanız pek mümkün değildir.

Hemen aşağıdan Amazon'da satış yapmak için şirket gerekli mi, satış yapmak ücretli mi gibi sorulara yanıt bulabilir ve hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Amazon'da Satış Yapmak İçin Nelere İhtiyacınız Var?

İlk olarak bir şirketiniz olmalıdır.

Kullanım süresi dolmamış bir kredi kartına sahip olmalısınız.

Geçerli bir telefon numarası belirtmelisiniz.

İşletme türü, sicil numarası ve vergi numarası gibi bilgileri paylaşmalısınız.

İş yerinizin adresini doğru bir şekilde eklemelisiniz.

İrtibat kurulacak birincil kişi hakkında gerekli bilgileri sağlamalısınız.

Son olarak kayıt işlemini sona erdirmek için banka hesap bilgilerini paylaşmalısınız.

Türkiye'den Amazon'da satış yapmak için ilk olarak bir şirketinizin olması gerekiyor. Amazon, satıcı profili oluştururken sizden işletme türünü, mersis numarasını, vergi numarasını ve iş yerinin adresini doğru bir şekilde belirtmenizi istiyor.

Bunun yanı sıra iletişim kurulması için sizden telefon numarası ve kullanım süresi sona ermemiş bir kredi kartına sahip olmanız, bu bilgileri Amazon'la paylaşmanız isteniyor.

Bu bilgileri paylaştıktan sonra irtibat kurulacak ilk kişi yani hesabı oluşturan kişinin kendisi ya da şirketin başındaki kişi yerine hesabı oluşturan, Amazon'daki satışlardan sorumlu tutulan kişinin bilgilerinin iletilmesi gerekiyor.

Bu kişinin sağlaması gereken bilgiler ise kimlik bilgisi, doğum tarihi, doğum yeri ve telefon numarası gibi bilgilerden ibarettir.

Kayıt işlemini başarılı bir şekilde tamamlamak için banka hesap bilgilerini Amazon ile paylaşmalısınız. Bu hesap daha sonra satışlardan elde edilen geliri almak için kullanılacağı için bilgileri doğru girmek büyük önem taşıyor.

Amazon'un karşılamanızı beklediği kriterleri karşıladığınızı düşünüyor ve ücretlendirme tarafında sorun yaşamayacağınızı düşünüyorsanız Amazon satıcı hesabı açma işlemini nasıl yapılacağını incelemeye başlayabilirsiniz.

Amazon'da Satıcı Profili Oluşturma Nasıl Yapılır?

Amazon Seller Central'e girin.

"Hesap Aç" butonuna tıklayın.

"Amazon hesabınızı oluşturun" butonuna basın.

İsim, e-posta adresi, şifre gibi bilgileri doldurun.

E-posta adresinizi doğrulayın.

Açılan sayfada işletme türü, adı gibi gerekli bilgileri istendiği gibi paylaşın.

Kişisel bilgileri, ödeme bilgileri, mağaza adı gibi bilgileri tanımlayın.

Hesabınızı aktif hâle getirmek için tarafınıza gönderilecek kimlik doğrulama adımlarını takip edin.

Belgeleri teslim ettikten sonra başvurunuzun Amazon tarafından onaylanmasını bekleyin.

Amazon satıcı hesabı açma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için ilk olarak Amazon Seller Central üzerinden bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Yukarıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya gidip hesap açıp Amazon hesabınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Amazon satıcı hesabı açmak için ilk olarak isim, e-posta adresi ve şifre gibi bilgiler vermeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, kurumsal bir e-posta adresine sahip olduğunuzdan emin olmaktır.

Eğer ücretsiz e-posta sağlayıcılarından aldığınız bir e-posta adresi ile kaydolursanız yeterince resmî görünmezsiniz. Ücretsiz e-posta adresi kullanımı bu nedenle onay aşamasında sorun yaşamanıza neden olabilir.

Gerekli bilgileri verdikten sonra e-posta adresinize bir kod gönderilecektir. Bu kodu ilgili kutuya yapıştırıp devam etmelisiniz. Açılan sayfada işletme türü ve adı gibi bilgileri belirtmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra sizden istenen kişisel bilgileri, ödeme bilgilerini ve mağaza adı gibi bilgileri tanımlamaya ihtiyacınız vardır.

Amazon'da satış yapmak için satıcıların iki adımlı doğrulama özelliğini etkinleştirmesi gerektiğini unutmayın. Bu nedenle gerekli bilgileri doldurduktan sonra kısa mesaj, sesli çağrı ya da doğrulama uygulaması ile iki adımlı doğrulama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Doğrulama uygulaması kullanmak isteyenler, Microsoft Authenticator ya da Google Authenticator'u indirip kullanabilir. Bu uygulamaları indirdikten sonra iki adımlı doğrulama sayfasındaki QR kodunu taramanız yeterli olacaktır. Daha sonra işlemi tamamlamanız için kod gönderilecektir. Bunu web sayfasına girmeniz hâlinde iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini de gerçekleştirmiş olacaksınız.

Yapmanız gereken son işlem ise size iletilecek olan kimlik doğrulama adımlarını takip etmektir. Bu aşamada bütün belgeleri doğru bir şekilde verdiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde hesabınız onaylanmayabilir ve bu nedenle Amazon'da satış yapamayabilirsiniz.

Belgeleri doğru bir şekilde teslim ettikten sonra Amazon'dan gelecek onayı beklemekten başka yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Hesabınız onaylandıktan sonra dilerseniz hesap geçişi yaparak etkili bir değişikliğe gidebilirsiniz.

Amazon Satıcı Hesabı Açma Ücreti Nedir?

Amazon'da satış yapmak isteyenler için iki ücretlendirme yoluna başvurulur. Bunlardan ilki, aylık abonelik bedeli ödemektir. Bu planda satıcıların aylık 99 TL + KDV ödemesi gerekiyor.

Kısa bir süreliğine söz konusu ücretin ödenmesine gerek yoktur. Belirli adımlar takip edilerek satıcı profili oluşturur oluşturmaz ürün satışlarına başlanabiliyor. Amazon, bunun kısa bir süre için geçerli olduğunu ve satıcılardan satış komisyonunun alınmaya devam edildiğini belirtmiştir.

İkinci ücretlendirme biçimi de satıştan komisyon alma modeline dayanıyor. Bu plana yönelim gösteren satıcılar, sattıkları her ürün için kategoriden kategoriye değişiklik gösteren oranda bir komisyon ücreti ödüyor. Amazon, satış komisyonunu müşteri tarafından ödenen ücret üzerinden değerlendiriyor.

Satıcıdan alınacak ücret ürün fiyatı, kargo ücreti, hediye paketleme gibi masraflar da hesaba katılarak müşterinin ödediği ücrete göre belirleniyor.

Amazon'da Ne Satılır?

Bilgisayar,

Elektronik ürünler,

Aksesuarlar,

Ev ve mutfak ürünleri,

Güzellik ve bebek ürünleri,

Ofis ürünleri,

Oyun konsolları,

Oyuncaklar ve çocuk oyunları,

Spor ve outdoor ürünler,

Kişisel bakım aletleri,

Gıda ürünleri,

Telefon ve telefon aksesuarları,

Ev eğlence sistemleri,

Video oyunları,

Sağlık ve kişisel bakım ürünleri,

Fotoğraf makinesi,

Fotoğrafçılık ürünleri Amazon'da satılabilen ürünler arasında yer alıyor.

Amazon Satış Kuralları Neler?

Hesap bilgileri güncel tutulmalıdır.

Müşterilere ürün ve şirket hakkında yanlış bilgi verilmemelidir.

Uygunsuz, rahatsız edici, yanıltıcı olabilecek davranışlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Müşteri yorumları üzerinden manipülasyon yapılmamalıdır.

Başka bir satıcıya zarar verebilecek eylemlerde bulunulmamalıdır.

Bir gereksinim olmadıktan sonra her bölge için sadece bir satıcı hesabına sahip olunmalıdır.

Müşteriler için zararlı olabilecek ürünler satışa sunulmamalıdır.

Satış listesinde satışı yasaklanmış ürünlere yer verilmemelidir.

Geçerli yasalara ve Amazon politikalarına uyulmalıdır.

Amazon Satıcı Hesabı Kapatma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Satıcı hesabını dilerseniz kalıcı olarak kapatabilir ya da askıya alabilirsiniz. Askıya aldığınız takdirde ileride hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz ancak hesabınızı kalıcı olarak kapattığınızda hesabınıza bir daha erişmeniz mümkün değildir.

Hesabınıza bir daha erişemeyeceğiniz için sipariş geçmişini görüntüleme, para iadesi yapma gibi haklardan mahrum kalırsınız.

Amazon satıcı hesabınızı kapatamıyorsanız bunun başlıca sebebi, son satışınızın üzerinden 90 gün geçmemiş olmamasıdır. Benzer şekilde hesabınızı tamamen kapatabilmeniz için hesap bakiyesinin sıfır olması gerekir. Gönderilmeyen siparişler varsa bunlar da gönderilmelidir.

Hesabınızı kapatmak için Amazon ile iletişime geçebilirsiniz. Hesabınızı kapatmanızın önünde bir engel varsa Amazon'dan söz konusu eylemi neden gerçekleştiremeyeceğinize dair bir bildirim alırsınız. Bu engeli nasıl aşacağınızı öğrendikten sonra sorunu çözüme kavuşturup hesabınızı kapatabilirsiniz.