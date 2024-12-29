Amazon Photos
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33
- Üretici Amazon Mobile LLC
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Fotoğraflarınızı yedeklemek ve dilediğiniz gibi düzenlemek için Amazon Photos uygulamasını kullanabilirsiniz.
Amazon Photos uygulamasını kullanarak tüm cihazlarınızdaki fotoğraflarınızı yedekleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Amazon Photos uygulaması, kaybetmek istemediğiniz fotoğraflarınızı yedeklemenizi sağlıyor.
Amazon Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulan Amazon Photos uygulamasında, tüm fotoğraflarınıza tek bir cihazdan paylaşma imkanına da sahip olabiliyor, dilediğiniz kişiyle de paylaşabiliyorsunuz.
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Fotoğraf ve videoları telefonunuzdan otomatik olarak kaydedip yedeklemenize olanak tanıyan uygulama, bu sayede fotoğraflarınızı güvende tutarak uzun süre saklamanızı sağlıyor. Ayrıca, telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için de alternatif olarak kullanabiliyorsunuz.
30 gün boyunca ücretsiz deneme şansına sahip olabileceğiniz ve dilediğinizde iptal edebileceğiniz Amazon Photos uygulamasını fotoğraf ve videolarınızı güvenli bulut depolama alanınızda saklamak isterseniz mutlaka denemenizi öneriyoruz.
Siz de Amazon Photos indirin ve fotoğraflarınızı bulut depolama alanına yükleyerek, gerekli olan tüm işlemleri yapın!
Amazon Photos
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5
- DOSYA BOYUTU 344 MB
- Üretici Amazon Mobile LLC
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Anılarınızı güvenli bir şekilde saklamak istiyorsanız Amazon Photos uygulamasını deneyebilirsiniz.
iOS cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Amazon Photos uygulamasıyla fotoğraf ve videolarınızı bulut depolama alanınızda saklayabilirsiniz. Fotoğraf ve videolar bazı özel anları içerdiğinden bir ömür saklamak isteyebiliyoruz.
Telefon, tablet veya bilgisayarlarımızda bulunan bu dosyalar, zaman zaman da bir aksiliğe kurban gidip silinebiliyor. Bu gibi durumlarda anılarınızı saklamanızda yardımcı olan Amazon Photos uygulaması ile tüm cihazlarınızdaki fotoğraf ve videoları kolayca yedekleyebiliyorsunuz. Amazon Prime üyeleri için ücretsiz sunulan, diğer kullanıcılar için de 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan uygulama oldukça işlevsel diyebilirim.
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Fotoğraflarınızı otomatik olarak yedeklemenin yanında düzenleme ve paylaşma seçenekleri de sunan Amazon Photos uygulaması, cihazlarınızın depolama alanında yer açmak için de kullanılabilir. Eğer siz de anılarınızın kaybolmasını istemiyorsanız Amazon Photos uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Fotoğraflarınızı depolamanın yanı sıra düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı ömür boyu saklayacak güvenli bir alan arayan Amazon Photos, kullanıcıların anılarını saklamasına yardımcı oluyor.
Siz de Amazon Photos indirin ve anılarınızı rahatlıkla saklayarak, fotoğraflarınızı düzenleyin!