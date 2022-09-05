Anakart Ne Kadar RAM Destekliyor Nasıl Öğrenebilirim?

Bilgisayar toplamak isteyenler ya da bilgisayarının RAM'ini yükseltmek isteyen kullanıcılar, anakartlarının ne kadar RAM desteğini olduğunu merak etmektedirler. Anakartın ne kadar RAM desteklediği konusu bilgisayar uyumluluğu için çok önemlidir.

Özellikle anakartın desteklediği RAM miktarı, frekansı ve DDR miktarı uyumluluğu donanımlar açısından önemli bir rol oynamaktadır. Eğer birbirleriyle uyuşmayan donanımlar olursa tam performans almak mümkün olmayacak veya anakart hiç çalışmayacaktır. Peki, anakart RAM desteği/miktarı nasıl bakılır? Gelin birlikte bakalım.

Anakart RAM Desteği/Miktarı Nasıl Öğrenilir?

AIDA64 Extreme programını cihazınızda açın.

Sol tarafta bulunan menüden; "Anakart" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan "Çipset" seçeneğine tıklayın.

Yukarıda bulunan; "Aygıt Tanımı" kısmının kuzey köprüsü seçili olduğundan emin olun.

Aşağıda En Fazla Bellek Miktarı bulunacaktır.

Anakartınızın desteklediği maksimum RAM miktarını görebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

AIDA64 Extreme Programı Nasıl Kurulur?

Uygulamayı cihazınıza indirin.

EXE dosyasını açın.

Dil bölümünden "Türkçe" seçeneğini işaretleyin.

İleri tuşuna tıklayın.

Sözleşmeyi kabul edin.

Programın kurulacağı dizini seçin.

3 Defa ileri tuşuna tıklayın.

Kurum butonuna tıklayın.

Bitti tuşunu seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

AIDA64 Extreme Programıyla Neler Yapılabilir?

Anakartınızın desteklediği maksimum RAM miktarını öğrenmekle kalmaz aynı zamanda donanımlarınızın sıcaklığını AIDA64 ile ölçebilirsiniz. Bilgisayar donanımlarınızın en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorsanız bu uygulama size yardımcı olacaktır. Birçok testi gerçekleştirebileceğiniz program hemen hemen tüm bilgisayarcılar tarafından da kullanılmaktadır. Bilgisayarınızın bir özetini almak istiyorsanız ve birçok donanımı karşılaştırmak istiyorsanız AIDA64 Extreme'i kullanabilirsiniz.

Anakart RAM desteği yani hafıza miktarı yukarıda bahsettiğimiz üzere bilgisayar için çok önemlidir. Eğer doğru donanımlar doğru bir şekilde uyuşmazsa bilgisayarların çalışmasında sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Anakart RAM Yuvası Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarınızdaki arama kısmına gelin.

Görev yöneticisi yazın.

Uygulamaya giriş yapın.

Üst kısımda bulunan sekmelerden "Performans" kısmına gelin.

Bellek seçeneğine tıklayın.

Aşağıda bulunan kullanılan yuvalar kısmında RAM yuvalarını öğrenmiş olacaksınız.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde anakart ram desteği/miktarı nasıl öğrenilir öğrenmiş olduk. Sizler anakart RAM miktarını öğrenmek için neler yapıyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.