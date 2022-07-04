Birçoğumuzun bildiği üzere ekran kartları bilgisayar performansı için olmazsa olmazdır. Kripto ve oyun sekterü ile birlikte daha da popülerleşen ekran kartları her geçen gün talep görmekte.

Dünyada ekran kartı denince akla gelen NVIDIA markası, bugüne kadar birçok ekran kartı çıkarmış ve halen çıkarmaya devam etmektedir. Ekran kartı denince akla ikinci gelen NVDIA'nın en büyük rakibi AMD markasıdır. NVDIA ekran kartları konusunda oldukça başarılı olsada fiyat performans ekran kartları konusunda AMD NVDIA'ya karşı büyük bir rakiptir.

En İyi Fiyat Performans Ekran Kartı Önerileri

AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5

Asus Radeon DUAL-RX6500XT

Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5

Asus Phoenix GeForce GTX 1030

AMD Radeon RX 6400 4GB GDDR6

AMD Markasının bu yıl çıkardığı fiyat performans açısından oldukça verimli olan bu kart, orta seviye ayarlarda FPS oyunlarını oldukça rahat bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor.

AMD Radeon RX 6400 4GB GDDR6 Özellikleri

2321 MHz Çekirdek hızı

4 GB Bellek

64 Bit

GDDR6 Bellek tipi

1 DisplayPort Çıkışı

1 HDMI Girişi

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5

Ekran kartı denince akla gelen marka NVIDIA, GTX 1650 4GB GDDR5 modeli ile birçok oyunu yüksek çözünürlükte rahat bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor.

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 Özellikleri

1485 MHz Çekirdek hızı

4 GB Bellek

GDDR5 Bellek tipi

1 HDMI Çıkışı

1 DisplayPort Çıkışı

1 DVI Çıkışı

2 Fanlı soğutma

7680 x 4320 Maksimum çözünürlük

Asus Radeon DUAL-RX6500XT

Ekran kartı üreticilerinden biri olan Asus, fiyat performans ve güçlü ekran kartları üretmekte ilk sıralarda yer alıyor. Bu modeli giriş seviyesi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Asus Radeon DUAL-RX6500XT Özellikleri

4 GB Bellek

2670 MHz Çekirdek hızı

1 DisplayPort Çıkışı

1 HDMI Çıkışı

GDDR6 Bellek tipi

Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5

Listemizde bulunan farklı bir marka ekran kartı fiyat performans ekran kartları arasında yerini alıyor diyebiliriz.

Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5 Özellikleri

4 GB Bellek

1244 MHz Çekirdek hızı

GDDR5 Bellek tipi

AMD Marka yonga seti

1 DVI Çıkışı

Asus Phoenix GeForce GTX 1030

Listemizin sonuncusu olan ekran kartı markamız Asus'un ürettiği GeForce GTX 1030 modeli. Fiyat performans açısından önemli olan ekran kartı oyun için ideal bir kart diyebiliriz.

Asus Phoenix GeForce GTX 1030 Özellikleri

4 GB Bellek

GDDR6 Bellek tipi

1 HDMI Çıkışı

1 DisplayPort Çıkışı

1 DVI-D Çıkışı

Fiyat perfomans ekran kartlarını bu yazımızda işledik. Sizler bu ekran kartlarını kullandınız mı ya da kullanmayı düşünüyor musunuz, hangi ekran kartları bu listede yer almalıydı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.