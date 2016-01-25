Cheat Engine, genellikle bilgisayar oyunlarında hile yapmak için kullanılan ücretsiz bir Windows programı.

Can Çevrim - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cheat Engine, tek oyunculu oyunlarda işe yarayan bir oyun hile programıdır, açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Severek oynadığınız bir oyunda aynı boss tarafından defalarca öldürülmekten, aynı yeri onlarca kez oynamaktan sıkıldınız mı? Gerek can, gerekse de sağlık durumundan geçemediğiniz bölüm içeren bir oyun olmuştur. Bu durumda oyun için yazılmış hileleri bulmakla vakit harcamayın! Sınırlamaları kaldıran trainer’lar ücretsizdir ancak virüssüz bulmak zordur. En iyi oyun hile programlarından biri olan Cheat Engine 6.7 ile oyunlarda dilediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Cheat Engine Nasıl Kullanılır?

Cheat Engine kullanımı biraz karmaşık görünebilir ancak neler yapabildiğini anladığınızda oldukça basit gelecek. Temel adımlar şunlar;

Değiştirilecek özniteliğin başlangıç değerini Cheat Engine’e ekleyin.

Belleği taratın.

Oyundaki özniteliğin değerini değiştirin.

Yeni değeri Cheat Engine’e ekleyin ve belleği tekrar taratın.

Yalnızca bir bellek adresi kalana dek 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

Bellek adres değerini özgürce değiştirin.

Cheat Engine nasıl kullanılır? daha detaylı bakalım;

Cheat Engine ile kullanmak istediğiniz oyunu açın. Online multiplayer (çok oyunculu) oyun veya sunucu tabanlı oyun olmaması gerekiyor.

“Processes” simgesine tıklayın. Chat Engine penceresinde, sol üst köşedeki bilgisayar şeklindeki simgeye tıklayın. Bilgisayarınızda yüklü programların listesini gösteren bir pencere açılacak.

Listeden oyununuzu seçin. Tarayıcı üzerinden oynanan bir oyunsa internet tarayıcınızı seçin. Oyununuz Processes listesinde görünmüyorsa Cheat Engine’de düzenleyemezsiniz.

OK butonuna tıklayarak oyunun Cheat Engine’de açılmasını sağlayın.

Değiştirilecek oyun öğesini belirleyin. Bir oyun öğesinin (sağlık, eşya, cephane vs) değiştirilebilmesi için bir sayı eklenmiş olması gerekir. Rakamın ekranda gözükmesi gerekir.

Oyun penceresini simge durumuna küçültüp Cheat Engine’e tıklayın.

“New Scan”a tıklayın. Yeni bir değer için herhangi bir tarama yapmak istediğiniz New Scan’e tıklamanız gerekir.

Bir tarama türü seçin:

Exact Value - Değiştirmek istediğiniz tam sayıyı biliyorsanız bu tarama türünü kullanın. Örneğin; can sayınızı veya cephane sayınızı tam olarak biliyorsanız bu seçeneğini seçebilirsiniz. Unknown Initial Value - Bazı oyunlarda bir değer bir sayıyla temsil edilmiyor. Örneğin; sağlık durumunuz bir sayı yerine sağlık barı ile gösteriliyor olabilir. Bu durumda ne kadar sağlığınız olduğuna dair kesin bir sayıya sahip olmazsınız. Sayıyı ekranda görmüyorsanız bu seçeneğini seçebilirsiniz. Bigger than… - Aradığınız tam sayıyı bilmiyor, olası en büyük değeri biliyorsanız bu seçeneği seçin. Value between… - Bir değer aralığı girmenizi sağlar.

Bir veri türü seçin:

Byte - 2 Byte ve 4 Byte en sık kullanacağınız veri türleri. Çoğu Windows oyunu 4 Byte kullandığından bu değerle başlayabilirsiniz. 1 Byte ve 8 Byte’da sorunlar yaşayabilirsiniz. Float - Kayan nokta veri türü, değerinde ondalık nokta bulunan değerlerdir. Oyunda ondalık noktayı ekranda göremeyebilirsiniz. Oyunlar bazı zaman basit bellek taramalarını önlemek için değerleri kayan noktalar olarak saklar. Byte taramasıyla aradığınız değeri bulamıyorsanız, kayan nokta taraması yapın. Double - Kayan noktaya benzer ancak iki kat daha fazla basamak içerebilirler. Byte veya Float taramasıyla bir değer bulamadıysanız Double taramasını deneyin. All - Tüm veri türlerinin tüm değerlerini tarar. Ne aradığınızı bilmiyorsanız en iyi seçenek.

Değiştirmek istediğiniz değeri girin ve ilk taramayı başlatın. Örneğin; 20 canınız var. Değer kutucuğuna 20 yazarsanız, içinde 20 sayısı olan tüm değerler taranacaktır. Adres listesinde uzun değerler listesiyle karşılaşmanız muhtemel olacaktır.

Oyuna dönün ve değeri değiştirin. Bunu nasıl yapacağınız oyuna bağlı. Örneğin; sağlık durumunuzu iyileştirmeye çalışıyorsanız sayıyı düşürmek için bilerek sağlığınıza verin veyahut cephanenizi artırmak istiyorsanız azaltmak için birkaç el ateş edin.

Cheat Engine’e dönün ve güncellenmiş sayı değerini taratın. Oyunu tekrar simge durumuna küçültün ve Cheat Engine’e tıklayın. Yeni sayıyı Value bölümüne girin, ardından Next Scan’e tıklayın. Bu, ilk taramanızdaki tüm değerleri tarayacak ve adresleri Value çubuğuna girdiğiniz değerle değiştirilecek şekilde daraltacak. İlk taramada Unknown initial value seçimini yaptıysanız değerin veya sayacın artması veya azalmasına bağlı olarak tarama türü (scan type) altındaki artan veya azalan değeri (increased/decreased value) seçin. Bu, kesin bir sayı için tarama yapmak yerine artan veya azalan tüm değerleri tarayacaktır.

4 veya daha az değer elde edene kadar aramayı tekrarlayın. 4 değerinden fazla değer kalmayana dek sayıyı değiştirmeye ve ardından güncellenen sayıyı aramaya devam edin. Neticede öğenin mevcut değerinin Value sütununda, aradığınız önceki numaranın her değer numarasının Previous sütununda listelendiğini görmeniz gerekiyor.

Değerleri adres listesine ekleyin. Alttaki adres listesine eklemek için çift tıklayabilir veya adrese tıklayıp seçim yaptıktan sonra değerler listesinin sağ alt köşesindeki kırmızı çapraz oku tıklayabilirsiniz. Shift’e basılı tutup üst ve alt adrese tıklayarak birden fazla adres seçebilirsiniz.

Sayıyı istediğiniz bir değerle değiştirin. Cheat Engine’de alttaki listede Value yanındaki sayıya çift tıklayın ve Value alanına yeni bir numara girin. OK’a tıklayın.

Oyunda değerin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Oyunu yeniden açtığınızda düzenlediğiniz değer az önce girdiğiniz sayı olmalıdır.

Cheat Engine Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Açık kaynak kodlu,

Tek oyunculu oyunlar ile tam uyumlu,

Güvenilir,

Windows ve Mac sürümler,

İnternetsiz(çevrimdışı),

Hex düzenleme,

Hata ayıklayıcı,

Cheat Engine İndir

Cheat Engine 7.0, çoğunlukla bilgisayar oyunlarında hile yapmak için kullanılan açık kaynak bir bellek tarayıcı, hex düzenleyici ve hata ayıklayıcı. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen başka bir deyişle internetsiz (çevrimdışı) oynanabilen oyunları modifiye etmenize yardımcı olan bir araç.

Bu ücretsiz araçla oyunları tercihinize bağlı olarak daha zor veya daha kolay hale getirebilirsiniz. Program, aynı zamanda oyunlarda ve hatta normal uygulamalarda hata ayıklamaya yardımcı olan başka faydalı araçlar içeriyor. Bir oyunda kullanılan değişkenleri hızlı bir şekilde tarayıp değiştirmenize izin veren bir bellek tarayıcı ve hata ayıklayıcı, ayrıştırıcı, trainer, doğrudan 3D işleme araçları, sistem inceleme araçları ve daha fazlasını içeren program, programcılar ve yazılım analistleri için de oldukça faydalı. Deneyimli geliştiricilerin kolaylıkla kendi uygulamalarını yapmalarına ve başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanıyan kapsamlı komut dosyası oluşturma desteğiyle geliyor.

Cheat Engine, oyunu bozabilecek ve hatta dosyaların bozulmasına yol açabilecek kodlar kullandığından kullanmaya başlamadan önce öğreticilere bakmanızı tavsiye ederiz. Programı ilk kez açtığınızda kullanıma ilişkin tüm temelleri gösteren öğretici seçeneği sunulur.

Cheat Engine’de Virüs Var Mı, Güvenilir Mi?

Cheat Engine son sürüm 7.3 oyun tarafından sistem belleğinde depolanan verileri değiştirerek oyunu etkiler. Diğer işlemlere kod enjekte edebilir, bu nedenle virüsten koruma programları Cheat Engine’i virüsle karıştırabilir. Bu yanlış algılamanın en yaygın nedeni Cheat Engine’in sistemin bölümlerine erişim sağlamak için bazı zararlılarda kullanılan teknikleri kullanmasıdır. Virüsten korunma programının ayarlarında bulgusal tarama özellikle etkinleştirilmişse şüpheli olarak işaretlenebilir. Cheat Engine, güvenlidir, bilgisayarınıza zarar vermez.

Cheat Engine Nedir, Ne İşe Yarar?

Cheat Engine, Windows işletim sistemi için geliştirilmiş bir bellek tarayıcı/hata ayıklayıcıdır. Cheat Engine, çoğunlukla bilgisayar oyunlarında hile yapmak için kullanılır ve ara ara modifiye edildiğinden tespit edilemez. Kullanıcının bilgisayarın belleğini bulmasına ve sıralamasına izin veren çok çeşitli seçeneklerle kullanıcı tarafından girilen değerleri arar. Cheat Engine, kullanıcıya sonsuz sağlık, süre, mühimmat gibi avantajlar sağlamak için oyun değerlerimi değiştirilmesine imkan verir. Ayrıca duvar arkasındakileri görme ve yakınlaştırma/uzaklaştırma yapma imkanı tanıyan Direct3D işleme araçları da sunar. Hız hackleme özelliği, kullanıcı tarafından belirlenen miktara göre oyunun hızını normalden daha hızlı veya daha yavaş olmasını sağlar.