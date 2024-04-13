Android’de Cheat Engine Nedir, Nasıl Kurulur, Nasıl Kullanılır?
Windows işletim sistemi için geliştirilen açık kaynak kodlu bellek tarayıcı Cheat Engine Android’de nasıl kurulur? İşte Android’de Cheat Engine kurulumu!
Cheat Engine, Eric Heijnen tarafından Windows işletim sistemine özel oluşturulan açık kaynak kodlu tarayıcıdır. Bu açık kaynak kodlu tarayıcı, genellikle bilgisayar oyunlarında hile yapmak amacıyla kullanılıyor.
Peki, Android’de Cheat Engine nasıl kurulur ve kullanılır? İşte bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
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Android’de Cheat Engine Kurulumu
Android’de Cheat Engine kurulumu ve kullanımı için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;
- İlk olarak cihaza APK dosyası indirilir.
- İndirme işleminin ardından cihazın dosya yöneticisi arasında APK dosyası aranır. Varsayılan olarak indirilen klasörde saklanan APK dosyası bulunarak önce üzerine sonra “Yükle” butonuna tıklanır.
- Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra hemen Cheat Engine’e erişebilirsiniz.
- Uygulama ilk defa açılacağı için kullanıcının izin vermesi gerekiyor. Bu noktada ekrana “Dosyalar ve Multimedya İçeriği” butonunun etkinleştirilmesi gerektiğini gösteren bir kutu yansıyacak. Buradan “Devam Et” seçeneğine tıklanarak Cheat Engine, Android cihazlara indirilmiş olur.
Android’de Cheat Engine Kullanımı
Android’de Cheat Engine kullanımı içinde aşağıdaki adımları takip ediniz;
- Öncelikle hangi oyuna hile uygulanacaksa o oyun açılmalı.
- Oyunda değiştirilmek istenen veri ve kaynaklar belirlenir. Bu veriler belirlendikten sonra Android panosuna kopyalanır. Android panosu, dosyaların sonradan kullanılması için saklandığı araca deniyor.
- Cheat Engine açılarak “Cesever’ı Başlat ve Yerel Olarak Bağlan” butonu aktifleştirilir.
- “Bağlan” butonuna tıklanarak Cheat Engine özellikleri aktifleştirilir.
- “Cheat Engine’e Geç” butonuna tıklanarak açık kaynak kodlu bellek tarayıcının arayüzünün tamamı cihaza yüklenir.
- Cheat Engine arayüzünün tüm fonksiyonlarının açılabilmesi için “Adres Listesi” kısmına gidilir. Bu noktada cihazdaki çalışan tüm işlemlerin listesi ekrana yansır. Değiştirilmek istenilen oyunun adı bulunup seçilir.
- Oyun seçildikten sonra “Tarama Seçenekleri” kısmına gidilir. “Tarama Türü” seçeneği “Tam Değer” şeklinde ayarlanır.
- “Değer” alanına değiştirilecek oyun kaynağının miktarı girilir.
- “Tara” butonuna tıklanır.
- Cheat Engine’in oyun değerinin algılaması beklenir.
- Tarama bittikten sonra “Tarama Sonuçları” kısmında tüm sonuçlara ulaşılabilen bir liste ekrana çıkacak.
- Liste içerisindeki değerleri değiştirmek için oyuna geri dönülür.
- Cheat Engine’e gidilerek “Değer” değeri mevcut değerle değiştirilir. Bunun için “İleri” butonuna tıklanır.
- “Tarama Sonuçları” üzerinde sadece bir ya da birkaç sonuca ulaşılıncaya dek arama işlemi birkaç kez tekrarlanır.
- Değiştirilmek istenilen değer bulunup seçilerek tutarı kullanıcı dileği gibi değiştirebilir. Örnek olarak 11600, 888888 şeklinde değiştirilebilir.
- Oyuna dönüldüğü zaman değer Cheat Engine’e koyulan değerle değiştirildiğini görüntüleyebilirsiniz.
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