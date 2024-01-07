CPU-Z
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 377,332
- DOSYA BOYUTU 3.2 MB
- Üretici CPUID
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CPU-Z, kullanıcıların bilgisayarlarındaki donanım bilgisine rahatça ulaşabilmesine olanak tanıyor. İşlemci, ekran kartı, bellek ve daha birçok farklı bilgiye erişin.
CPU-Z ile birlikte bilgisayarınızdaki anakart, ekran kartı, işlemci, ram ve daha birçok farklı donanım bilgisine ulaşabilirsiniz. Kulanıcılara bilgisayarlarındaki tüm bilgilere ulaşmasına olanak tanıyan CPU-Z, milyonlarca insan tarafından beğenilerek kullanılıyor.
Eğer cihazınızın IME numarasını bilmiyorsanız uygulama sayesinde saniyeler içerisinde bu tür bilgilere de erişebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılan CPU-Z, basit yapısı ve anlaşılır arayüzüyle karşımızıa çıkıyor. Bilgilerinize kolayca erişebilir ve ayrıntılı istatistikleri öğrenebilirsiniz.
CPU-Z İndir
Sade tasarımı ve basit kullanımı ile her seviyeden kullanıcıyı gözeten uygulama, işlevini başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Hemen ücretsiz olarak CPU-Z indirin ve kullanmaya başlayın.
İşlemcinizin hızını, dahili ve harici çalışma saat hızlarını, türünü, modelini, cache bilgisini, üreticisini, çekirdek voltajını, çarpanlarını, tüm ön bellek düzeylerini size gösteren program bunların yanında anakartınızın modelini ve üreticisini, BIOS özelliklerini, yongaseti ( kuzey ve güney köprüsü ) bilgilerini, bellek kartlarını ve AGP ayrıntılarını sunabiliyor.
Sisteminizin özelliklerini anlık olarak takip edebildiğiniz CPU-Z, özellikle overclock (hız aşırtma) tutkunlarının vazgeçilmez programlarından.
CPU-Z Özellikleri
- İşlemci adı ve numarası, kod adı, işlem, paket, önbellek seviyeleri
- Anakart ve yonga seti
- Bellek türü, boyutu, zamanlamaları ve modül özellikleri (SPD)
- Her çekirdeğin dahili frekansı, bellek frekansının gerçek zamanlı ölçümü
CPU-Z APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,916
- DOSYA BOYUTU 0.19 MB
- Üretici CPUID
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CPU-Z APK, cihazınızın işlemci, bellek, batarya ve daha çokça bilgisini takip edebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır.
CPUID tarafından geliştirilen CPU-Z APK günümüzde hem Android cihazlarda hem de Windows cihazlarda boy göstermeye devam ediyor. Kullanıcılar bu uygulamayı kullanarak cihazlarındaki donanım bilgisine ulaşabilirler. dünyanın dört bir yanında geniş kitlelere ulaşan CPU-Z, Cihazlara dair tüm detaylara erişme fırsatını kullanıcılara sunuyor.
Uzun süredir Windows işletim sistemli PC'lerde işlemci ve bellek bilgilerinin detaylı olarak incelenebilmesi için kullanılıyordu. Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletler için de kullanılabilir halde bulunan uygulama, böylece cihazınızın en ufak detayına kadar her şeyi size gösterebiliyor.
Bahsettiğimiz tüm bu bilgiler bir liste halinde uygulama tarafından belirtiliyor ve anlık olarak her bir işlemci çekirdeğinde gerçekleşen hız değişikliklerini inceleyebiliyorsunuz.
CPU-Z APK İndir
Cihazınızın batarya, işlemci, bellek, sistem, sıcaklık ve daha birçok detayını kullanışlı arayüz sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer akıllı cihazlarınızdaki donanım bilgisine ulaşmak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde CPU-Z APK indirin ve siz de Android cihazınız hakkındaki her şeyi öğrenin.
CPU-Z APK Özellikleri
- Sistem adı, mimarisi, her bir çekirdek için saat hızı
- Cihaz markası, ekran çözünürlüğü, ram ve depolama
- Pil bilgisi, durumu, sıcaklığı
- Sensör bilgisi
- Basit ve anlaşılır kullanım