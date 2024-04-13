Android’de Cheat Engine Nedir, Nasıl Kurulur, Nasıl Kullanılır?

Cheat Engine, Eric Heijnen tarafından Windows işletim sistemine özel oluşturulan açık kaynak kodlu tarayıcıdır. Bu açık kaynak kodlu tarayıcı, genellikle bilgisayar oyunlarında hile yapmak amacıyla kullanılıyor.

Peki, Android’de Cheat Engine nasıl kurulur ve kullanılır? İşte bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Android’de Cheat Engine Kurulumu

Android’de Cheat Engine kurulumu ve kullanımı için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak cihaza APK dosyası indirilir.

İndirme işleminin ardından cihazın dosya yöneticisi arasında APK dosyası aranır. Varsayılan olarak indirilen klasörde saklanan APK dosyası bulunarak önce üzerine sonra “Yükle” butonuna tıklanır.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra hemen Cheat Engine’e erişebilirsiniz.

Uygulama ilk defa açılacağı için kullanıcının izin vermesi gerekiyor. Bu noktada ekrana “Dosyalar ve Multimedya İçeriği” butonunun etkinleştirilmesi gerektiğini gösteren bir kutu yansıyacak. Buradan “Devam Et” seçeneğine tıklanarak Cheat Engine, Android cihazlara indirilmiş olur.

Android’de Cheat Engine Kullanımı

Android’de Cheat Engine kullanımı içinde aşağıdaki adımları takip ediniz;