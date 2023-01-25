Android Telefonu Bilgisayardan Kontrol Etme Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemli cihazlarınızı bilgisayarınız üzerinden kontrol etmek istiyorsanız (telefonu bilgisayara yansıtma), uygulamanız gereken adımları anlattığımız makalemize göz atabilirsiniz. Android cihazlarınızı bilgisayarınızdan kontrol etmek istediğiniz durumlar varsa bunun kolay bir yolu bulunuyor. Her ne kadar rootlanmış telefonlarda bu iş daha kolay olsa da, diğer cihazlar için de bir o kadar kolay bir yöntem anlatacağız. İsterseniz, telefonu PC'ye bağlama işlemini yakından bakalım.

Telefonu Bilgisayara Bağlama ve Kontrol Etme Nasıl Yapılır?

İşlemleri uygulamadan önce ihtiyacınız olan; Google Chrome tarayıcısı, Vysor Chrome uygulaması ve telefonunuzun USB kablosu. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak cihazımızı USB kablosu aracılığıyla bilgisayarımıza bağlıyoruz.

Ardından Ayarlar’dan Geliştirici Seçenekleri’ne gidiyoruz ve USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif hale getiriyoruz. (Geliştirici Seçenekleri aktif değilse; Ayarlar > Telefon > Hakkında adımlarını izleyin ve Yapı Numarası bölümüne 7 kez tıklayın.

Geliştirici Seçenekleri aktif hale geldiğinde bir önceki menüye dönüp, yukarıda anlattığımız işlemi uygulayabilirsiniz.) Vysor Chrome uygulamasını yükledikten sonra uygulamayı başlatıyoruz ve açılan pencerede Find Devices butonuna basın.

Uygulama cihazınızı otomatik olarak tanıyacaktır, alt kısımdan Seç butonuna tıklayın ve yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Gecikme, donma gibi problemler olmadan aktif bir şekilde cihazınızı bilgisayarınız üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung Telefonları Bilgisayara Bağlama (Kontrol Etme) İşlemi

Telefonunuzu açın.

Üst panel bölümüne gelin.

"Windows Bğlntsı" seçeneğini aktif edin.

Bilgisayarınızı açın.

Arama kısmına bilgisayar bağlantısı yazın.

Telefon ekle seçeneğine tıklayın.

Daha sonra başlarken seçeneğine tıklayın.

Oturum aç seçeneğini seçin.

QR kodu etkinleştirin.

Mobil cihazınızdan Microsoft hesabınızı etkinleştirin.

Daha sonra bilgisayardaki QR kodu telefonunuza okutun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Android telefonunuzu bilgisayarınıza nasıl bağlarsınız öğrenmiş olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak Telefon ekranını televizyona yansıtma nasıl yapılır? Yazımıza göz atabilirsiniz.