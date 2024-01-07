CPU-Z, kullanıcıların bilgisayarlarındaki donanım bilgisine rahatça ulaşabilmesine olanak tanıyor. İşlemci, ekran kartı, bellek ve daha birçok farklı bilgiye erişin.

Özgür Çınardalı - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

CPU-Z ile birlikte bilgisayarınızdaki anakart, ekran kartı, işlemci, ram ve daha birçok farklı donanım bilgisine ulaşabilirsiniz. Kulanıcılara bilgisayarlarındaki tüm bilgilere ulaşmasına olanak tanıyan CPU-Z, milyonlarca insan tarafından beğenilerek kullanılıyor.

Eğer cihazınızın IME numarasını bilmiyorsanız uygulama sayesinde saniyeler içerisinde bu tür bilgilere de erişebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılan CPU-Z, basit yapısı ve anlaşılır arayüzüyle karşımızıa çıkıyor. Bilgilerinize kolayca erişebilir ve ayrıntılı istatistikleri öğrenebilirsiniz.

CPU-Z İndir

Sade tasarımı ve basit kullanımı ile her seviyeden kullanıcıyı gözeten uygulama, işlevini başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Hemen ücretsiz olarak CPU-Z indirin ve kullanmaya başlayın.

İşlemcinizin hızını, dahili ve harici çalışma saat hızlarını, türünü, modelini, cache bilgisini, üreticisini, çekirdek voltajını, çarpanlarını, tüm ön bellek düzeylerini size gösteren program bunların yanında anakartınızın modelini ve üreticisini, BIOS özelliklerini, yongaseti ( kuzey ve güney köprüsü ) bilgilerini, bellek kartlarını ve AGP ayrıntılarını sunabiliyor.

Sisteminizin özelliklerini anlık olarak takip edebildiğiniz CPU-Z, özellikle overclock (hız aşırtma) tutkunlarının vazgeçilmez programlarından.

CPU-Z Özellikleri