En İyi Ücretsiz Sesli Kitap Uygulamaları

Dijital yayıncılığın en hızlı büyüyen araçlarından biri olan sesli kitap uygulamaları, hareket halindeyken çok satan kitapları dinlemeyi oldukça kolay hale getiriyor. Gelişmiş teknolojik imkanlar sesli kitapların bugün her zamankinden daha erişilebilir hale gelmesine ve popülaritesinin artmasına neden oldu.

Android ve iPhone için en iyi ücretsiz sesli kitap uygulamalarını arıyorsanız, bu liste oldukça işinize yarayabilir. Yüksek puan almış ve en çok indirilenler arasından seçtiğimiz bu uygulamaları kullanarak farklı kategorilerdeki kitaplara kolayca ulaşabilir, cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden sesli olarak dinleyebilirsiniz.

En İyi Sesli Kitap Uygulamaları

Storytel

Google Play Kitaplar

Apple Books

Seskit

Audioteka

Telefon Kütüphanesi

KitUP

Audible

Biryudumkitap

Serial Box

Storytel

En popüler sesli kitaplara ve podcastlere ulaşmanıza olanak tanıyan Storytel, Türkçe ve İngilizce içeriklerin bulunduğu geniş kapsamlı bir kütüphaneye sahip. En sevdiğiniz içerikleri listeleyebilir, favori listenizdeki yazarlar ve kitaplara göre içerik önerileri alabilirsiniz. Google Play ve App Store üzerinden indirebileceğiniz uygulamayı ilk 14 gün ücretsiz kullanabilirsiniz.

Google Play Kitaplar

Google Play Kitaplar ile en çok satan sesli kitap, e-kitap, çizgi roman, ders kitapları vb. içeriklere ulaşabilirsiniz. Çevrimdışı okuma özelliğinin yanında dinlediğiniz sesli kitaplara göre size özel yeni kitap önerilerinde de bulunan uygulamada yazı tipi, arka plan rengi, parlaklık gibi özellikleri kullanım deneyimlerinize göre kişiselleştirme seçeneği de bulunuyor.

Apple Books

Listemizdeki sesli kitap okuyabileceğiniz bir diğer uygulama da Apple Books. Kitaplığınızı istediğiniz gibi düzenleyip kendi koleksiyonlarınızı oluşturabileceğiniz uygulamanın kullanımı oldukça pratik. Yerli ve yabancı birçok sesli kitap içeren Apple Books, okuduğunuz kitaplara göre kişiselleştirilmiş farklı kitap önerileri de sunuyor.

Seskit

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamalardan biri olan Seskit ile çok sayıda podcast ve sesli kitap elinizin altında. Türkiye merkezli sunucuları kullanarak Türkçe içeriklerin ön plana çıkarıldığı bu uygulamada onlarca sesli kitap kategorisindeki içerikleri indirip hemen dinlemeye bşlayabilirsiniz.

Audioteka

Audioteka uygulamasıyla en saygın yayınevlerine ait sesli kitaplara ulaşabilirsiniz. Kitapların belli bir kısmını ücretsiz olarak dinleyebilir, eğer beğenirseniz satın alabilirsiniz. Uzun zamandır okumak isteyip de zaman ayıramadığınız kitapları Audioteka ile istediğiniz yerde cep telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Uygulamada içeriklere internet bağlantısı olmadan da erişim imkanı bulunuyor.

Telefon Kütüphanesi

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı tarafından görme engellilere özel geliştirilen Telefon Kütüphanesi uygulamasında birçok farklı kategoride sesli kitap yer alıyor. Bunun dışında uygulamada testlere, pratik bilgilere ve diğer içeriklere ücretsiz erişebilirsiniz.

KitUP

Tüm dünyada popüler olan yüzlerce kitabın en önemli noktalarını 15 dakikalık kısa özet kesitler halinde dinlemenizi sağlayan sesli kitap uygulamasında ekonomi, bilim, tarih ve kültür alanlarındaki içeriklere ulaşabilirsiniz. Alanındaki en iyi kitaplar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan KitUP ile bilgi dağarcığınızı ve yaratıcı zekanızı geliştirebilirsiniz.

Audible

Farklı kategorilerdeki popüler romanların yanında tarih, eğitim, sağlık, tarih, biyografi gibi birçok alanda yayınlanmış kitapları sesli olarak dinleyebileceğiniz Audible, yolda, işyerinizde veya spor yaparken kullanabileceğiniz en iyi sesli kitap uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulamanın 30 günlük ücretsiz deneme süresi var.

Biryudumkitap

En iyi kurgu dışı kitapların 15 dakikalık özetlerini okuyup sesli olarak dinleyebileceğiniz bir uygulama olan Biryudumkitap, kitap yudumu adını verdiği bu kısa özetlerle kitap okumaya vakti olmayanlar ve okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler için harika bir hizmet sunuyor. Tarih, kişisel gelişim, psikoloji, felsefe gibi birçok farklı dalda eserlere ulaşabilirsiniz.

Serial Box

Birçok sesli kitabı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan dinlemeniz için tasarlanmış Serial Box uygulamasında her kategoriden kitaplara ulaşabilirsiniz. Uygulama içerisinde satın almadan önce hemen hemen tüm kitapların ücretsiz önizlemesine ulaşarak kısa hikayelerini dinleyebilir, kitaplar hakkında önceden fikir sahibi olabilirsiniz.