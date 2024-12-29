Fotoğraflarınızı yedeklemek ve dilediğiniz gibi düzenlemek için Amazon Photos uygulamasını kullanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Amazon Photos uygulamasını kullanarak tüm cihazlarınızdaki fotoğraflarınızı yedekleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Amazon Photos uygulaması, kaybetmek istemediğiniz fotoğraflarınızı yedeklemenizi sağlıyor.

Amazon Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulan Amazon Photos uygulamasında, tüm fotoğraflarınıza tek bir cihazdan paylaşma imkanına da sahip olabiliyor, dilediğiniz kişiyle de paylaşabiliyorsunuz.

Amazon Photos İndir

Fotoğraf ve videoları telefonunuzdan otomatik olarak kaydedip yedeklemenize olanak tanıyan uygulama, bu sayede fotoğraflarınızı güvende tutarak uzun süre saklamanızı sağlıyor. Ayrıca, telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için de alternatif olarak kullanabiliyorsunuz.

30 gün boyunca ücretsiz deneme şansına sahip olabileceğiniz ve dilediğinizde iptal edebileceğiniz Amazon Photos uygulamasını fotoğraf ve videolarınızı güvenli bulut depolama alanınızda saklamak isterseniz mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Siz de Amazon Photos indirin ve fotoğraflarınızı bulut depolama alanına yükleyerek, gerekli olan tüm işlemleri yapın!