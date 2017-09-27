  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Yeni GPS Teknolojisi Nokta Atışı Yapacak

Yeni GPS Teknolojisi Nokta Atışı Yapacak

GPS Teknolojisi Yerinizi 30 Santimetreye Kadar Tespit Edebilecek
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Açılımı; The Institute of Electrical and Electronics Engineers olan IEEE'nin (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) raporuna göre, Broadcom'un yeni geliştirdiği GPS çipi sayesinde, cihazlar artık çok daha isabetli bir yer belirleme aracı olabilecekler. Yer belirme ve saptama mesafesi, bu teknoloji ile 30 santimetreye kadar doğru saptama yapabilecek.

Yeni GPS teknolojisi, özellikle büyük şehirlerde çeşitli engellerden yansıyan sinyaller ile ilgili sıkıntıları aşabilecek ve kullanıcılarına büyük bir avantaj ve kesinlik sağlayacak. Halihazırda söz konusu bu yansılamar, gerçek koordinatları bulmada 5 ile 30 metre kadar yanılabiliyorlar.

Bu teknolojinin, yeni cihazlara ne kadar hızlı uygulanabileceği henüz kesinlik kazanmamış olsa da durum, GPS teknolojisinin nokta atışı ve gerçek yer saptanabilmesi açısından önem arz ediyor.

Ancak Broadcom, söz konusu bu çiplerin, önümüzdeki yıl bazı telefonlarda karşımıza çıkacağını ifade ediyor olsa da otoritelere göre, bu teknolojinin cep telefonlarına uygulanabilmesi için henüz vakit var. Teknoloji hemen tüm küçük cihazlara uygulanamayacak. Ancak bu durum, gelişmenin küçümsenmesi anlamına da gelmiyor.

Cep telefonlarında bu teknoloji Qualcomm tarafından uygulanıyor, bu yüzden Broadcom çiplerinin bu teknolojiyle yer değiştirilmesi gerekiyor. Bunun da yakın bir zamanda olabileceği mümkün görünmüyor.

Küresel GPS Sistemlerinde Saptanan Bir Açık Hayatlarımızı Tehlikeye Atıyor GÜVENLİK Küresel GPS Sistemlerinde Saptanan Bir Açık Hayatlarımızı Tehlikeye Atıyor

 

 

 

ETİKETLER: akıllı telefon gps navigasyon cihazı gps

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (APK)
Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (MYT Material), adından da anlayacağınız üzere Android telefon ve tabletlerinize hem mp3 hem de video klip indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Nesine Nesine
Nesine Nesine uygulaması sayesinde takip ettiğiniz tüm şans oyunlarınız mobil cihazınız üzerinden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Zula Zula
Zula Zula ücertsiz olarak oynayabileceğiniz bir online FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Critical Ops Critical Ops
Critical Ops Critical Ops internet taryıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur ÜCRETSİZ
1Mobile Market 1Mobile Market
1Mobile Market Android akıllı telefonunuzda alternatif bir uygulama marketi arayışındaysanız bu ücretsiz marketi kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Mobizen Mobizen
Mobizen Mobizen, Android cihazınızdaki görüntüyü bilgisayarınıza aktarabilen ve kaydedebilen bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Odin3 Odin3
Odin3 Odin3, Android telefonunuzun yazılımını güncellemek için kullanabileceğiniz basit bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Wolfteam Wolfteam
Wolfteam Türkiye'de online FPS oyunu denildiği zaman ilk akla gelen oyunlardan olan Wolfteam, kurtlar ve insanlar arasındaki amansız mücadeleyi konu alan popüler bir çevrimiçi FPS oyunudur. ÜCRETSİZ

YORUMLAR