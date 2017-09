Yeni GPS Teknolojisi Nokta Atışı Yapacak

Açılımı; The Institute of Electrical and Electronics Engineers olan IEEE'nin (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) raporuna göre, Broadcom'un yeni geliştirdiği GPS çipi sayesinde, cihazlar artık çok daha isabetli bir yer belirleme aracı olabilecekler. Yer belirme ve saptama mesafesi, bu teknoloji ile 30 santimetreye kadar doğru saptama yapabilecek.

Yeni GPS teknolojisi, özellikle büyük şehirlerde çeşitli engellerden yansıyan sinyaller ile ilgili sıkıntıları aşabilecek ve kullanıcılarına büyük bir avantaj ve kesinlik sağlayacak. Halihazırda söz konusu bu yansılamar, gerçek koordinatları bulmada 5 ile 30 metre kadar yanılabiliyorlar.

Bu teknolojinin, yeni cihazlara ne kadar hızlı uygulanabileceği henüz kesinlik kazanmamış olsa da durum, GPS teknolojisinin nokta atışı ve gerçek yer saptanabilmesi açısından önem arz ediyor.

Ancak Broadcom, söz konusu bu çiplerin, önümüzdeki yıl bazı telefonlarda karşımıza çıkacağını ifade ediyor olsa da otoritelere göre, bu teknolojinin cep telefonlarına uygulanabilmesi için henüz vakit var. Teknoloji hemen tüm küçük cihazlara uygulanamayacak. Ancak bu durum, gelişmenin küçümsenmesi anlamına da gelmiyor.

Cep telefonlarında bu teknoloji Qualcomm tarafından uygulanıyor, bu yüzden Broadcom çiplerinin bu teknolojiyle yer değiştirilmesi gerekiyor. Bunun da yakın bir zamanda olabileceği mümkün görünmüyor.