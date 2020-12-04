Eskisi kadar yaygın olmasa da pek çok kişi halen müzikleri zil sesi yapmaktan keyif alıyor. Peki ama Android'de müzikler nasıl zil sesi yapılır ve bunun için nelere ihtiyacınız var? Bu rehberimizde Android'de müzikleri zil sesi yapma işleminin nasıl yapıldığına daha yakından göz atacağız.

Android Müzikleri Zil Sesi Yapma

Her ne kadar karışık bir işlem gibi gözüküyor olsa da, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda herhangi bir müziği zil sesi olarak ayarlamak, oldukça basit bir işlem. Çeşitli uygulamalardan yardım alarak müziklerin istediğiniz bir kısmını zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bizim bu yöntemde kullanacağımız uygulama Ringdroid olarak. Bu uygulamayı hemen yukarıdaki bağlantımıza tıklayarak hızlı ve güvenilir bir şekilde akıllı telefonunuza indirebilir ve kurabilirsiniz. Eğer her şey hazırsa, şimdi neler yapmanız gerektiğine geçelim.

Ringdroid uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve yükleyin. Zil sesi yapmak istediğiniz bir şarkı seçin. Seçtiğiniz şarkının başlangıç ve bitiş noktasını düzenleyin. İşlemleri tamamladıktan sonra kaydedin ve zil sesi olarak ayarlayın.

Tüm bu adımlardan sonra istediğiniz herhangi bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlamış olacaksınız. Ringdroid şarkının nerede başlaması gerektiğini ve nerede bitmesi gerektiğini belirlemenizi sağlayan özel bir araca sahip olduğu için bu noktada öne çıkan özelliklerle geliyor.

Android Zil Sesini Eski Haline Getirme

Eğer kullandığınız zil sesini daha sonrasında eski haline getirmek isterseniz, bunu ayarlar menüsü üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gerekenler cihazdan cihaza ve sürümden sürüme değişiklik gösterebilir ancak genellikle benzer yolları takip etmeniz gerekiyor.

Ayarlar uygulamasına girin. Sesler sekmesini bulun ve üzerine dokunun. Zil Sesi seçeneğine basın. İstediğiniz bir zil sesini seçin ve üzerine dokunun.

Tüm bu adımların ardından da zil sesiniz eski varsayılan zil seslerinden birisine dönmüş olacak. Ufak bir hatırlatma olması adına yine üstteki adımları takip ederek zil sesinizi herhangi bir müzikle değiştirebilir ve hemen altındaki adımları takip ederek de eski haline getirebilirsiniz.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve istediğiniz müziği zil sesi olarak ayarlayabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.