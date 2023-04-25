En İyi ve Yeni Android 14 Özellikleri Neler?

İşletim sistemine yönelik çalışmalar yapan Google; katlanır akıllı telefon, tabletler vb. birçok cihazında iyileştirmeler yapmaya başladı. Büyük merakla beklenen ve beta aşamasındaki Android 14 yüksek ihtimalle yaz döneminde kullanıcılarıyla buluşacak. Diğer güncellemelere nazaran daha kullanışlı olması beklenen Android 14’e dair tüm detaylar!

En İyi Android 14 Özellikleri

Android 14 özellikleri incelendiğinde selefine göre çok geliştirilmiş gibi görünmüyor.

1. Daha Akıllı Ölçeklendirme ve Büyük Yazı Tipleri

Android 13’te önceki güncellemelerden farklı olarak büyük yazı tipine geçildi. Google’ın Pixel telefonları yüzde 130 sınırlandırıldı. Fakat Android 14 özellikleri ele alındığında en büyük fark yazı tiplerinde olacak.

Bu güncellemeyle birlikte yazı tipleri yüzde 200’e kadar ölçeklendirilecek. Hatalı düzenlerin önlenmesi adına sistem tarafından doğrusal olmayan ölçeklendirmeler kullanılmaktadır. Ölçeklendirme ve büyük yazı sayesinde görme problemi olan kişiler metinleri daha kolay okuyabilecek.

2. Geliştirilmiş Paylaşım Seçenekleri

Android işletim sistemlerindeki paylaşım seçenekleri; Android’ın cihaz ve uygulamalarında çok kullanışlı değildi. Google yeni Android güncellemesiyle birlikte sistem paylaşım sayfaları için özel işlemler oluşturacak. Özellikle potansiyel paylaşım hedeflerine ulaşılması için uygulama verilerini artıracak. Kullanışlı paylaşım seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

3. Uygulama Klonlama

Aynı uygulama üzerinde bazı kullanıcılar iki hesap kullanabiliyor. Aynı anda iki hesap; bir uygulamanın ikinci örneği sayesinde mümkündür. Akıllı telefon üreticileri tarafından aynı anda iki hesabın kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

4. Geliştirilmiş Pil Ömrü

Google hem güç tüketimini azaltmak hem de Android verimliliğini artırmaya yönelik ciddi anlamda çalışmalar yaptı. Güç tüketimini azaltmak için işletim sistemindeki arka plan görevleri, yüklemeleri ve indirmeleriyle alakalı birkaç ayarlama yaptı. Tam şarjdan itibaren ekran süresinin kontrol edilmesiyle ilgili seçenekte yeni özelliğe entegre edildi.

5. Bildirimin Yanıp Sönmesi

Android 14 güncellemesinde bildirimler için özel bir sistem geliştirildi. Bildirimlerde ekran ve kamera flaşları açılabiliyor. Bir ya da daha fazla renk seçerek ekranın renkli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik işitme kaybı olan vatandaşlar için geliştirilmiştir. Onların hayatını kolaylaştırmak adına geliştirilen önemli bir özelliktir.

6. Sağlık Bağlantısı

Google’a ait Health Connect isimli uygulama şu an için beta sürümündedir. Uygulama; fitness ve sağlık verilerinin merkezleştirilmesini sağlıyor. Aynı zamanda farklı hizmet ve uygulamalarla da paylaşılabiliyor. Bazı spekülasyonlara göre uygulama Android 14 ile cihazlara önceden yüklenecek.

7. Öngörülü Geri Hareketler

Google, geri kaydırma hareketi ekleyerek cihazların daha kullanışlı olmasını sağladı. Duvar kağıdı ve temalarla eşleşen bir sistemdir. Bu sistem tahmine dayalı çalışıyor. İnsanların nasıl gezineceği, nereye gideceği konusunda tahminler yürütüyor.

8. Bölgesel Tercihler

Haftanın başlangıcı pazartesi, sıcaklık Fahrenheit ya da Celsius şeklinde ayarlanabilir. Android 14’te takvim, dil vb. tüm özellikler kişiselleştirilebilir. Sistemin genelinde ayarlamalar yapılarak daha kullanışlı hale getirilebilir.

9. Fotoğraf ve Video Erişim Kısıtlama

Android 14 güncellemesi sayesinde kullanıcılar kolayca fotoğraf ve videolarının erişimini kısıtlayabilecek. Erişim izni verilecek video ve fotoğrafları kullanıcılar kendi seçebilecek.

10. Uydu Bağlantısı

Uzun süredir Android’ın uydu bağlantı özelliğiyle ilgili birçok söylenti var. Özellikle Apple’ın iPhone 14 güncellemesiyle uydu üzerinden Acil SOS özelliğini sunması Android’te de söylentileri artırdı. Konuyla ilgili Google’ın Android’den sorumlu olan kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer bir tweet attı. Böyle bir özelliğin yeni güncellemeyle birlikte geleceğini duyurdu.

11. Artırılmış Güvenlik

Android 14 ile cihazlara artırılmış güvenlik entegre edilmesi bekleniyor. Kötü amaçlı yazılımlar, yeni Android güncellemelerini cihazlara eklemesine izin vermez. Çünkü yeni güncellemelerde artırılmış güvenlik vardır.

Eğer Android 14’e artırılmış güvenlik entegre edilirse daha çok uygulama için parola kullanmaya gerek kalmayacak. Bunun yerine biyometrik oturumun açılmasını sağlayan geçiş anahtarlarıyla kimlik doğrulamalarıyla geliştirilmiş destek sunulacak.

Android 14 Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Google tarafından Android 14’ün önizlemesi iki geliştirici tarafından kamuoyuna sunuldu. İlk resmi beta sürümü yayınlanan Android 14’ün şu an cihazlara yüklenmesi sakıncalıdır. Hatalar ilk etapta kaçınılmaz olduğu için yüklenen cihazlara zarar verebilir. Denemek isteyenlerse Google Pixel 4A, 5G ya da üstü modellerdeki cihazlara yüklemelidir.

Android 14’ü cihazına indirip kurmakta kararlı olanlar öncelikle cihazın yedeklenmesi gerekiyor. Yedekleme işlemi gerçekleştikten sonra ekrandaki adımlar takip edilerek indirme ve kurulum gerçekleşir.

Android 14, şu an beta aşamasında olduğu için hakkında ulaşılan bilgi sınırlıdır. Daha çok bilgiye 10 Mayıs’ta gerçekleşecek geliştirici konferansı Google I/O’da öğrenme şansına sahip olacağız. Google Pixel telefonlar, Android 14’ün ilk kullanıcılarıdır. Google Pixel serisi kullanıcıları cihazlarının bu güncellemeyi alıp almadığını yazılım politikasından öğrenebilir.