En İyi Fiyat Performans Ekran Kartı Önerileri
Oyun ve üst düzey programlar için kullanılabilecek fiyat performans ekran kartlarını sizler için derledik.
Birçoğumuzun bildiği üzere ekran kartları bilgisayar performansı için olmazsa olmazdır. Kripto ve oyun sekterü ile birlikte daha da popülerleşen ekran kartları her geçen gün talep görmekte.
Dünyada ekran kartı denince akla gelen NVIDIA markası, bugüne kadar birçok ekran kartı çıkarmış ve halen çıkarmaya devam etmektedir. Ekran kartı denince akla ikinci gelen NVDIA'nın en büyük rakibi AMD markasıdır. NVDIA ekran kartları konusunda oldukça başarılı olsada fiyat performans ekran kartları konusunda AMD NVDIA'ya karşı büyük bir rakiptir.
En İyi Fiyat Performans Ekran Kartı Önerileri
- AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
- NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
- Asus Radeon DUAL-RX6500XT
- Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5
- Asus Phoenix GeForce GTX 1030
AMD Radeon RX 6400 4GB GDDR6
AMD Markasının bu yıl çıkardığı fiyat performans açısından oldukça verimli olan bu kart, orta seviye ayarlarda FPS oyunlarını oldukça rahat bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor.
- 2321 MHz Çekirdek hızı
- 4 GB Bellek
- 64 Bit
- GDDR6 Bellek tipi
- 1 DisplayPort Çıkışı
- 1 HDMI Girişi
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
Ekran kartı denince akla gelen marka NVIDIA, GTX 1650 4GB GDDR5 modeli ile birçok oyunu yüksek çözünürlükte rahat bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor.
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 Özellikleri
- 1485 MHz Çekirdek hızı
- 4 GB Bellek
- GDDR5 Bellek tipi
- 1 HDMI Çıkışı
- 1 DisplayPort Çıkışı
- 1 DVI Çıkışı
- 2 Fanlı soğutma
- 7680 x 4320 Maksimum çözünürlük
Asus Radeon DUAL-RX6500XT
Ekran kartı üreticilerinden biri olan Asus, fiyat performans ve güçlü ekran kartları üretmekte ilk sıralarda yer alıyor. Bu modeli giriş seviyesi olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Asus Radeon DUAL-RX6500XT Özellikleri
- 4 GB Bellek
- 2670 MHz Çekirdek hızı
- 1 DisplayPort Çıkışı
- 1 HDMI Çıkışı
- GDDR6 Bellek tipi
Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5
Listemizde bulunan farklı bir marka ekran kartı fiyat performans ekran kartları arasında yerini alıyor diyebiliriz.
Sapphire Radeon RX 570 4 Gb GDDR5 Özellikleri
- 4 GB Bellek
- 1244 MHz Çekirdek hızı
- GDDR5 Bellek tipi
- AMD Marka yonga seti
- 1 DVI Çıkışı
Asus Phoenix GeForce GTX 1030
Listemizin sonuncusu olan ekran kartı markamız Asus'un ürettiği GeForce GTX 1030 modeli. Fiyat performans açısından önemli olan ekran kartı oyun için ideal bir kart diyebiliriz.
Asus Phoenix GeForce GTX 1030 Özellikleri
- 4 GB Bellek
- GDDR6 Bellek tipi
- 1 HDMI Çıkışı
- 1 DisplayPort Çıkışı
- 1 DVI-D Çıkışı
NVIDIA'dan Yeni Bütçe Dostu Ekran Kartı Geliyor
NVIDIA, AMD'nin RX 6400 ekran kartına karşılık yeni bir ekran kartı piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.
Fiyat perfomans ekran kartlarını bu yazımızda işledik. Sizler bu ekran kartlarını kullandınız mı ya da kullanmayı düşünüyor musunuz, hangi ekran kartları bu listede yer almalıydı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR